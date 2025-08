Mafia The Old Country: Ein kurzes Vergnügen? Entwickler äußern sich zur Spielzeit

Mafia The Old Country:

Wer sich ab Freitag in „Mafia: The Old Country“ mit Enzo Favara der Torrisi-Familie anschließt, wird feststellen, dass das Abenteuer verhältnismäßig schnell vorbei sein wird. In einem aktuellen Interview haben sich die Entwickler nun etwas detaillierter zur Spielzeit geäußert.

Publisher 2K Games und Entwickler Hangar 13 sorgten Anfang Mai für eine positive Überraschung, als die Editionen und Vorbestellerboni von „Mafia: The Old Country“ und somit auch der Verkaufspreis enthüllt wurden. Demnach wird das kommende Action-Abenteuer für nur 49,99 Euro erhältlich sein – ein heutzutage vergleichsweise günstiger Preis.

Aufgrund des niedrigeren Preises kam schnell die Befürchtung auf, dass auch der Umfang der Mafia-Geschichte entsprechend überschaubar ausfallen würde. Zwar hatte Nick Baynes, der Präsident von Hangar 13, Ende Juli versichert, dass sich „niemand Sorgen um die Qualität des Spiels“ oder die Spielzeit machen müsse, konkrete Zahlen nannte er aber nicht. Doch nun gingen die Entwickler ein wenig näher ins Detail.

Spieldauer von The Old Country orientiert sich an Mafia: Definitive Edition

Wie Produzent Devin Hitch in einem aktuellen Interview mit dem tschechischen Magazin Vortex (via CultureCrave) verriet, wird sich die Spielzeit von „Mafia: The Old Country“ an der Definitive Edition des ersten „Mafia“ orientieren. Demnach wird die Hauptgeschichte etwa 10,5 Stunden beanspruchen, während die Spielzeit durch Nebenaufgaben auf etwa 13 Stunden ansteigen kann. Je nach Spielstil kann sich die Dauer natürlich noch verlängern oder aber auch verkürzen.

„Wir nennen keine konkrete Anzahl von Kapiteln oder Minuten an Zwischensequenzen, aber es ist der Definitive Edition von Mafia sehr, sehr ähnlich“, verriet Hitch. „Wir haben gesehen, wie sehr die Fans dieses Spiel genossen haben, und es war genau die Art von Spiel, die wir gerne entwickeln – eine lineare Geschichte, ein Krimi-Drama, in dem man die Hauptfigur in einem klassischen Mafia-Film spielt.“

Der Produzent weiter: „Und das wollen wir wiederholen, aber diesmal auf Sizilien, mit völlig neuen Charakteren und einem vertrauten Gameplay. Wenn du also die Definitive Edition von Mafia aus dem Jahr 2020 gespielt hast, dann verstehst du intuitiv den Umfang und die Ambitionen dieses Projekts.“

„Wir möchten, dass die meisten Spieler es bis zum Ende spielen“

Darüber hinaus habe Hangar 13 für „Mafia: The Old County“ zahlreiche Zwischensequenzen erstellt, während es für die Entwickler ebenfalls wichtig war, dass die Spieler das Spiel auch beenden können – und nicht von einer unnötig langen Spielzeit abgeschreckt werden. Das ergänzte General Manager Roman Hladík.

„Wir haben wirklich viele Zwischensequenzen erstellt“, so Hladík. „Mafia: The Old Country ist ein Spiel, das auf der Geschichte basiert, und wir möchten, dass die meisten Spieler es bis zum Ende spielen, da die Geschichte, so würde ich sagen, der wichtigste Teil des Spiels ist. Wir möchten dieses Erlebnis jedem anbieten.“

Und das Beenden der Geschichte von „Mafia: The Old Country“ soll sich lohnen, wie Hitch abschließend ergänzte: „Und das Ende ist sehr gut. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich darauf, dass die Spieler das Spiel erleben können.“

Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ bereits am kommenden Freitag, dem 8. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer sich das Soldato-Paket als Vorbestellerbonus sichern möchte, sollte sich nicht mehr allzu lange Zeit mit der Bestellung lassen. Neben der Standardfassung für 49,99 Euro ist auch eine digitale Deluxe Edition für 59,99 Euro erhältlich, die mit weiteren Zusatzinhalten aufwartet.