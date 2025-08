Silent Hill f: Horror auf Soulslike-Pfaden? Spielmechanik sorgt offenbar für Kritik

In den letzten Tagen veröffentlichten mehrere Magazine ihre Vorschauberichte zu "Silent Hill f". Die Kollegen von Game Informer hoben in ihrem Preview die teilweise Soulslike-ähnlichen Mechaniken hervor und gingen auf eine Eigenheit des Spiels ein, die ihr Meinung nach leider schnell für Frust sorgen kann.

In den vergangenen Tagen hatten ausgewählte Pressevertreter die Möglichkeit, den kommenden Horrortitel „Silent Hill f“ ausführlich anzuspielen und ihre Eindrücke zu teilen.

Während uns der offizielle PlayStation Blog neue Details zu den Rätseln und den psychischen Zuständen der Protagonistin Shimizu Hinako lieferte, gingen die Kollegen von Game Informer in ihrer Vorschau ausführlich auf das Kampfsystem von „Silent Hill f“ ein.

Hier hob der zuständige Redakteur Marcus Stewart insbesondere das Ausdauer-System hervor, das sich bis zu einem gewissen Grad an klassische Soulslike-Titel anlehnt und in der Anspiel-Session immer wieder dafür sorgte, dass die Pressevertreter den „Game Over“-Bildschirm zu Gesicht bekamen.

Da jede Aktion – wie ein Angriff oder ein Ausweichmanöver – wertvolle Ausdauer verbraucht, sollten diese im Kampf strategisch klug eingesetzt werden, um zu verhindern, dass Shimizu ohne Ausdauer und somit wehrlos dasteht.

Redakteur über die Eigenheiten des Ausdauer-Systems

Dies sei laut Stewart jedoch alles andere als einfach, da es „etwa anderthalb Sekunden dauert, bis sich die Ausdauerleiste wieder zu regenerieren beginnt“. Diese Zeitspanne könne sich wie eine Ewigkeit anfühlen, da sie „lang genug ist, um für aufeinanderfolgende Angriffe der deutlich schnelleren Gegner anfällig zu sein“.

Erschwerend komme laut Stewart hinzu, dass er in seiner Anspiel-Session mehrfach starb, weil ihm nach dem Ausweichen vor zwei oder drei Angriffen in Folge die Energie fehlte, um zu fliehen und Abstand zu den Gegnern zu gewinnen. Eine Eigenheit des Spiels, die dem Redakteur vor allem in einem Bosskampf zu schaffen machte.

In seinem Erfahrungsbericht zu „Silent Hill f“ spricht Stewart von einem „großen, fast schon Souls-ähnlichen Bosskampf, der sich aufgrund der Einschränkungen des Ausdauer-Systems zu einem echten Alptraum entwickelte“. Die Probleme ergaben sich vor allem daraus, dass sich die Ausdauer nur verzögert regenerierte, während der Boss kontinuierlich angriff und so ein ständiges Ausweichen erforderte, was wertvolle Ausdauer kostete.

Doch damit nicht genug: Weiter führte Stewart aus, dass der Boss im Kampf immer wieder verschwand und an einer anderen Stelle auftauchte, was die Spieler dazu zwinge, ihn permanent zu verfolgen.

Bosskampf frustrierte mehrere Pressevertreter

Stewart erklärte, dass er rund eine Stunde mit dem Boss verbrachte, bis es ihm schließlich gelang, diesen zu besiegen. Der Redakteur betonte außerdem, dass er nicht der Einzige war, den „Silent Hill f“ in diesem Bosskampf vor Probleme stellte. Laut ihm äußerten sich auch andere Anwesende frustriert über den Bosskampf und das Ausdauer-System.

Die Redakteure hoffen daher, dass sich die Entwickler von NeoBards das Feedback der Pressevertreter zu Herzen nehmen und das Ausdauer-System bis zum Release noch einmal überarbeiten.

Denn auch wenn die strategischen Kämpfe definitiv Potenzial haben und für spannende Auseinandersetzungen sorgen, kann das verzögerte Aufladen der Ausdauerleiste in einer ansonsten schaurig schönen Horrorerfahrung schnell zu unschönen Frustmomenten führen.

Silent Hill f erscheint am 25. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.