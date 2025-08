Marvel Tokon Fighting Souls: Closed Beta auf PS5 zum Fighting-Game angekündigt

Mit "Marvel Tokong: Fighting Souls" werkelt das japanische Entwicklerstudio Arc System Works an einem neuen Prügelspiel, das auf Konsolen exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Bald könnt ihr euch einen eigenen Eindruck vom PS5-Spiel im Rahmen einer Closed Beta verschaffen.

Im Rahmen des jüngsten „State of Play“-Events wurde mit „Marvel Tokon: Fighting Souls“ überraschend ein neues Fighting-Game von Arc System Works angekündigt. Darin treffen, wie der Titel es bereits vermuten lässt, verschiedene bekannte Marvel-Charaktere, etwa Captain America oder Spider-Man, aufeinander. Nun haben die Verantwortlichen eine Betaphase zum Prügelspiel angekündigt.

Genauer handelt es sich um eine Closed Beta auf der PS5, für die ihr euch ab sofort anmelden könnt. Die geschlossene Betaphase wird vom 5. bis zum 7. September 2025 laufen. Kleiner Haken: Aktuell scheint die Anmeldung nur auf der US-Seite möglich zu sein. Es wäre jedoch denkbar, dass die europäische Seite bisher noch kein Update erhalten hat, doch eventuell könnt ihr euer Glück über das Beta Program versuchen.

Was bietet die Closed Beta von Marvel Tokon auf der PS5?

Ausgehend von einem passenden Trailer, den ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen könnt, sind bereits verschiedene Modi und Features in der Closed Beta enthalten. Unter anderem bietet die Vorschauversion von „Marvel Tokon: Fighting Souls“ einen Trainingsmodus, einen Spectator Mode, Online Lobby Matches und Limited Offline Matches. Außerdem wurde ein Rollback Netcode bestätigt.

Darüber hinaus soll die PS5-Closed-Beta noch mehr Inhalte bieten, die im Video nicht zu sehen sind. Dafür könnt ihr einen Blick auf die sechs Charaktere werfen, mit denen ihr euch in die krachenden 4v4-Schlachten stürzen könnt: Captain America, Doctor Doom, Ms. Marvel, Spider-Man, Star-Lord und Storm.

Arc System Works, die für spielerisch hervorragende Fighting-Games wie „Dragon Ball FighterZ“ oder auch „Granblue Fantasy Versus: Rising“ bekannt sind, geben verschiedenen ikonischen Figuren aus den Weiten des Marvel-Universums ihren eigenen Twist. Den Verantwortlichen war hierfür nicht nur ein Comic-mäßiger Look wichtig, sondern auch eine breite Auswahl bekannter und weniger bekannter Charaktere.

„Marvel Tokon: Fighting Souls“ entsteht in Zusammenarbeit zwischen Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwicklerstudio Arc System Works. Das Fighting-Game befindet sich für die PlayStation 5 und den PC (via Epic Games Store & Steam) in Entwicklung. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

Freut ihr euch auf die Closed Beta von „Marvel Tokon: Fighting Souls“?