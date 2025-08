Hollow Knight Silksong: Terminankündigung auf der Nintendo Direct? Leaker der Show äußert sich

In den vergangenen Monaten erreichte uns mehrfach das Gerücht, dass der Release des heiß ersehnten Nachfolgers „Hollow Knight: Silksong“ unmittelbar bevorstehen könnte.

Zuletzt war beispielsweise von einer geplanten Veröffentlichung bis zum 30. Juni 20205 die Rede. Zum Leidwesen der wartenden Community verliefen die entsprechenden Berichte stets im Sande. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Verantwortlichen von Team Cherry bislang nicht konkret wurden und nur versprachen, dass „Hollow Knight: Silksong“ im Laufe des Jahres erscheint.

Die gestrige Ankündigung der Indie-Ausgabe der Nintendo Direct ließ die Spieler spekulieren, dass sich „Hollow Knight: Silksong“ unter den Spielen befinden könnte, die im Rahmen der Show präsentiert werden. Möglicherweise sollten wir uns aber nicht allzu viele Hoffnungen machen.

Leaker möchte bereits mehr wissen

Dies lassen zumindest die Aussagen des Youtuber „SwitchForce“ vermuten, der für den Leak der aktuellen Nintendo Direct verantwortlich war und diese inklusive ihres Termins korrekt vorhersagte. Der Youtuber äußerte sich zudem kurz zu den Inhalten der Show und verriet, dass „Hollow Knight“-Fans seinen Informationen zufolge leider leer ausgehen werden.

Denn auch wenn sich die Indie-Direct im Prinzip perfekt für eine Präsentation von „Silksong“ und die Enthüllung des Releasetermins eignen würde, soll der Nachfolger laut „SwitchForce“ kein Bestandteil der Show sein.

Ob sich die Angaben des Youtubers bewahrheiten, erfahren wir bereits in Kürze. So findet die Indie-Ausgabe der Nintendo Direct am morgigen Donnerstag, dem 7. August 2025 um 15 Uhr statt. Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, werden diverse Indie-Entwickler mit von der Partie sein und ihre neuesten Spiele für Switch und Switch 2 vorstellen.

„Hollow Knight: Silksong“ befindet sich für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2 und Switch in Entwicklung. Im Nachfolger schlüpfen die Spieler in die Rolle der Protagonistin Hornet und erkunden ein Königreich voller Geheimnisse und Gefahren.

„Gefangen genommen und in diese unbekannte Welt gebracht, muss Hornet gefährliche Gegner bekämpfen und Rätsel lösen, während sie sich auf eine tödliche Pilgerreise zum höchsten Punkt des Königreichs begibt“, heißt zu „Silksong“ weiter.