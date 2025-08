GTA 6: Analysten erwarten Milliardenkosten – Setzt der Blockbuster neuen Preisstandard für Spiele?

In einem aktuellen Bericht des Telegraph kamen zwei führende Analysten zu Wort, die über Rockstars kommenden Open-World-Blockbuster „GTA 6“ sprachen. Laut ihren Einschätzungen könnte dieser gleich in zwei Bereichen neue Branchenstandards setzen.

In den vergangenen Monaten sprachen mehrere Analysten und Marktforschungsunternehmen über den im Mai 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster „GTA 6“ und wiesen darauf hin, dass dieser sowohl hinsichtlich der Entwicklungskosten als auch der Verkaufszahlen neue Standards setzen dürfte.

In eine ähnliche Richtung bewegt sich ein Bericht des Telegraph, in dem mit Louise Wooldridge von Ampere Analysis und Michael Pachter von Wedbush Morgan zwei bekannte Analysten zu Wort kommen. Wooldridge betonte, dass es sich bei „GTA 6 wahrscheinlich um das mit größter Spannung erwartete Spiel aller Zeiten“ handelt.

Da damit zu rechnen sei, dass sich „GTA 6“ zu einer der teuersten Videospielproduktionen aller Zeiten entwickelt, gehen beide Analysten davon aus, dass Take-Two Interactive und Rockstar Games mit „GTA 6“ einen neuen Standard für Spielepreise setzen könnten.

Wie teuer soll GTA 6 werden?

Pachter brachte in diesem Zusammenhang ein mögliches Preisschild von 100 US-Dollar ins Gespräch. Ein Preis, der in der Vergangenheit bereits von anderen Analysten genannt wurde. „Ich rechne mit einem Preis von 100 US-Dollar für das Spiel. Das Spiel wird enorm profitabel sein“, ergänzte Pachter.

Laut dem Wedbush-Morgan-Analysten soll „GTA 6“ in den kommenden Jahren Umsätze in Höhe von nicht weniger als zehn Milliarden US-Dollar generieren. Zudem prognostiziert Pachter jährliche Einnahmen von rund 500 Millionen US-Dollar, die auf den Online-Ableger von „GTA 6“ zurückzuführen sein werden.

Das Budget von „GTA 6“, in dem offenbar auch die Marketingkosten berücksichtigt sind, beziffert Pachter auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Schätzungen, die in dieser Form ebenfalls nicht zum ersten Mal genannt werden. Konvoy, eine auf die Gamesbranche spezialisierte Investmentfirma, brachte kürzlich beispielsweise ein Budget in Höhe von ein bis zwei Milliarden US-Dollar ins Gespräch.

Zahlen, die bislang nicht von offizieller Seite bestätigt wurden. Selbiges gilt für den möglichen Preis von „GTA 6“ in einer Phase, in der sich erste Publisher wie Nintendo dazu entschieden haben, die Preise für große Triple-A-Produktionen auf 80 Euro (digital) beziehungsweise 90 Euro (physisch) anzuheben.

Droht eine weitere Verschiebung?

Anfang Mai räumten Take-Two Interactive und Rockstar Games ein, dass der ambitionierte Open-World-Blockbuster nicht mehr wie geplant im Herbst für die PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Stattdessen wurde „GTA 6“ auf das kommende Jahr verschoben und soll nun am 26. Mai 2026 für die Konsolen veröffentlicht werden.

Doch könnte dieser Termin noch einmal wackeln? Für entsprechende Gerüchte sorgte kürzlich die Insiderin Millie Amand, die in der Vergangenheit mit korrekten Leaks zu PlayStation-bezogenen Themen auf sich aufmerksam machte. Eigenen Angaben zufolge erfuhr Amand von internen Gesprächen über eine mögliche Verschiebung auf September 2026.

Die Verantwortlichen von Take-Two Interactive zeigen sich derweil zuversichtlich: Im Mai betonte CEO Strauss Zelnick, dass der Publisher keine weitere Verschiebung erwarte.