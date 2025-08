Lords of the Fallen 2: Sequel wird düsterer & brutaler – Details zu Technik und geplanten Features

Lords of the Fallen 2:

In den vergangenen Tagen nannte CI Games weitere Details zu "Lords of the Fallen 2" und wies unter anderem darauf hin, dass wir uns auf ein düsteres Rollenspiel für ein volljähriges Publikum einstellen dürfen. Auch zur Technik verlor der Publisher ein paar Worte.

Im Juni 2024 kündigte CI Games die laufenden Arbeiten an „Lords of the Fallen 2“ an und stimmte die Spieler auf eine lange Wartezeit ein. Im vergangenen Dezember wiederum lieferte der Publisher ein Status-Update zum Sequel und gab bekannt, dass dieses in die Vollproduktion gestartet ist.

Über den offiziellen X-Kanal lieferte CI Games in dieser Woche neue Details zum Nachfolger und gab bekannt, dass das RPG mit dem „R“-Rating veröffentlicht wird und sich daher ausschließlich an ein volljähriges Publikum richtet. Im Vergleich zum 2023 veröffentlichten Vorgänger soll „Lords of the Fallen 2“ laut Entwicklerangaben düsterer und brutaler ausfallen.

Ein Mitglied des Teams beschrieb das Rollenspiel als eine Fortsetzung mit „gefühlsbetonten Elementen“, wobei die Brutalität darin liege, „einen Feind zu enthaupten, anstatt einen sauberen Schnitt zu machen“.

Diese Engine kommt beim Nachfolger zum Einsatz

Vor wenigen Tagen ging Marek Tyminski, der CEO von CI Games, zudem auf die technische Umsetzung von „Lords of the Fallen 2“ ein und wies darauf hin, dass der Nachfolger auf Basis der Unreal Engine 5.6 entsteht.

Im Vergleich zu „Lords of the Fallen“ ist daher von einem deutlich sichtbaren grafischen Sprung auszugehen. Auch im Bereich der allgemeinen Optimierung dürfte das Team von CI Games von der aktuellen Version der Unreal Engine 5 profitieren.

Laut CI Games wird es sich bei „Lords of the Fallen 2“ nicht um ein Rollenspiel handeln, das das RPG-Genre revolutioniert oder versucht, sich mit innovativen Features von anderen Genrevertretern abzuheben. Stattdessen geht es den Entwicklern darum, den Vorgänger aus dem Jahr 2023 gezielt weiterzuentwickeln.

Zu den bestätigten Features gehört die Tatsache, dass der erzielte Fortschritt sowohl im Singleplayer- als auch im kooperativen Multiplayer-Modus gespeichert wird.

Wann erscheint Lords of the Fallen 2?

„Lords of the Fallen 2“ entsteht genau wie sein Vorgänger bei den Entwicklern von Hexworks und soll 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine umfangreiche Marketingkampagne zum Sequel möchte CI Games im Laufe dieses Jahres an den Start bringen und dabei weitere Details zu den geplanten Features und Inhalten nennen.

Im Fokus der Entwicklung steht laut offiziellen Angaben das Spieler-Feedback zu „Lords of the Fallen“, das das Team nutzen möchte, um die Nutzererfahrung rundum zu verbessern. Neben einem „einladenden visuellen Stil“ versprechen die Entwickler für „Lords of the Fallen 2“ ein eher westlich geprägtes Storytelling, mit dem noch mehr Spieler angesprochen werden sollen.

Wie CI Games kürzlich bekannt gab, erreichte „Lords of the Fallen“ seit seinem Release im Oktober 2023 mehr als 5,5 Millionen Spieler.