Battlefield 6: Bot-Integration sorgt für Unmut, klassische Maps geplant und Einschränkungen bei der Zerstörung

DICE bestätigt den Einsatz von KI-Bots in „Battlefield 6“. Sie sollen fehlende Spieler in Multiplayer-Lobbys ersetzen. In der Community stößt diese Entscheidung auf geteilte Meinungen. Ebenfalls liegt eine Aussage zum Zerstörungsgrad auf den Schlachtfeldern vor.

Die Veröffentlichung von „Battlefield 6“ rückt näher. Und neue Informationen aus einem Interview mit der Entwicklungsleitung geben Einblick in bestimmte Designentscheidungen des kommenden Shooters, darunter eine Mechanik, die fehlende Spieler durch KI ersetzt.

In einem Gespräch mit dem taiwanesischen Nachrichtenportal GNN erläuterte Development Director Anna Narrevik, dass „Battlefield 6“ automatisch Bots einsetzt, wenn ein Multiplayer-Server nicht vollständig mit echten Spielern besetzt ist. So soll sichergestellt werden, dass Matches jederzeit starten und durchgehend aktiv bleiben.

„Die Art und Weise, wie das Spiel KI einsetzt, besteht darin, dass KI hinzugefügt wird, wenn der Server nicht voll ist, um die Lücke zu füllen“, so Narrevik. Ziel sei es, möglichst vielen Fans durchgängig Spielmöglichkeiten zu bieten, auch in Zeiten geringerer Serverauslastung.

Sobald menschliche Spieler in „Battlefield 6“ einem Match beitreten, werden die Bots ersetzt. Eine manuelle Deaktivierung der KI in öffentlichen Kernmodi scheint derzeit nicht vorgesehen zu sein.

Kritik aus der Community

Die Ankündigung stößt bei Teilen der Spielergemeinschaft auf Ablehnung. Auf Plattformen wie Reddit äußerten sich einige Nutzer kritisch über den geplanten KI-Einsatz in „Battlefield 6“. Befürchtet werden etwa ein geringer Schwierigkeitsgrad und das dadurch beeinträchtigte Spielgefühl.

Einer kommentierte (via Dexerto): „Ich spiele lieber auf einem halbvollen Server als auf einem mit 32 Spielern und 32 Bots.“ Ein anderer schrieb: „Es ist absolut keine Befriedigung, Bots zu töten. Das sind schreckliche Neuigkeiten.“ Einige hoffen auf alternative Serverkonfigurationen im Portal-Modus, bei denen Bots deaktivierbar sind.

Gleichzeitig erinnerten Spieler auf ähnliche Lösungen in Titeln wie „Fortnite“ oder „Warzone“, in denen Bots seit Jahren in bestimmten Modi eingesetzt werden, um die Lobbygrößen konstant zu halten.

Die Einführung von KI-gesteuerten Soldaten ist auch innerhalb der Reihe nicht neu. Bereits in „Battlefield 2042“ wurden Bots verwendet, um leere Plätze in Matches zu füllen. Dieses System soll nun offenbar in „Battlefield 6“ weiterentwickelt werden, mit dem Ziel, Wartezeiten zu verringern und laufende Spielinstanzen zu stabilisieren.

Weitere Inhalte und keine komplette Zerstörung

Neben der Bot-Integration kündigte Narrevik für „Battlefield 6“ auch die Rückkehr klassischer Karten an. „Wir werden klassische Versionen oder Karten basierend auf Fan- oder Spielerwünschen einführen“, hieß es dazu. Unter anderem ist eine überarbeitete Version der „Firestorm“-Map geplant. Bestätigt wurde in diesem Sinne ein Season-basierter Inhaltsnachschub.

Besonders hervorgehoben wurde im Interview zu „Battlefield 6“ das Feature der taktischen Zerstörung: „Wenn man sieht, wie ein Gebäude plötzlich einstürzt, eröffnet das neue Spielmöglichkeiten und neue Chancen, dem Feind entgegenzutreten“, so Narrevik.

Eine vollständige Zerstörung ganzer Areale soll es jedoch nicht geben: „Wir zielen nicht auf die vollständige Zerstörung ganzer Gebiete ab, wie etwa die Verwandlung eines Schlachtfelds in einen Parkplatz, auf dem nichts mehr übrig ist. Stattdessen wollen wir durch Zerstörung interessante, umgebungsbezogene Effekte erzeugen – in erster Linie sollen dadurch spannende Veränderungen in der Spielumgebung entstehen.“

Selbst einen Eindruck können sich Spieler in Kürze verschaffen. Die Open-Beta von „Battlefield 6“ startet am 9. August, Early Access ist bereits ab dem 7. August möglich. Der Preload ist auf allen Plattformen verfügbar. Der offizielle Release ist für den 10. Oktober angesetzt.