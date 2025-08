Battlefield 6: Keine Content-Dürre? Entwickler über neue Inhalte und Update-Strategie

Bereits zum Start mangelte es „Battlefield 2042“ an Inhalten und auch die Content-Updates für den Shooter waren ein großer Kritikpunkt und sorgten für Unzufriedenheit unter den Spielern. In den ersten Monaten nach dem Release wurden neue Inhalte nur sehr langsam veröffentlicht und auch deren Umfang ließ – auch im Vergleich zu früheren Spielen der Reihe – zu wünschen übrig.

Für „Battlefield 6“ möchten Electronic Arts und die verantwortlichen Entwicklerstudios rund um DICE jedoch für einen deutlich besseren Nachschub sorgen, sodass die Spieler auch langfristig bei Laune gehalten werden können. Das haben die Macher auf einer Veranstaltung im Rahmen des Multiplayer-Reveals in Hongkong verraten.

Wie Gameplay Designer Jac Carlsson von DICE laut dem taiwanesischen Nachrichtenportal GNN (via Tech4Gamers) erklärte, können die Spieler neben den herkömmlichen Updates auch jede Menge saisonale Aktivitäten in „Battlefield 6“ erwarten: „Wir werden viele saisonale Aktivitäten anbieten und haben viel investiert. Einige Inhalte wurden bereits gezeigt. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere saisonale Aktivitäten mit euch zu teilen.“

Development Director Anna Narrevik ergänzte: „Unser Ziel ist es, das Spiel sehr lebendig und fesselnd zu gestalten. Wir werden in Zukunft neue Modi, Waffen und Karten für euch veröffentlichen.“

Doch in welchem Rhythmus können Spieler entsprechenden Aktualisierungen für „Battlefield 6“ erwarten? Auch dazu tätigte Narrevik eine Aussage und verriet: „Über die Updates können wir sagen, dass es regelmäßige vierteljährliche Updates geben wird.“ Allerdings ergänzte sie auch, das Updates „für alle Entwickler“ stets mit „sehr schwierigen Entscheidungen“ einhergehen, da „wir viele verschiedene Elemente berücksichtigen müssen“.

Time-To-Kill in Battlefield 6: Darum fällt sie niedriger aus

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sprachen die Entwickler außerdem über die Time-To-Kill in „Battlefield 6“, also die Zeitspanne, die ein Spieler braucht, um einen Gegner zu eliminieren, sobald er beginnt, auf ihn zu schießen. Im Vergleich zu den vorherigen Spielen wird die TTK im kommenden Shooter nämlich deutlich kürzer ausfallen.

Und wie Carlsson erläuterte, habe man „umfangreiche Datenanalysen und Gameplay-Tests durchgeführt“ sowie „auf historische Erfahrungen zurückgegriffen“, um die „optimale“ Time-To-Kill zu finden. Und dem Gameplay Designer zufolge müsse die Zeitspanne entsprechend schnell ausfallen, um auch „mit dem sich verändernden Schlachtfeld Schritt zu halten“.

Selbst überzeugen von „Battlefield 6“ können sich alle interessierten Spieler am kommenden Wochenende, wenn die Open-Beta startet, die zwei Wochenenden umfassen wird. Der Early Access beginnt sogar schon am morgigen Donnerstag. Alle wichtigen Informationen zu den Zeiträumen und Inhalten findet ihr an dieser Stelle.

Am 10. Oktober 2025 soll „Battlefield 6“ schließlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.