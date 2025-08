Cronos The New Dawn: Exklusiv – vollwertiger physischer Release nur auf einer Konsole

Cronos The New Dawn:

In wenigen Wochen erscheint Bloober Teams neuer Horrortitel „Cronos: The New Dawn“ für PC und Konsolen. Nachdem bereits im Juni eine physische Version für die Konsolen angekündigt wurde, ist nun klar, dass ein vollwertiger physischer Release nur auf einer Konsole geboten wird.

Mit „Cronos: The New Dawn“ erscheint Anfang September das neueste Werke von Bloober Team, dem Studio hinter „Layers of Fear“ oder dem Remake von „Silent Hill 2“.

Nachdem Bloober Team im Juni zunächst eine physische Version des Horrortitels für den nordamerikanischen Markt ankündigte, folgte ein paar Tage später die Bestätigung für Europa. Wenige Wochen vor dem Release von „Cronos: The New Dawn“ liegen weitere Details vor, denen sich entnehmen lässt, dass nur auf einer Konsole mit einem vollwertigen physischen Release zu rechnen ist.

Die Rede ist von der PS5, auf der „Cronos: The New Dawn“ in einer Disk-Version erscheint, die Bloober Team mit zusätzlichen Extras wie physischen Stickern und einem exklusiven Ingame-Skin versah.

So steht es um die anderen Plattformen

Doch wie sieht es mit den anderen Konsolen aus? Beginnen wir mit der Switch 2. Wer „Cronos: The New Dawn“ auf Nintendos neuer Konsole spielen möchte, bekommt immerhin die Möglichkeit, sich den Horrortitel in einer Retail-Version ins heimische Regal zu stellen.

Allerdings befindet sich das Spiel auf der Switch 2 nicht auf einer Cartridge. Stattdessen setzt Bloober Team auf eine Veröffentlichung mittels der bei Spielern nicht unumstrittenen Softwareschlüssel-Karten.

Das bedeutet: Unabhängig davon, in welcher Version die Spieler „Cronos: The New Dawn“ für die Switch 2 erwerben, um einen Download kommen sie nicht herum.

Noch düsterer sieht es auf der Xbox Series X/S aus. Hier verzichtet Bloober Team vollständig auf eine physische Fassung und veröffentlicht den Horrortitel ausschließlich digital.

Ein Umstand, mit dem das polnische Studio wohl dem Fakt Rechnung trägt, dass der physische Vertrieb auf den Xbox-Konsolen mittlerweile nur noch einen geringen Prozentsatz der Gesamtverkäufe ausmacht.

Wann erscheint der Horrortitel?

In „Cronos: The New Dawn“ führt der Weg der Spieler in eine fiktive Zukunft, in der sie in die Rolle eines Agenten des sogenannten Kolletivs schlüpfen. Dieser steht vor der Aufgabe, in die Vergangenheit zu reisen und wichtige Persönlichkeiten zu retten, die einer Apokalypse zum Opfer fielen und für den Fortbestand der Menschheit unabdingbar sind.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint am 5. September 2025 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2. Ob das Ganze auch für die physische Version für die Switch 2 gilt, bleibt abzuwarten.

Amazon gibt den Termin für die Switch 2 zum Zeitpunkt dieser Meldung nämlich mit dem 21. Oktober 2025 an.