GTA 6: Auf den dienstältesten Charakter müssen die Spieler wohl verzichten

Was erwartet die Spieler bei dem kommenden „Grand Theft Auto 6“? Im Mai wurde der nächste Titel von Rockstar von diesem Herbst auf den 26. Mai 2026 verschoben. Analysten gehen bereits davon aus, dass „GTA 6“ eine der bislang teuersten Spieleproduktionen sein wird.

Doch ein Charakter, der bereits seit dem 2001 veröffentlichten „GTA 3“ ein bekannter Teil der Reihe ist, wird bei dem nächsten Spiel anscheinend nicht dabei sein. Wie Lazlow Jones nun in einem Interview angab, bezweifelt er, dass der von ihm gesprochene und gespielte Radiomoderator Lazlow auch bei dem kommenden „GTA 6“ wieder mit an Bord ist.

Jones hat Rockstar schon vor Jahren verlassen

Lazlow Jones ist ein US-amerikanischer Radiomoderator und Entwickler. Seinen ersten Auftritt in einem Videospiel hatte Jones 2001 in „GTA 3“. Seitdem war er als Autor und Produzent an mehreren „GTA“-Spielen und beiden „Red Dead Redemption“-Titeln beteiligt. Unter anderem hat Jones gemeinsam mit Dan Houser von Rockstar Games die Skripte für die Radiosender in den Spielen geschrieben.

2020 verließ Lazlow Jones das Studio aus persönlichen Gründen. Mittlerweile hat er sich jedoch Dan Housers neuem Entwickler Absurd Ventures angeschlossen.

In einem Interview mit Nerd Reactor wurde Jones nun auf eine mögliche Rückkehr seines Alter Egos Lazlow in „GTA 6“ angesprochen. „Wir sind 2020 gegangen, also bezweifle ich das“, so der beliebte Radiomoderator. „Ich habe es geliebt, mit Dan (Houser) an diesen Spielen zu arbeiten, und ich war in GTA 3 und allen nachfolgenden GTAs im Radio zu hören. Es war eine unglaubliche Reise, 20 Jahre lang an GTA zu arbeiten.“

Jones arbeitet wieder an Spielen

In dem Interview gab Lazlow Jones weiter an, dass mehrere Entwickler, die ebenfalls mit ihm an den Spielen beteiligt waren, nun bei Absurd Ventures untergekommen sind. Das Studio wurde 2021 von Dan Houser gegründet.

„Es hat diese kreative Atmosphäre und diesen Elan, die mich an die frühen Jahre bei Rockstar erinnern“, so Jones. „Wo wir an vielen verschiedenen Projekten arbeiten und jeder seine Ideen einbringt. Wir arbeiten an Dingen, die uns zum Lachen bringen.“

Lazlow war in „GTA 5“ zuletzt nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. In dem aktuellen „GTA“-Teil tritt der Moderator erstmals als Figur auf. In mehreren Missionen haben die Spieler mit Lazlow zu tun, so etwa in „Fame or Shame”, in der er von den Protagonisten Michael De Santa und Trevor Philips verfolgt und bedroht wird.

Quelle: Insider Gaming, TheGamer