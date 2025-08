Helldivers 2: Nicht in Topform – Arrowhead räumt nach Urlaub Probleme ein und möchte reagieren

Die „Helldivers 2“-Entwickler von Arrowhead Game Studios hatten sich in den vergangenen zwei Wochen eine Auszeit gegönnt. Angekündigt wurde die Urlaubsperiode mit einem Tweet: „Zwei Wochen voller Seen, Fika und taktischem Sonnenbaden. Wir sind bald zurück – aufgeladen und bereit, noch härter rauszuhauen.“

In der Zwischenzeit hatte „Helldivers 2“ mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, die nun mit der neu gewonnenen Energie angegangen werden sollen.

Helldivers 2 nicht in Topform

So meldete sich CEO Shams Jorjani kurz nach dem Ende der Unternehmenspause im offiziellen „Helldivers 2“-Discord (via Gamesradar) zu Wort und räumte ein: „Wir wissen, dass das Spiel derzeit nicht in Topform ist.“ Zuvor hatte die Community wiederholt auf anhaltende Bugs und Performance-Probleme hingewiesen.

Jorjani versicherte, dass derartige Probleme oberste Priorität hätten: „Wir werden uns zu 100 Prozent auf Fehlerbehebung und Optimierung konzentrieren.“ Die meisten Teammitglieder seien am 4. August wieder im Büro gewesen.

Die Schwierigkeiten kamen nicht zufällig: Kurz vor dem angesetzten Urlaub hatte Arrowhead für „Helldivers 2“ einen Balance-Patch veröffentlicht, der offenbar zusätzliche Probleme verursacht hatte. Laut Jorjani hätte man „die Dinge mit dem letzten Update in einem besseren Zustand hinterlassen sollen“.

Auch Community-Wünsche wie die Möglichkeit zur Anpassung von Rüstungsfarben bleiben ein Thema. Dieses Feature stehe laut Jorjani „ganz oben auf der Liste“, werde aber erst eingeführt, wenn es technisch ausgereift sei.

Helldivers 2 in Kürze auf der Xbox

Parallel zum technischen Feinschliff schreitet die Plattformausweitung von „Helldivers 2“ voran. Ende August erscheint der Shooter für Xbox-Konsolen. Vorbestellungen sind bereits möglich. Die Preise liegen bei 39,99 Euro für die Standard-Edition und 59,99 Euro für das Super-Citizen-Paket.

Klargestellt wurde recht zügig, dass „Helldivers 2“ nicht Teil des Xbox Game Pass wird. Auch Cross-Progression scheint kein Thema zu sein. Crossplay hingegen ist ein Feature, das vom Arrowhead-Shooter unterstützt wird.

„Helldivers 2“ wurde im Februar 2024 zunächst exklusiv für PS5 und PC veröffentlicht. Viele Fans wünschten sich eine spätere Umsetzung für Microsofts Konsole. Sogar eine Petition wurde ins Leben gerufen. Die Wünsche gehen am 26. August 2025 tatsächlich in Erfüllung.