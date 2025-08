Call of Duty Black Ops 7: „Zu groß zum Scheitern“ – Warum Activision keine Angst vor Battlefield 6 hat

Call of Duty Black Ops 7:

Im Herbst dieses Jahres kommt es zum großen Shooter-Showdown zwischen „Battlefield 6“ und „Call of Duty: Black Ops 7“. Und neuesten Berichten zufolge habe Activision zwar den zunehmenden Hype rund um „Battefield 6“ wahrgenommen, mache sich aber keine Sorgen, seine Dominanz zu verlieren.

„Call of Duty“ gilt ohne Zweifel als unangefochtene Nummer Eins im Shooter-Segment, wenn es um Spielerzahlen oder finanziellen Erfolg geht. Doch in der Vergangenheit entpuppte sich Electronic Arts’ „Battlefield“-Reihe als ernstzunehmender Konkurrent, vor allem zwischen 2008 und 2013, als Titel wie „Bad Company 2“ und „Battlefield 3“ eine große Spielerbasis anzogen. Auch das 2016 veröffentlichte „Battlefield 1“ wurde im Vergleich zu „Call of Duty: Infinite Warfare“ von vielen Spielern als der bessere Shooter angesehen.

Doch spätestens mit dem Release von „Battlefield 2042“ im Jahr 2021 konnte Activision die Dominanz von „Call of Duty“ deutlich ausbauen, was auch auf den alljährlichen Release-Rhythmus der Reihe und auf den Erfolg des kostenlosen „Call of Duty: Warzone“ zurückzuführen ist.

„Battlefield 6“ soll das Franchise aber wieder zurück in die Spur führen und die anfängliche Skepsis ist inzwischen dem Hype gewichen – spätestens seit dem großen Multiplayer-Reveal. So verzeichnet die Open-Beta schon jetzt zehntausende Spieler, obwohl der reguläre Startschuss erst am Wochenende fällt. Doch Activision, das dieses Jahr „Call of Duty: Black Ops 7“ ins Rennen schickt, blickt der möglichen Konkurrenzsituation offenbar gelassen entgegen.

Activision fürchtet die Konkurrenz nicht – und plant bereits für die nächsten Jahre

Wie die Kollegen von Insider Gaming exklusiv in Erfahrung bringen konnten, ist der zunehmende Hype rund um „Battlefield 6“ nicht spurlos an der Führungsetage von Activision vorbeigezogen. Doch besorgt zeigen sich die Verantwortlichen deswegen nicht. Zwar behalte man den kommenden Shooter von EA genau im Auge, doch man befürchtet nicht, dass die Konkurrenz „Call of Duty“ übertrumpfen könne.

Das würden mehrere Quellen berichten, die allerdings anonym bleiben wollen, da sie keine Erlaubnis hätten, die internen Gespräche von Activision auszuplaudern. Weshalb Activision so gelassen bleibt? Dem Management zufolge sei „Call of Duty“ einfach „zu groß zum Scheitern“, während das Franchise noch viele Jahre lang profitabel bleiben werden. Aktuell befinden sich bereits Spiele für die nächsten vier Jahre in Planung.

Darüber hinaus habe Activision auch großes Vertrauen in „Call of Duty: Black Ops 7“. Obwohl es zu Beginn der Entwicklung zu Problemen kam, stufen die Verantwortlichen den kommenden Shooter laut Insidern als „starken“ Titel ein.

Auch Electronic Arts zeigt sich selbstsicher

Auf der anderen Seite hatte sich auch schon Vince Zampella von Electronic Arts, der seit 2021 als Executive Vice President für die Leitung der „Battlefield“-Reihe verantwortlich ist, zur Konkurrenzsituation zwischen „Battlefield 6“ und „Black Ops 7“ geäußert. Doch auch hier geben sich die Verantwortlichen entspannt.

Wie Zampella in ebnem Interview erklärte, könne „Battlefield 6“ mit Elementen punkten, die sonst „niemand anderes wirklich bieten kann“. „Beide existieren schon so lange zusammen, ich denke, sie ergänzen sich auf unterschiedliche Weise. Wir haben Dinge, die sie nicht haben“, sagte er und verwies auf „die Zerstörung“ und „die Klassensysteme“.

Während „Battlefield 6“ bereits am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird und schon ausführlich vorgestellt wurde, gab es zu „Call of Duty: Black Ops 7“ – abgesehen von einem Teaser-Trailer – bislang noch nicht viel zu sehen. Die offizielle Enthüllung wird erst am 19. August im Rahmen der Opening Night Live der Gamescom 2025 erfolgen. Der Release sei Insidern zufolge für den 14. November 2025 geplant.