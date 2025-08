Mafia The Old Country: Schwierigkeitsgrade und Ingame-Währung vorgestellt – Wie steht es um den Fotomodus?

Mafia The Old Country:

Kurz vor dem Release beantwortete Hangar 13 weitere Fragen zu "Mafia: The Old Country". Es warten Details zu den Schwierigkeitsgraden, der Ingame-Währung "Dinari" oder einem möglichen Fotomodus.

Passend zum Release von „Mafia: The Old Country“ in dieser Woche beantworteten die Entwickler von Hangar 13 in einer Q&A-Runde weitere Fragen der Spieler.

Unter anderem ging das Studio auf eine mögliche Onlinepflicht ein und wies darauf hin, dass das Spiel auf der PS5 und der Xbox Series X/S komplett offline spielbar ist. Lediglich auf dem PC müssen die Nutzer beim ersten Start des Spiels mit dem Internet verbunden sein. Zudem können größere Anpassungen an der PC-Hardware dazu führen, dass ein erneuter Online-Check vorgenommen werden muss, damit „Mafia: The Old Country“ auf dem jeweiligen System gespielt werden kann.

Weiter ging es mit der Frage nach einem Fotomodus. Hier hatten Hangar 13 leider schlechte Nachrichten und bestätigten, dass es zum Launch keinen Fotomodus geben wird. „Es gibt jedoch bestimmte Momente in der Story, in denen Enzo dazu ermutigt wird, mit einer antiken Kamera Fotos zu machen – oft von malerischen Ausblicken auf Sizilien, die Teil des oben erwähnten geführten Sammelobjekt-Systems sind“, so die Entwickler.

Ob ein Fotomodus nach dem Release von „Mafia: The Old Country“ nachgereicht werden könnte, ließen die Verantwortlichen offen.

Diese Schwierigkeitsgrade werden geboten

Ein weiteres Thema, auf das das Studio in dem Q&A einging, ist die Ingame-Währung „Dinari“. Die Entwickler betonen, dass wir es hier mit einer Währung zu tun haben, die die Nutzer lediglich im Spiel verdienen können, um anschließend Inhalte wie Waffen, Messer, Outfits oder Autos freizuschalten.

Mikrotransaktionen oder Ingame-Käufe jeglicher Art gibt es nicht. Mit einem Blick auf die Schwierigkeitsgrade ergänzten die Entwickler, dass es drei Stufen geben wird. Damit möchte das Team gewährleisten, dass sich „Mafia: The Old Country“ sowohl an erfahrene Spieler als auch an Neulinge im Genre richtet.

Nachfolgend die Übersicht über die enthaltenen Schwierigkeitsgrade und ihre Eigenheiten.

Leicht

Deine Waffen verursachen mehr Schaden.

Gegner sind weniger treffsicher.

Du erhältst mehr Ressourcen durch Plündern und Pickups.

Fahrzeuge erleiden weniger Schaden durch Kollisionen.

Mittel

Deine Waffen verursachen normalen Schaden.

Gegner haben eine normale Treffgenauigkeit.

Fahrzeuge erleiden mäßigen Schaden durch Kollisionen.

Schwer

Deine Waffen verursachen weniger Schaden.

Gegner fügen dir mehr Schaden zu und sind treffsicherer.

Du erhältst weniger Ressourcen durch Plündern und Pickups.

Fahrzeuge erleiden realistischen Schaden durch Kollisionen.

„Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger setzt Hangar 13 auf eine kompaktere Spielerfahrung und verzichtete unter anderem auf die aus „Mafia 3“ bekannte Open-World. Der Preis der Standard Edition liegt im PlayStation Store bei 49,99 Euro.

Zum Preis von 59,99 Euro wartet die digitale Deluxe Edition mit exklusiven Inhalten wie Outfits, Waffen-Skins, dem Soundtrack oder einem digitalen Artbook.