Nioh 3: So soll das fertige Spiel die Demo übertreffen – Team Ninja enthüllt gesammeltes Feedback

Mit nur 32 Mitarbeitern ist es Sandfall Interactive gelungen, mit „Clair Obscur: Expedition 33“ eines der erfolgreichsten und am besten bewerteten Spiele des Jahres abzuliefern. In einem Interview erklärten CEO Guillaume Broche und Lead Programmer Tom Guillermin nun, warum das französische Indie-Studio auch in Zukunft nicht weiter wachsen möchte.