Battlefield 6: Open-Beta erreicht bereits beeindruckende Spielerzahlen – obwohl sie noch nicht einmal gestartet ist

Der Hype nimmt Fahrt auf: Obwohl die Open-Beta zu „Battlefield 6“ erst am Donnerstag in den Early Access startet und ab Samstag für alle zugänglich sein wird, tummeln sich schon jetzt tausende Spieler auf Steam - und in den Einstellungsmenüs des kommenden Shooters.

Nach dem enttäuschenden „Battlefield 2042“ waren viele Fans der Shooter-Reihe skeptisch, was „Battlefield 6“ betrifft. Doch so langsam scheint der Hype um den nächsten Teil der Serie Fahrt aufzunehmen. Vor allem der große Multiplayer-Reveal am vergangenen Donnerstag stimmte viele Spieler deutlich positiver – oder zumindest neugierig.

Und diese Neugier soll nun die geplante Open-Beta zu „Battlefield 6“, die bereits in Kürze starten wird, befriedigen. So scheinen die Fans die Testphase kaum noch erwarten zu können. Das machen zumindest die aktuellen Spielerzahlen auf Valves Plattform Steam, die angesichts der Tatsache, dass die Beta noch nicht einmal begonnen hat, bereits durchaus beeindruckend sind.

Schon vor dem Start fast 10.000 Spieler

Demnach verzeichnete die Open-Beta zu „Battlefield 6“ am gestrigen Montag, nachdem der Preload startete, fast 10.000 gleichzeitige Spieler. Das lässt sich den Statistiken auf der Webseite SteamDB (via InsiderGaming) entnehmen. In der Spitze waren es exakt 9.463 Spieler, während sich selbst zum aktuellen Zeitpunkt 3.777 Spieler im Spiel befinden.

Was sie tun? Wahrscheinlich nichts – oder zumindest nicht viel. Da der Startschuss für die Beta noch nicht gefallen ist, bleibt auch nicht viel übrig, außer sich durch die Menüs von „Battlefield 6“ zu navigieren. Immerhin können die PC-Spieler dadurch bereits alle entsprechenden Einstellungen vornehmen und so am kommenden Donnerstag bzw. Freitag direkt loslegen. Dennoch untermauern die Zahlen das offenbar große Interesse am Spiel.

Wer an der „Battlefield 6“-Beta teilnehmen möchte, kann sich den passenden Spielclient bereits herunterladen und wird neben Steam auch in der EA App, im Epic Games Store, im Microsoft Store und natürlich im PS Store fündig. Für die PS5 liegt die Downloadgröße bei rund 34 Gigabyte.

Open-Beta: Early Access ab Donnerstag, freier Zugang ab Samstag

Los geht die Open-Beta zu „Battlefield 6“ am Donnerstag, dem 7. August 2025 um 10 Uhr unserer Zeit. Vorerst aber nur im Early Access für bestimmte Spieler. Frühzugang erhalten Abonnenten von EA Play Pro, Nutzer von „Battlefield Labs“, die sich vor dem 31. Juli registriert haben und Spieler, die im Rahmen des Multiplayer-Reveals auf Twitch einen entsprechenden Zugangscode erhalten haben.

Alle anderen können dann ab Samstag, dem 9. August 2025 – ebenfalls ab 10 Uhr – dazustoßen. Gespielt werden kann dann bis zum 11. August um 10 Uhr. Das zweite Beta-Wochenende startet am 14. August 2025 um 10 Uhr und endet am 17. August um 10 Uhr – dieses Mal ohne Zugangsbeschränkungen.

Während der Beta werden insgesamt vier Karten zur Verfügung stehen, wobei eine davon erst am zweiten Wochenende hinzukommt. Auch bei den sieben Spielmodi werden die Varianten Rush und Squad-Deathmatch erst im Rahmen der zweiten Test-Session ergänzt. Beliebte Varianten wie Conquest oder Breakthrough können jedoch von Beginn an gespielt werden. Zudem haben Spieler an beiden Wochenenden die Möglichkeit, Herausforderungen zu absolvieren, und so Belohnungen für die Vollversion freischalten.

Am 10. Oktober 2025 wird „Battlefield 6“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.