Hell is Us: Das düstere Action-Adventure kostenlos anspielen – Die Demo hat einen Termin

Hell is Us:

In wenigen Wochen erscheint "Hell is Us" für PC und Konsolen. Wie die Entwickler von Rogue Factor bekannt gaben, erhalten auch Konsolenspieler vor dem Release die Möglichkeit, das Action-Adventure dank einer kostenlosen Demo auszuprobieren.

Mit „Hell is Us“ erscheint in wenigen Wochen ein düsteres Third-Person-Action-Adventure, mit dem das Team von Rogue Factor spielerisch neue Wege gehen möchte.

So versprechen die Entwickler eine feindliche Spielwelt, in der sich die Spieler gegenüber übernatürlichen Widersachern behaupten müssen, die gegen Schusswaffen und ähnliche Angriffe immun sind. Die einzige Möglichkeit zu überleben, ist der Einsatz altertümlicher Waffen wie Schwerter, Äxte oder Speere.

Zudem verzichtet Rogue Factor bei der Erkundung der Spielwelt auf Elemente wie Questmarker oder einen Kompass. Sollte dieses Konzept euer Interesse wecken, könnt ihr „Hell is Us“ in Kürze selbst anspielen.

Demo für die Konsolen erscheint nächste Woche

Denn nachdem der PlayStation Store vor einigen Stunden bereits andeutete, dass die zunächst exklusiv für den PC veröffentlichte Demo zu „Hell is Us“ den Weg auf die Konsolen findet, kündigte Rogue Factor das Ganze in der Zwischenzeit auch offiziell an.

Wie das Studio bekannt gab, erscheint die Demo am 12. August 2025 und somit in genau einer Woche für PS5 und Xbox Series X/S. Bei der Probefassung für die Konsolen handelt es sich um die gleiche Demo, die bereits im Juni 2025 auf dem PC angeboten wurde und einen Einblick in den Anfang des Spiels gewährt.

In der Demo übernehmen die Spieler die Kontrolle über den Charakter Rémi und nutzen die begrenzten Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, um sich auf seinen Abstieg in Hadea zu begeben. Diese Einführung soll euch den Einstieg in „Hell is Us“ erleichtern und euch mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut machen.

Da die Demo lediglich den Anfang des Spiels aufgreift, müsst ihr keine Angst vor Story-Spoilern haben. „Einige der wichtigsten Elemente, wie die Erkundung und das Spielerlebnis beim Plattformspringen, entfalten sich erst richtig, wenn sich die Welt öffnet und ihre Schichten sich nach und nach offenbaren“, so die Entwickler weiter.

Sollte euch die Demo gefallen, dann müsst ihr euch bis zum Release von „Hell is Us“ nicht mehr allzu lange gedulden. So erscheint das düstere Action-Adventure am 4. September 2025 unter anderem für die PS5. Die Standard Edition kostet im PlayStation Store 59,99 Euro.

Zum Preis von 79,99 Euro wartet zudem eine digitale Deluxe Edition. Neben dem Spiel enthält diese diverse digitale Extras sowie einen 72-stündigen Vorabzugriff auf „Hell is Us“.