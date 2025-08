Darksiders 4: Gemeinsam gegen die Apokalypse? Sequel könnte beliebtes Feature bieten

Anfang des Monats kündigte THQ die Rückkehr der vier apokalyptischen Reiter an: „Darksiders 4“ befindet sich in der Entwicklung und verschafft Krieg, Tod, Fury und Strife einen gemeinsamen Auftritt. Und passend dazu könnte das Action-Adventure ein beliebtes Feature zurückbringen, dass in Zeiten des Online-Multiplayers ein wenig in Vergessenheit geraten ist.

Über 5 Jahre sind bereits seit der Veröffentlichung des letzten „Darksiders“, nämlich „Darksiders Genesis“ vergangen. Doch die Rückkehr der apokalyptischen Reiter steht bevor: Am vergangenen Freitag machte Publisher THQ Nordic das Comeback mit der Ankündigung von „Darksiders 4“ offiziell. Und dieses Mal werden Krieg, Tod, Fury und Strife ein gemeinsames Abenteuer bestreiten.

Abgesehen von einem kurzen Teaser-Trailer gab es bislang aber noch nicht viel zu sehen. Auch mit Details hielten sich THQ und Gunfire Games, die sich für die Entwicklung verantwortlich zeichnen, zurück. Doch wie der Produkteintrag von „Darksiders 4“ auf Steam verrät, könnte das Action-Abenteuer ein beliebtes Feature zurückbringen.

Darksiders 4 soll Koop-Modus bieten – online und lokal

Da in „Darksiders 4“ alle vier Reiter mit von der Partie sein werden, bietet es sich natürlich an, einen Multiplayer-Modus anzubieten. Und tatsächlich soll das kommende Action-Adventure laut Steam-Eintrag (via PushSquare) nicht nur solo, sondern auch gemeinsam mit 2 oder 4 Spielern im Koop-Modus gespielt werden können. Außerdem soll auch ein Splitscreen-Modus für 2 Spieler geboten werden.

Allerdings wurden sollten diese Angaben vorerst noch mit einer gewissen Portion Vorsicht betrachtet werden, da sie noch nicht von den Verantwortlichen bestätigt wurden. Auch auf der offiziellen Webseite zu „Darksiders 4“ lässt sich kein Hinweis auf einen Koop-Modus finden. Allerdings ist es gut möglich, dass das Feature erst in naher Zukunft bestätigt und genauer vorgestellt wird.

Die Rückkehr der Apokalyptischen Reiter

In jedem Fall würde eine Mehrspieler-Komponente in „Darksiders 4“ eine Premiere darstellen – zumindest mit Blick auf die ersten drei Spiele der Reihe, bei denen es sich ausschließlich um reine Singleplayer-Erfahrungen handelte. „Darksiders Genesis“ war der erste Teil, der sowohl einen Online- als auch einen lokalen Koop-Modus bot. Nachdem das Feature bei den Spielern gut ankam, scheint es aber durchaus wahrscheinlich, dass die Entwickler auch für den kommenden Teil an den kooperativen Elementen festhalten könnten.

Bislang beschreibt THQ Nordic „Darksiders 4“ als klassisches Third-Person-Action-Adventure, das die gewohnte Mischung aus Action, Rätsel und Erkundung in einer postapokalyptischen Spielwelt bieten soll. Zudem kann frei gewählt werden, mit welchem der vier Reiter man spielen möchte, wobei jeder der Charaktere mit einem einzigartigen Kampfstil und Waffenset für Abwechslung sorgen soll.

Wann mit „Darksiders 4“ zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest. Ein Release-Termin wurde noch nicht genannt. In der Entwicklung befindet sich das Spiel für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.