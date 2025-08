Cronos The New Dawn: Offen oder linear? Bloober äußert sich zur Struktur des Horrorspiels und bestätigt New Game+

Cronos The New Dawn:

Wird „Cronos: The New Dawn“ eine lineare Spielerfahrung bieten oder auch gewisse Freiheiten? Über die Struktur des kommenden Horrorspiels sprachen die Entwickler von Bloober Team nun in einem aktuellen Interview - und bestätigten außerdem das New Game Plus, wodurch der Wiederspielwert erhöht werden soll.

In knapp vier Wochen wird mit „Cronos: The New Dawn“ der neueste Titel von den Horror-Spezialisten bei Bloober Team erscheinen. Der Release-Termin für das postapokalyptische Sci-Fi-Abenteuer wurde erst vor wenigen Tagen im Rahmen der jüngsten Nintendo Partner Direct betätigt – so wird der Titel auch für die Switch 2 erscheinen.

Und obwohl die Entwickler zuletzt jede Menge Gameplay zu „Cronos: The New Dawn“ präsentierten und bis zu 35 Minuten lange Videos veröffentlichten, stellt sich die Frage: Wird es sich um eine klassische, lineare Erfahrung handeln oder wird es offener zugehen, sodass die Spieler auch gewisse Freiheiten genießen können? Genau diese Fragen beantworteten die Entwickler jetzt in einem aktuellen Interview – und bestätigten darüber hinaus auch einen New-Game-Plus-Modus.

Lineare Spielstruktur mit „Momenten der Freiheit“

Um die eingehende Frage direkt zu beantworten: „Cronos: The New Dawn“ wird – für ein Horrorspiel passend – eine lineare Spielstruktur bieten. Allerdings wird es auch „Momente der Freiheit“ geben, wie Game Director Jacek Zięba im Gespräch mit MP1st (via GamingBolt) verraten hat. Deshalb sei es auch „schwer, diese Frage zu beantworten, da wir eine Zeitreisegeschichte erzählen“.

„Die Struktur ist linear, aber mit Momenten der Freiheit. Man kann zum Beispiel zurückkehren und die verschiedenen Aufgaben in einem Level lösen. Dennoch muss die Geschichte in einem bestimmten Tempo ablaufen, weil wir hier eine sehr spezifische Aussage machen wollen“, so der Game Director weiter.

Grzegorz Like, der leitende Autor von „Cronos: The New Dawn“, ergänzte: „Wir haben darüber nachgedacht, viele verschiedene Variationen in die Geschichte einzubauen, aber nach einigen Experimenten haben wir uns entschieden, es linearer zu gestalten. Das ist für Horrorgeschichten besser geeignet, weil man das Erlebnis nicht zu sehr in die Länge ziehen will, da es sich sonst abnutzt.“

Entscheidungen und New Game Plus

Wie die von Zięba erwähnten „Momente der Freiheit“ aussehen werden? Auch dazu ging Like etwas näher ins Detail und verriet, man wolle „den Spielern das Gefühl geben, dass sie Entscheidungen treffen können.“. Der Autor weiter: „Deshalb gibt es Dialogoptionen, und eure Entscheidungen beeinflussen, was ihr im Spiel seht und welche Seelen ihr sammelt.“

„Die Personen, die ihr extrahiert, verändern die Art und Weise, wie ihr das Spiel wahrnehmt. Sie flüstern euch verschiedene Dinge zu und liefern euch zusätzlichen Kontext. Nach dem ersten Spieldurchgang werdet ihr euch mit Freunden in einer Bar treffen, über das Spiel reden, und eure Erfahrung wird sich von ihrer unterscheiden. Das könnte euch dazu motivieren, das Spiel erneut zu spielen“, so Like.

Und apropos „das Spiel erneut spielen“: Wie Like bestätigte, wird „Cronos: The New Dawn“ auch einen New-Game-Plus-Modus bieten. „Ja, und du kannst auch den Schwierigkeitsgrad auf ein höheres Level stellen“, sagte der leitende Autor. Dadurch sollte sich die Spielzeit des Horror-Trips, die die Entwickler kürzlich auf etwa 16 Stunden festlegten, noch weiter erhöhen – schließlich werden auch mehrere Enden geboten.

Erscheinen wird „Cronos: The New Dawn“ bereits am 5. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und den PC.