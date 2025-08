Tekken 8: Brandneuer Charakter angekündigt und Armor King detailliert vorgestellt

Nachdem „Tekken 8“ im Januar 2024 noch einen erfolgreichen Start hinlegten konnte, sorgte der Beginn von Season 2 Anfang dieses Jahres für reichlich Frust unter den Fans: Änderungen am Balancing führten dazu, dass die Spieler auf die Barrikaden stiegen. Bandai Namco musste sogar mit entsprechenden Notfall-Updates reagieren und selbst der Game Director entschuldigte sich.

Auch die Wahl der DLC-Charaktere stieß nicht bei allen in der Community auf Zufriedenheit: Zunächst wurde „Tekken“-Ikone Anna Williams veröffentlicht, die aufgrund ihres überarbeiteten Looks kritisiert wurde. Und auch von Muay-Thai-Boxer Fahkumram, der als nächster Neuzugang angekündigt wurde, zeigten sich die Fans alles andere als begeistert.

Um die Wogen zu glätten, bestätigten die Entwickler Ende Mai, dass der überaus beliebte Kämpfer Armor King sein Comeback feiern und der Kämpferriege von „Tekken 8“ hinzugefügt wird. Nun wurde der Charakter erstmals ausführlich vorgestellt. Außerdem gab es einen ersten Blick auf den finalen Season-2-Charakter – und dabei handelt es sich erstmals um eine brandneue Figur.

Gameplay-Reveal zeigt Armor King in Aktion

Am vergangenen Wochenende fand in Las Vegas die EVO 2025 statt, das weltweit größte und prestigeträchtigste Turnier für Kampfspiele. Das nahm Bandai Namco zum Anlass, den Gameplay-Reveal von Armor King zu präsentieren, der einen detaillierten Blick auf den von Fans oftmals als der „echte King“ bezeichneten Kämpfer und seine neuen Moves gewährt.

Demnach wird sich der Wrestler vollständig seiner dunklen Seite hingeben und verbotene Kampfmanöver einsetzen. So hebt der neue Trailer vor allem seine kraftvollen Greiftechniken und Würfe hervor, während es auch jede Menge neue Moves zu sehen gibt, die optimal zum Heat-System von „Tekken 8“ passen.

Die Auswahl der bereits bekannten Kämpfer in „Tekken 8“ wird Armor King ab dem 13. Oktober 2025 aufmischen, wenn er im Early Access verfügbar sein wird. Die offizielle Veröffentlichung für alle Spieler erfolgt schließlich am 16. Oktober 2025.

Ein neuer Kämpfer für Season 2: Miary Zo

Neben Armor King gewährt der neue Trailer aber auch einen ersten Ausblick auf den letzten Kämpfer in Season 2. Und in diesem Fall handelt es sich um einen brandneuen Charakter: die erst 18 Jahre alte und gerade einmal 158 cm große Miary Zo. Begleitet von zwei Kattas namens Vanilla und Cacao hat sich Miary auf afrikanische Kampftechniken wie Moraing spezialisiert, eine Form des Bare-Knuckle-Kickboxens.

Durch ihre geringe Körpergröße ist sie außerdem ziemlich agil und flink, während ihre Moves an die Tierwelt erinnern. So beschreibt auch Bandai Namco Miary als „neugierige Liebhaberin von Tieren und deren Lebensräumen“, die ihre „Kampfkünste durch Nachahmen von Tierbewegungen entdeckt hat“.

Mehr zu Miary und ihren Kampfkünsten dürfte Bandai Namco in Zukunft präsentieren, während die Veröffentlichung für den kommenden Winter geplant ist. Die Inspiration für die afrikanische Kämpferin hatten die Entwickler übrigens, als Game Director Kohei Ikeda und Produzent Katsuhiro Harada selbst Madagaskar besucht hatten, wie sie jüngst in einem X-Beitrag (via TwistedVoxel) verraten haben.