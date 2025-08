Days Gone: Ein Kanditat für eine Xbox-Umsetzung? Wie ein Tweet von Sony Bend für Aufruhr sorgt

Days Gone:

Mit „Helldivers 2“ kündigte Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen einen großen PlayStation-Titel für die Xbox Series X/S an. Könnte „Days Gone“ der nächste Kandidat für eine Xbox-Portierung sein, der bereits in den Startlöchern steht? Ein Tweet von Sony Bend lässt die Community zumindest spekulieren.

Die vergangenen Monate machten noch einmal deutlich, dass sich die Gamesbranche im Wandel befindet und immer mehr Abstand von plattformexklusiven Spielen nimmt.

Nachdem Microsoft spätestens mit dem PS5-Release von „Forza Horizon 5“ klar machte, dass es für die ausgerufene Multiplattform-Strategie keine Grenzen mehr gibt, überraschte Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen mit der Ankündigung, dass der erfolgreiche Coop-Shooter „Helldivers 2“ für die Xbox Series X/S erscheint.

Geht es nach dem als verlässliche Quelle geltenden Insider Nate the Hate, dann könnte „Helldivers 2“ lediglich den Anfang machen, da Sony Interactive Entertainment weitere Xbox-Umsetzungen von Titeln der PlayStation Studios planen soll. Eine Aussage, die in den vergangenen Tagen für reichlich Spekulationen sorgte.

Dies bekommen in diesen Tagen auch die Entwickler von Sony Bend zu spüren, die mit einem simplen Tweet für reichlich Aufsehen sorgten.

Ein Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung?

An und für sich fiel der Tweet wenig spektakulär aus und zeigte lediglich ein Emoji mit Monokel. Die Community sah darin jedoch schnell einen Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung.

Da der für das originale „Days Gone“ verantwortliche Game Director Jeff Ross in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, dass Sony Interactive Entertainment kein Interesse an einem Nachfolger habe, machten sich nur wenige Spieler Hoffnungen auf ein mögliches „Days Gone 2“.

Stattdessen wurde in dem Tweet ein Hinweis auf eine mögliche Xbox-Portierung von „Days Gone“ vermutet. Spekulationen, denen die Entwickler von Sony Bend nicht nur freien Lauf ließen. Vielmehr machte sich das Studio gar nicht erst die Mühe, eine mögliche Xbox-Veröffentlichung zu dementieren.

Inwieweit das Ganze tatsächlich darauf hindeutet, dass „Days Gone“ den Weg auf die Xbox Series X/S finden könnte, bleibt jedoch abzuwarten. Schließlich wäre es ebenso denkbar, dass sich hinter dem mysteriösen Tweet etwas völlig anderes verbirgt – wenn überhaupt.

Ist der Konsolenkrieg zu Ende?

Nicht nur die Aussagen von Nate the Hate befeuerten zuletzt die Gerüchte um weitere Multiplattform-Veröffentlichungen der PlayStation Studios. Kürzlich tauchte zudem eine Stellenausschreibung auf, mit der Sony nach einem Senior Director für Multiplattform- und Account-Management sucht.

Eine Position, die sich unter anderem mit der Platzierung von PlayStation-Spielen auf Marktplätzen außerhalb des PlayStation-Ökosystems befassen soll.

Auch dies nährte die Vermutung, dass Sony Interactive Entertainment von seiner strikten Exklusivstrategie abrücken und künftig ausgewählte Titel für andere Plattformen wie die Xbox Series X/S oder die Switch 2 veröffentlichen könnte.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung steht jedoch weiterhin aus.