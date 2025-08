PS6: Massive Raytracing-Performance & Preis unter 1.000 US-Dollar? Leaker verrät neue Details

In den vergangenen Tagen erreichten uns gleich mehrere mögliche Leaks zur PS6 beziehungsweise der Hardware der neuen Sony-Konsole. Unter anderem war die Rede davon, dass sich der Chip unter dem Codenamen „Orion“ in Arbeit befindet.

Der bekannte Hardware-Insider Moore’s Law is Dead wiederum sprach davon, dass die PS6 ungefähr drei Mal so stark ausfallen soll wie die PS5 und über eine Abwärtskompatibilität zur PS5 und der PS4 verfügt. Zudem gab der Insider an, dass das Konzept des PS6-Chips als Chiplet-Design begann, das einem RDNA-3-Layout ähnelte.

In der aktuellen Ausgabe des „Broken Silicon“-Podcasts (via WccfTech) griff Moore’s Law is Dead den von ihm veröffentlichten Leak noch einmal auf und nannte weitere Details, die er zur Hardware der PS6 in Erfahrung gebracht haben möchte.

Fokus auf starkes Raytracing und 4K bei 120FPS?

Wie der als verlässliche Quelle geltende Hardware-Insider angab, können sich die genauen Spezifikationen der PS6 bis zu ihrer Veröffentlichung natürlich noch ändern. Das grundlegende Konzept hinter dem Hardware-Design bleibe laut Moore’s Law is Dead jedoch bestehen.

Die Schätzung, dass die Rasterisierungsleistung der PS5 um das Zwei- bis Dreifache übertroffen wird, bestätigte der Insider erneut und ging darüber hinaus auf die Raytracing-Performance der PS6 ein. Diese soll fünf- bis zehnmal so hoch ausfallen wie auf den aktuellen Konsolen.

Der Leistungsanstieg in den Bereichen Rasterisierung und Raytracing, durch den die PS6 deutlich leistungsfähiger ausfallen soll als die PS5, ergebe laut dem Hardware-Insider Sinn. Da es bereits mehrere PS5-Titel gibt, die bei einer Darstellung in 4K rund 80 FPS erreichen, sei es strategisch klug, sich auf der PS6 auf eine Darstellung in 4K bei 120 FPS zu konzentrieren beziehungsweise zu beschränken.

Dadurch bleiben einerseits die Kosten überschaubar, während andererseits eine spürbare Leistungssteigerung genau dort geboten wird, wo sie für Entwickler am relevantesten ist.

Der Preis könnte bei der PS6 eine entscheidende Rolle spielen

Eine Einschätzung, die James Prior, ehemaliger Senior Product Manager bei AMD, teilt. Seiner Meinung nach hat sich der Fokus beim Design moderner Chips wie dem für die PS6 zunehmend auf Bereiche wie Raytracing und KI-basiertes Upscaling verlagert. Zudem dürfte eine moderne Konsole, die 4K bei 120 FPS liefert und dabei eine Leistung auf dem Niveau einer RTX 4080 oder 5080 erreicht, besonders attraktiv sein. Vor allem, wenn sie weniger als 900 US-Dollar kostet.

Das gilt insbesondere in Zeiten, in denen die Preise für Unterhaltungselektronik kontinuierlich steigen. Hinzu kommen die klassischen Vorteile von Heimkonsolen gegenüber PCs – darunter die kompaktere Bauweise, Plug-and-Play-Komfort und ein geringerer Stromverbrauch.

Ein weiterer Faktor ist, dass Sony mit der PS6 offenbar weiterhin auf eine klassische Heimkonsole setzt, während sich die nächste Xbox-Generation laut Berichten eher als Gaming-PC im Konsolengehäuse versteht. Diese könnte den Nutzern etwa Zugriff auf verschiedene Stores wie den Xbox Store oder Steam bieten.

Experten gehen davon aus, dass sich der Preis der neuen Xbox in Regionen ab 1.000 US-Dollar bewegen könnte. Sollte es Sony gelingen, diesen Preis mit der PS6 (deutlich) zu unterbieten, sehen Branchenbeobachter darin einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Vor allem in einem Marktumfeld, das zunehmend unter einer „1000-Dollar-Müdigkeit“ leidet.

Zu beachten ist allerdings, dass sich Sony traditionell nicht zu vermeintlichen Leaks oder von Insidern verbreiteten Informationen äußert. Das gilt auch für die aktuellen Gerüchte rund um die PS6.