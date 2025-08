PS5 & PS4: Battlefield 6 und Mafia The Old Country mischen kräftig mit – Vorbestell-Charts im PSN

Der digitale Vorverkauf im PlayStation-Store bleibt auch im August ein Indikator für mögliche Blockbuster. Und zumindest beim ersten Platz kann getrost von einem Bestseller ausgegangen werden, der auch nach dem Launch die Charts dominieren wird.

An der Spitze der aktuellen Rangliste der erfolgreichsten PSN-Vorbestellungen steht die Ultimate-Edition von „EA Sports FC 26“ (109,99 Euro), gefolgt von der Phantom-Edition von „Battlefield 6 „(109,99 Euro). Den dritten Platz des Treppchen schnappte sich die Standardversion des zuletzt genannten Shooters.

Mafia: The Old Country kurz vor Launch gefragt

Neben Sportspielen und Shootern behaupten sich auch Rollenspiel- und Actiontitel im Ranking. Mit dabei ist die doppelte Platzierung von „Mafia: The Old Country“, das sowohl mit der Deluxe-Edition (59,99 Euro) als auch der Standardversion (49,99 Euro) vertreten ist – allerdings zum letzten Mal. Der Launch erfolgt am 8. August 2025, also in dieser Woche, was zu einem Wegfall aus den Vorbestell-Charts führt.

Auch „NBA 2K26“ meldet sich gleich mit zwei Versionen in der Liste zurück, darunter die Leave-No-Doubt-Edition für stolze 149,99 Euro. Sie geht Ende August an den Start. Die Standardversion folgt am 5. September 2025.

Mit „Borderlands 4“ ist ein weiterer Titel mehrfach vertreten. Die Super-Deluxe-Edition (129,99 Euro) und die reguläre Version (79,99 Euro) zeigen, dass Take-Two auf einen späteren Verkaufserfolg hoffen darf. Der Launch erfolgt Mitte September. Im Oktober folgt „Ghost of Yotei“, das ebenfalls in den Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen aufgeführt ist.

Die meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store

Nachfolgend die aktuelle Rangliste:

EA Sports FC 26 Ultimate Edition (109,99 Euro) Battlefield 6 Phantom Edition (109,99 Euro) Battlefield 6 (79,99 Euro) Mafia: The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Mafia: The Old Country (49,99 Euro) EA Sports FC 26 (79,99 Euro) NBA 2K26 Superstar Edition (99,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) NBA 2K26 Leave No Doubt Edition (149,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Madden NFL 26 Deluxe Edition (109,99 Euro) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Dying Light: The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Borderlands 4 (79,99 Euro) Jurassic World Evolution 3: Deluxe Edition (74,99 Euro) Sengoku Dynasty (29,99 Euro) Cronos: The New Dawn (69,99 Euro) Delta Force (8,99 Euro) Dying Light: The Beast (69,99 Euro) Ghost of Yotei (79,99 Euro) ARK: Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro)

Wie sich die Titel nach der Veröffentlichung schlagen, bleibt abzuwarten. Aber auch hierzu werden regelmäßig Charts veröffentlicht, zuletzt etwa die deutschen Charts für den Monat Juni. Die Juli-Ranglisten dürften im Laufe der Woche folgen.

Welche Games landen bei euch vor dem offiziellen Launch im Warenkorb?