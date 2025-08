Xbox Series S/X: Weniger Verkäufe als befürchtet? Zahlen sorgen für Diskussionen

Dass Microsoft mit der Xbox-Hardware wenig Erfolg hat, bestätigt der Konzern in vielen Geschäftsberichten: Die mit Konsolen und Hardware-Zubehör erwirtschafteten Umsätze fallen kontinuierlich – zuletzt im vierten Quartal des nun abgeschlossenen Geschäftsjahres 2024/2025.

Während Microsoft Gaming dennoch hervorragend aufgestellt ist und im PlayStation-Store zum aktuell erfolgreichsten Publisher wurde, stellt sich zunehmend die Frage, wie viele Exemplare des Duos Xbox Series S und Xbox Series X tatsächlich verkauft wurden. Hierzu machen aktuell Berechnungen die Runde.

Schätzungen sollen begrenzte Reichweite der Xbox-Konsolen belegen

Losgetreten wurden die aktuellen Diskussionen zum Verkaufserfolg der Xbox Series S und Xbox Series X vom bekannten AMD-Leaker KeplerL2, der regelmäßig Halbleiterdaten analysiert. Laut seiner Einschätzung haben sich die beiden Xbox-Konsolen bis Ende 2024 weniger als 30 Millionen Mal verkauft.

Diese Schätzung basiert auf den AMD Semi-Custom Business Units (SCBU). Sie sind ein zentrales Bauteil in den Gen-9-Konsolen PS5 und Xbox-Series-X/S, die wiederum regelmäßig in den Geschäftsberichten von AMD Erwähnung finden. Ebenso soll Steam Deck in diese Kategorie fallen.

Die von KeplerL2 genannten Zahlen ergeben sich demnach aus der Differenz zu den über AMD gemeldeten Konsolenverkäufen. Im dritten Quartal 2024 summierten sich diese auf knapp100 Millionen Konsolen, wovon laut der Schätzung etwa 66 Millionen auf die PS5 und etwa 4 Millionen auf den Handheld Steam Deck entfallen würden. Hierbei ergäbe sich ein Xbox-Anteil von maximal 29 Millionen Konsolen.

Für das vierte Quartal meldete AMD mehr als 100 Millionen Konsolenverkäufe. Ebenso gab Sony zwischenzeitlich eine neue Auslieferungszahl bekannt. Sie lag bis zum 31. Dezember 2024 bei 75,1 Millionen Exemplaren. Hieraus schließt der Leaker, dass nach Abzug der Steam-Deck-Zahlen mindestens 21 Millionen auf die Xbox-Konsolen entfallen müssten.

Daraus ergebe sich eine Bandbreite von mindestens 21 Millionen und höchsten 29 Millionen Xbox-Konsolen zuzüglich der Exemplare der ersten beiden Quartale des laufenden Kalenderjahres, womit wir also womöglich oberhalb der 29 Millionen wären.

Weitere Zahlen zu den Verkäufen von PS5 und Xbox Series X/S

Bei der von Keppler genannten Schätzung muss einiges berücksichtigt werden: Dem gegenüber steht unter anderem eine Aussage des Publishers Take-Two. Im Mai 2025 gab das Unternehmen hinter „GTA 6“ in einem Geschäftsbericht bekannt, dass bis Ende 2024 „107 Millionen Gen-9-Konsolen im Umlauf“ waren. Es ist davon auszugehen, dass ein solches Schwergewicht verlässliche Zahlen hat.

Bis zu diesen Zeitpunkt hatte Sony 75,1 Millionen an den Handel verkaufte PS5-Konsolen gemeldet. Allerdings ist nicht zweifelsfrei klar, was Take-Two mit „im Umlauf“ meint. Sollte sich das Unternehmen auf die reine Installationsbasis – also auf tatsächlich aktive Konsolen – beziehen, könnte der Xbox-Series-X/S-Anteil deutlich über 30 Millionen liegen.

Laut Take-Two waren bis Ende 2024 geschätzte 107 Millionen Gen-9-Konsolen im Umlauf.

Hinzu kommt: Berichten zufolge nannte Microsoft im Juni 2023 selbst Zahlen zu den Verkäufen: So sollen es zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 21 Millionen abgesetzte Xbox-Series-X/S-Konsolen gewesen sein, zusammen mit dem Vorgänger Xbox One immerhin 79 Millionen Exemplare. Von der PS5 wurden damals knapp unter 40 Millionen Einheiten ausgeliefert.

Sollten die damaligen Zahlen stimmen und Take-Twos Angaben ins Schwarze treffen, dürften die Xbox-Series-X/S-Konsolen mittlerweile die 30-Millionen-Marke deutlich überschritten haben. Diskussionen gibt es momentan darüber, ob die Steam-Deck-Chipsätze tatsächlich in die AMD-Konsolenzahlen fließen. Allein damit würde sich eine Differenz zu Kepplers Berechnungen erklären lassen.

AMDs Lisa Su erklärte im Februar in Bezug auf das vorherige Quartal lediglich: „Nun zum Gaming-Segment: Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 563 Millionen zurück. Wie erwartet sanken die Semi-Custom-Verkäufe, da Microsoft und Sony sich darauf konzentrierten, die Lagerbestände im Handel abzubauen. Insgesamt war diese Konsolengeneration sehr stark, was sich daran zeigt, dass die kumulierten Stückzahlen im vierten Quartal die 100-Millionen-Marke überschritten haben.“ Wie weit sie überschritten wurden, verriet sie nicht.

Während hinter den tatsächlichen Xbox-Hardware-Zahlen weiterhin ein Fragezeichen steht, arbeitet Sony transparenter: Die nächsten Quartalszahlen folgen Mitte August. Spätestens dann wissen wir zumindest, welche Dynamik die PS5-Konsolen aktuell haben, vor allem nach dem erfolgreichen Launch der Switch 2. Im letzten Geschäftsbericht war von 77,8 Millionen PS5-Auslieferungen die Rede.