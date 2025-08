Switch 2: Reagiert Nintendo auf die Game-Key-Kritik? Spiele-Cartridges könnten sich ändern – Bericht

Um den Käufern und auch Entwicklern mehr Möglichkeiten zu bieten, führte Nintendo gemeinsam mit dem Launch der Switch 2 die neuen Game-Key-Karten ein: Das Hybridformat kommt mit einem physischen Datenträger daher, enthält jedoch lediglich einen Schlüssel, der zum Download des Spiels berechtigt. Das Modul selbst enthält keinerlei Daten.

Im Gegensatz zu digitalen Versionen sind die Game-Key-Karten jedoch nicht an den Account gebunden, sodass auch Weiterverkauf oder Verleih möglich sind – ebenso wie bei physischen Fassungen. Dennoch stößt das neue Format auf Kritik und wird von vielen Spielern als eine Art „Mogelpackung“ betrachtet. Der Download widerspreche dem Konzept physischer Medien, zumal die Karten im Falle einer Server-Abschaltung wertlos werden.

Dennoch bieten nahezu alle Third-Party-Hersteller ihre Spiele für die Switch 2 – bis auf wenige Ausnahmen wie beispielsweise „Cyberpunk 2077“ – als Game-Key-Karten an. Grund dafür sind die herkömmlichen Cartridges, die bisher nur in einer Größe erhältlich waren. Doch neuesten Berichten zufolge könnte sich die Situation zukünftig ändern.

Bericht: Weitere Speichergrößen für Switch 2-Cartridges geplant

Während Nintendo für die erste Switch noch Cartridges in verschiedenen Speichergrößen anbot – darunter auch 8 und 16 Gigabyte – stehen für die Switch 2 bislang nur 64 Gigabyte große Module zur Verfügung. Für Entwickler kleinerer Spiele, ein unnötiger Kostenfaktor, sodass stattdessen auf die Game-Key-Karten zurückgegriffen wird.

Doch in Zukunft könnte es die Switch 2-Cartridges ebenfalls in mehreren Größen geben. Wie der X-Nutzer SuperMetalDave64 (via Gamerant) auf der Webseite des taiwanesischen Unternehmens Macronix entdeckt hat, sind weitere Speicheroptionen in Planung.

Wie Macronix, die sich für die Herstellung der Switch 2-Module verantwortlich zeichnen, bekannt gegeben hat, werde man „zukünftig sowohl hauseigene MLC-NAND- als auch ausgelagerte 3D-NAND-Technologie nutzen, um unterschiedliche Kapazitätsanforderungen zu erfüllen“.

Weiter heißt es: „Dieses Geschäft wird stark vom Verkaufszyklus der Spielekonsolen und der Nachfrage nach Gaming-Software beeinflusst, weshalb das Unternehmen die relevanten Markttrends weiterhin beobachten wird.“

Nintendo befragt Switch 2-Spieler zu Game-Key-Karten

Konkrete Details zu den geplanten Speichergrößen werden zwar nicht genannt, doch sobald die Entwickler mehr Auswahlmöglichkeiten haben, dürfte auch die Anzahl der Spiele, die lediglich als Game-Key-Karte verfügbar sind, sinken. Zumal auch Nintendo mittlerweile mitbekommen haben dürfte, dass die Spieler lieber auf traditionelle physische Medien und somit auf die herkömmlichen Cartridges zurückgreifen.

Darüber hinaus hat Nintendo erst kürzlich damit begonnen, gezielt Kundenfeedback zu den neuen Game-Key-Karten einzuholen. Nachdem entsprechende Umfragen im vergangenen Monat bereits in Japan durchgeführt wurden, wurde erst vor wenigen Tagen eine neue Umfrage (via NintendoLife) angeboten – dieses Mal auch in englischer Sprache. Wer seine Meinung kundtun und sich gegen die Game-Key-Module aussprechen möchte, kann das an dieser Stelle tun.