Hell Is Us: PS5-Demo steht offenbar bevor – Freischaltung in Kürze?

Hell Is Us:

"Hell Is Us", das kommende Action-RPG von Rogue Factor, könnte schon bald vorab auf der PS5 spielbar sein. Hinweise im PS-Store und auf Social Media deuten auf eine zeitnahe Demo-Veröffentlichung hin.

Kurz vor dem offiziellen Release des Action-Adventures “Hell Is Us” verdichten sich die Hinweise auf eine spielbare Demo-Version für die PS5. Bislang ist die Schnupperfassung ausschließlich auf dem PC verfügbar.

Ein Social-Media-Post zu “Hell Is Us” hatte schon Ende Juli Spekulationen über eine bevorstehende Demo-Veröffentlichung auf Konsolen ausgelöst. Der Beitrag enthält einen Lückentext, dessen vollständige Lösung offenbar „demo on consoles“ bzw. übersetzt “Demo auf Konsolen” lautet. Begleitet wird das Ganze vom Hinweis, dass schon in Kürze etwas kommen werde.

Demo-Freischaltung oder Ankündigung heute?

Während das Rätsel offensichtlich nicht besonders schwer zu lösen war, kündigte das Entwicklerteam in einem Retweet an, die offene Frage „morgen“ zu beantworten. Da der entsprechende Tweet bereits gestern veröffentlicht wurde, ist mit einer offiziellen Ankündigung in den kommenden Stunden zu rechnen.

Unmittelbar nach dem Retweet (via Push Square) folgte ein weiterer Hinweis: Der Account PlayStation Game Size, der regelmäßig frühe Updates aus dem PlayStation-Store aufspürt, deutet auf die Entdeckung einer Konsolen-Demo zu “Hell Is Us” in den Store-Daten hin.

Des Rätsels Lösung naht. Allerdings sind die Hinweise ziemlich eindeutig.

Alle Anzeichen deuten letztlich darauf hin, dass die bislang PC-exklusive Demo in Kürze auch für PS5-Spieler verfügbar sein könnte. Doch wann genau? Da der vollständige Release von „Hell is Us“ bereits in einem Monat ansteht, bleibt nur ein begrenzter Zeitraum für die Veröffentlichung der Anspielfassung, sofern sie vor der Vollversion auf Konsolen spielbar sein soll.

Spielkonzept und Release-Termin

“Hell Is Us” ist ein Third-Person-Actionspiel mit RPG-Elementen, das in einer alternativen Version Europas der 1990er Jahre angesiedelt ist. Die Handlung führt in das vom Bürgerkrieg und einer mysteriösen Katastrophe gezeichnete Land Hadea. Dort begegnet der Spieler in der Rolle von Rémi übernatürlichen Kreaturen, den sogenannten Hollow Walkers. Da moderne Schusswaffen gegen sie keine Wirkung zeigen, konzentriert sich das Kampfsystem auf Nahkampfwaffen wie Schwerter, Speere oder Äxte.

Ein weiteres Feature von “Hell Is Us” ist die detaillierte Anpassung des Schwierigkeitsgrads. Gesundheit, Schadenswerte und das Verhalten der Gegner lassen sich individuell justieren. Zudem kann eine optionale Mechanik aktiviert werden, bei der besiegte Feinde nach einem Bildschirmtod zurückkehren, was auch mit einem Verlust der Erfahrungspunkte einhergeht.

Mehr zu den Schwierigkeitsgraden hält der folgende Artikel parat:

Der vollständige Release von “Hell Is Us” erfolgt am 4. September 2025 für PS5 (samt Pro-Verbesserungen), Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind im PlayStation-Store möglich. Die Standard-Edition kostet 59,99 Euro, die Deluxe-Edition mit Zusatzinhalten sowie 72 Stunden Vorabzugriff ist für 79,99 Euro im Vorverkauf erhältlich.