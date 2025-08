EA erweitert Disney-Portfolio: Neben Star Wars Jedi 3 „einige“ unangekündigte Spiele in Entwicklung

Neben bereits bestätigten Titeln wie etwa „Star Wars Jedi 3“ hat Electronic Arts noch weitere Disney-Spiele in der Entwicklung, die bislang noch nicht offiziell angekündigt wurden. Das hat EA-Präsidentin Laura Miele in einem aktuellen Interview verraten.

In der Vergangenheit arbeiteten Electronic Arts und Disney bereits mehrfach zusammen, um vor allem das „Star Wars“-Franchise in Form von Videospielen umzusetzen. Als erfolgreiches Beispiel gilt etwa die „Star Wars Jedi“-Reihe von Entwickler Respawn Entertainment, dessen letzter Teil „Survivor“ im April 2023 veröffentlicht wurde, während sich das finale dritte Spiel bereits in der Entwicklung befindet.

Darüber hinaus arbeitet EA Motive, die im Jahr 2023 zuletzt das Remake von „Dead Space“ ablieferten, an einem neuen Einzelspieler-Titel zu „Iron Man“. Doch offenbar hat der Publisher noch weitere unangekündigten Disney-Titel in der Pipeline, wie Laura Miele, Präsident von EA Entertainment, in einem aktuellen Interview verraten hat.

EA hat weitere Disney-Spiele in Arbeit

Im Gespräch mit Variety (via PSU) erklärte Miele, dass die aktuelle Liste geplanter Videospiele die auf Disney- oder Marvel-Marken basieren lang: Neben „Star Wars Jedi 3“, dem besagten „Iron Man“-Spiel oder dem Mobile-Titel „Star Wars: Galaxy of Heroes“ seien laut Miele noch „einige andere [Videospiele], die noch nicht angekündigt wurden“, in der Entwicklung.

Näher ins Detail oder etwaige Titel verriet die EA-Präsidentin allerdings nicht. Sie betonte lediglich, wie wichtig es sei, eine „wirklich starke Balance in unserem Portfolio“ zu wahren. Allerdings dürfte es sich in jedem Fall um zwei weitere Marvel-Titel handeln, da der Publisher einen Drei-Spiele-Deal mit dem bekannten Comic-Verlag eingegangen ist, der neben „Iron Man“ auch das mittlerweile eingestellte „Black Panther“-Spiel umfasste.

EA, Marvel und der Drei-Spiele-Deal

Dass der vereinbarte Deal zwischen EA und Marvel bestehen bleibt, bestätigten die Verantwortlichen, darunter auch Laura Miele, bereits kurz nachdem das Aus von „Black Panther“ und dem verantwortlichen Entwicklerstudio Cliffhanger Games im Mai dieses Jahres verkündet wurde.

„Unsere Partnerschaft mit Marvel bleibt stark und unsere langjährige Zusammenarbeit mit mehreren Titeln wird fortgesetzt“, sagte Laura Miele, während auch ein Sprecher von Marvel ergänzte: „Die langjährige, mehrere Titel umfassende Beziehung zwischen Marvel Games und EA, eine kreative Zusammenarbeit, die sich auf originelles Geschichtenerzählen mit verschiedenen, beliebten Marvel-Charakteren konzentriert, bleibt stark. Die Entwicklung unserer Konsolen- und PC-Titel, beginnend mit Marvel’s Iron Man, wird von Motive Studios geleitet.“

Somit wird „Iron Man“, dessen Ankündigung bereits im Sommer 2022 erfolgte, den Auftakt des Drei-Spiele-Deals zwischen EA und Marvel darstellen. Doch bislang gibt es kaum handfeste Details zum geplanten Action-RPG, das Berichten zufolge eine Open-World bieten und eine brandneue Story erzählen soll. Auch ein Release-Termin steht noch aus. Angekündigt wurde das Spiel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.