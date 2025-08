Dragon Ball Super: Bald könnt ihr die komplette Anime-Serie endlich legal auf Deutsch streamen!

Derzeit könnt ihr die beliebte Anime-Serie "Dragon Ball Super" in Deutschland lediglich mit deutschen Untertiteln streamen. Doch glücklicherweise wird sich dies schon sehr bald ändern, denn ein Streaming-Service hat sich die Rechte an der deutschen Synchronfassung gesichert!

Fans von Son-Goku und seinen Freunden haben es in Deutschland seit jeher schwer, ihre Anime-Abenteuer aus „Dragon Ball Super“ sowie anderen Ablegern legal zu streamen – insbesondere auf Deutsch. Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich diesbezüglich etwas getan, denn ADN bietet die komplette Anime-Serie mit deutschen Untertiteln in seinem Streaming-Katalog an. Nun rüstet der französische VOD-Anbieter ordentlich auf!

Während der AnimagiC 2025 hat ADN offiziell verkündet, bald die deutsche Synchronfassung des Anime-Hits nachzureichen. Dementsprechend könnt ihr demnächst sämtliche 131 Episoden endlich erstmals auf Deutsch streamen. Einen genauen Starttermin hat Animation Digital Network allerdings noch nicht enthüllt. In einer Mitteilung heißt es lediglich, „dass es nicht mehr lange“ dauern soll.

In Dragon Ball Super erhalten unsere Helden göttliche Kräfte

Die Geschichte von „Dragon Ball Super“ setzt zeitlich vier Jahre nach dem Sieg über den Dämon Boo und drei Jahre nach den Ereignissen in „Dragon Ball Daima“, der jüngsten Anime-Serie des beliebten Franchise, an. Auf der Erde herrscht inzwischen wieder Frieden, allerdings soll dieser mit der Ankunft von Lord Beerus, dem Gott der Zerstörung, ein abruptes Ende finden. Son-Goku stellt sich dem Gott zum Duell.

Es ist der Auftakt für viele neue Abenteuer, in deren Verlauf Son-Goku und Vegeta zu Göttern werden. Allerdings bekommen sie es nun mit noch mächtigeren Gegnern zu tun, die teilweise sogar aus anderen Universen stammen! Als wäre das noch nicht genug, kehrt ihr alter Erzfeind Freezer zurück, Trunks erscheint plötzlich wieder in der Vergangenheit und unsere Helden müssen in einem Turnier um ihr Überleben kämpfen!

„Dragon Ball Super“ entstand im Studio Toei Animation („Dragon Quest: The Adventure of Dai“) unter der Regie von Kimitoshi Chioka („Digimon Ghost Game“), Tatsuya Nagamine („One Piece Film: Z“) und Ryouta Nakamura (Episode Director bei „Digimon Fusion“). In Deutschland ist die Anime-Serie, die von 2015-2018 ausgestrahlt wurde, bei ADN im Stream und bei Crunchyroll auf Blu-ray sowie DVD verfügbar.

Nach dem Finale der Anime-Serie im März 2018 wurde die Geschichte im „Dragon Ball Super“-Manga sowie den beiden Anime-Kinofilmen „Dragon Ball Super: Broly“ und „Dragon Ball Super: Super Hero“ fortgesetzt. Seit dem Tod von „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama ist die Zukunft der Reihe jedoch ungewiss und abgesehen von einem Sonderkapitel pausiert der Manga seither und das mindestens noch bis Ende 2025. Immerhin: Laut „Dragon Ball Super“-Manga-Zeichner Toyotaro sei eine Fortsetzung der Geschichte zwar „nicht einfach, aber nicht unmöglich“ (via DBTimes).

„Dragon Ball Super“ könnt ihr exklusiv bei ADN im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln streamen. Die deutsche Sprachfassung wird zu einem späteren, nicht allzu weit entfernten Zeitpunkt nachgereicht.

Wollt ihr „Dragon Ball Super“ bei ADN auf Deutsch streamen?