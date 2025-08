Spider-Man Brand New Day: Neues Kostüm begeistert die Fans – Tom Holland teilt erste offizielle Bilder 

Nachdem Sony Pictures am Wochenende den ersten Blick auf das neue Kostüm von Spider-Man im kommenden Film „Spider-Man: Brand New Day“ gewährte und für Begeisterung unter den Fans sorgte, präsentierte Darsteller Tom Holland jetzt auch die ersten offiziellen Bilder, auf denen auch erstmals die Maske zu sehen ist.

Die drei bisherigen „Spider-Man“-Filme mit Tom Holland in der Hauptrolle zählen zu den erfolgreichsten Filmreihen im Marvel Cinematic Universe (MCU). Vor allem der letzte Teil, „Spider-Man: No Way Home“, der 2021 in die Kinos kam, entwickelte sich zu einem globalen Phänomen, spielte weltweit 1,9 Milliarden US-Dollar ein und wurde damit zum dritterfolgreichsten MCU-Film und dem siebterfolgreichsten Film aller Zeiten.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die Fortsetzung: „Spider-Man: Brand New Day“ soll im Sommer des nächsten Jahres Premiere feiern. Und am vergangenen Wochenende wurde die Vorfreude der Fans so richtig angeheizt, nachdem die Verantwortlichen von Sony Pictures anhand eines kurzen Teaser-Videos erstmals einen Blick auf den neuen Anzug von Spidey gewährten. Nun folgten weitere Bilder, die von Holland geteilt wurden.

Fans feiern Rückkehr zu einem klassischen Kostüm

Nachdem die Dreharbeiten zu „Spider-Man: Brand New Day“ kürzlich begonnen haben, stammen die Fotos von Spider-Man-Darsteller Tom Holland vom Set. Und nachdem der neue Anzug des Superhelden im Teaser-Video nur ohne Maske zu sehen war, zeigen die neuen Bilder (via GamesRadar) jetzt auch erstmals die Kopfbedeckung der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft.

Und die Fans sind vom neuen Design des Anzugs nach wie vor begeistert, was vor allem einer Tatsache geschuldet ist: In den letzten Spider-Man-Filmen waren die Anzüge extrem fortschrittlich und steckten voller High-Tech-Funktionen, nachdem sie von Tony Stark, besser bekannt als Iron Man, entwickelt wurden, der Peter Parker als Mentor unter seine Fittiche nahm. Doch der neue Anzug kehrt zu den Wurzeln zurück.

Peters alter Anzug in „Spider-Man: New Way Home“.

So hat die Community bereits festgestellt, dass das neue Kostüm sowohl an Tobey Maguires Spider-Man-Anzug als auch an die Version von Andrew Garfields Outfit erinnert. Die Oberfläche erinnert mit ihrer Textur an klassischen Stoff, während sie im ikonischen Rot und Blau gehalten ist. Zudem scheint sich Spidey fortan wohl auch auf weniger futuristische Technik verlassen zu müssen.

Brand New Day: Zurück zu den Anfängen

Veränderungen, die aber auch aus Sicht der Handlung Sinn ergeben und den Neuanfang von Peter Parker symbolisieren: So knüpft „Spider-Man: Brand New Day“ schließlich an die Ereignisse aus „No Way Home“ an, an dessen Ende die Welt die Identität von Spider-Man vergessen hat, sodass der einstige Superheld wieder am Anfang steht. Bereits Marvel-Studios-Chef Kevin Feige hatte verlauten lassen, dass sich der Film auf „Straßenkriminalität statt auf weltbewegende Ereignisse“ besinnen wird.

Neben Tom Holland als Spider-Man werden außerdem noch weitere bekannte MCU-Charaktere in „Brand New Day“ zu sehen sein. So wird Jon Bernthal in seiner Rolle als Punisher auf die große Leinwand zurückkehren, nachdem er zuletzt in den Serien „Daredevil“ und „Daredevil: Born Again“ mitmischte. Auch Hulk, gespielt von Mark Ruffalo, wird sein Comeback geben, während Michael Mando („Better Call Saul“) als Scorpion ebenfalls mit dabei sein wird.

In wiederkehrenden Rollen sind obendrein Zendaya als Peters Freundin MJ und Jacob Batalon als sein bester Kumpel Ned zu sehen. Ergänzt wird der Cast von „Stranger Things“-Star Sadie Sink. Details zu ihrem Charakter liegen aber noch nicht vor. Auf dem Regiestuhl nimmt diesmal Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“) Platz, während das Drehbuch erneut von Chris McKenna und Erik Sommers stammt.

Hierzulande ist der Kinostart von „Spider-Man: Brand New Day“ für den 30. Juli 2026 angesetzt.