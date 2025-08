Battlefield 6: Leak gewährt ersten Ausblick auf die Battle-Royale-Karte

Mit „Battlefield 6“ planen Electronic Arts und die Entwickler rund um DICE ein groß geschnürtes Shooter-Paket abzuliefern: Neben den bekannten und auch beliebten Multiplayer-Modi wie beispielsweise Conquest wird das kommende Spiel auch erstmals wieder eine klassische Singleplayer-Kampagne bieten. Dazu kommt außerdem ein Battle-Royale-Modus, der kostenlos spielbar sein wird.

Und nachdem die Karte für die beliebte Spielvariante bereits Ende Juli als Nachbildung auf Grundlage entsprechender Datenfunde durchgesickert war, ist nun ein neues Video geleakt worden. Dadurch lässt sich erstmals ein direkter Blick auf die Battle-Royale-Karte von „Battlefield 6“ erhaschen.

Geleakter Clip zeigt Battle-Royale-Karte in Los Angeles aus der Vogelperspektive

Das entsprechende Video wurde von der Telegram-Gruppe 1BF (via InsiderGaming) veröffentlicht, die für ihre Leaks zum Spiel bekannt ist und zeigt die Map zehn Sekunden lang von oben. Zu sehen ist eine Karte, die nicht nur in Los Angeles angesiedelt ist, sondern sich im Vergleich zum restlichen Multiplayer von „Battlefield 6“ auch deutlich lebendiger und verspielter präsentiert. Wie aktuell die gezeigte Version ist, lässt sich allerdings nicht sagen, zumal auch noch Platzhalterelemente zu sehen sind.

Ohnehin ist derzeit noch nicht bekannt, wann der Battle-Royale-Modus von „Battlefield 6“ verfügbar sein wird. Wie ein Insider kürzlich behauptete, soll die Spielvariante zwei anonymen Quellen zu folgen erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden und somit nicht direkt zum Launch verfügbar sein – angeblich könne der Modus „erst Monate nach dem Hauptspiel erscheinen“.

Battle Royale wird zunächst in Battlefield Labs getestet

Electronic Arts selbst hat die Existenz einer Battle-Royale-Komponente erst vor wenigen Tagen offiziell bestätigt, bislang aber noch keine konkreten Details bekannt gegeben. Auf X wurde lediglich ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das ebenfalls einen Ausschnitt aus der LA-Map zeigt. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der Modus zunächst ausgiebig in „Battlefield Labs“ getestet wird.

Darüber hinaus soll das „Battlefield 6“-Battle-Royale in zwei Varianten unterteilt sein: ein „Standard“-Erlebnis und ein wettbewerbsorientierter Modus mit dem Titel „Gauntlet“. Die Verantwortlichen verfolgen zudem ambitionierte Ziele für den kostenlosen Teil des kommenden Shooters. So möchte man 100 Millionen Spieler erreichen und in Konkurrenz zu „Call of Duty: Warzone“ und „Fortnite“ treten.

Zunächst einmal können sich Spieler aber selbst vom herkömmlichen „Battlefield 6“-Multiplayer überzeugen. Am kommenden Donnerstag startet die Open-Beta in den Early Access, während die Testphase am 9. und 10. August sowie vom 14. bis zum 17. August 2025 für alle zugänglich sein wird. Welche Maps und Modi gespielt werden können, haben wir bereits an anderer Stelle zusammengefasst.

Am 10. Oktober 2025 wird „Battlefield 6“ dann für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.