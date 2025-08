Mafia The Old Country: Hangar 13 bestätigt PS5 Pro-Support inklusive 120-Hz-Unterstützung 

Mafia The Old Country:

„Mafia: The Old Country“ ist für die PS5 Pro optimiert und wird auf Sonys leistungsstarker Konsole entsprechende Verbesserungen bieten, darunter etwa auch eine 120-Hz-Unterstützung. Das hat Entwickler Hangar 13 nun offiziell bestätigt.

Bereits am kommenden Freitag wird „Mafia: The Old Country“ erscheinen und das Sizilien des Jahres 1905 mithilfe der Unreal Engine 5 zum Leben erwecken. Dadurch konnte Entwickler Hangar 13 die Gangster-Geschichte grafisch auf ein neues Level heben, wovon vor allem die „atemberaubenden Landschaften“ und die realistisch anmutenden Charaktere profitieren.

Und auf der PS5 Pro wird das Action-Abenteuer einen noch besseren Eindruck hinterlassen: Wie das Entwicklerstudio jetzt nämlich offiziell bestätigt hat, wurde „Mafia: The Old Country“ für Sonys Power-Konsole optimiert und wird im Vergleich zur Standard-PS5 mit ein paar Verbesserungen daherkommen.

Mafia: The Old Country auf PS5 Pro: Das wird geboten

„Wir freuen uns, zu bestätigen, dass Mafia: The Old Country ab Veröffentlichung für die PlayStation 5 Pro optimiert ist“, heißt es seitens der Verantwortlichen in einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via PSU). Demnach können sich Besitzer einer PS5 Pro über eine Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR), für 120-Hz-Displays und über eine höhere dynamische Auflösung im Qualitäts- und Leistungsmodus freuen.

Konkrete Zahlen zur verbesserten Auflösung wurden allerdings nicht genannt. Ebenso ist noch unbekannt, wie hoch die Bildrate von „Mafia: The Old Country“ auf der PS5 Pro in den jeweiligen Modi ausfallen wird.

Dass das Action-Abenteuer zwei Grafikmodi zur Auswahl bieten wird, hatten die Entwickler bereits Anfang des Monats bestätigt. „Spieler, die Wert auf eine höhere Auflösung und Bildtreue legen, sollten den Qualitätsmodus auswählen, während Spieler, die Wert auf die Bildrate legen, den Leistungsmodus wählen sollten“, erklärte das Studio. Doch auch in diesem Fall wurden keine Zahlen genannt. Wie sich die grafischen Abstriche im Leistungsmodus bemerkbar machen, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Preload verfügbar, Startzeiten bekannt

Unterdessen können Vorbesteller der digitalen Version von „Mafia: The Old Country“ seit heute mit dem Preload beginnen, um pünktlich am Freitag loslegen zu können. Auf der PS5 wiegt der Download knapp 40 Gigabyte und fällt somit relativ überschaubar aus – ebenso wie die Spielzeit, die Hangar 13 zuletzt auf 10 bis 13 Stunden festlegte und sich somit im Rahmen von „Mafia: The Definitive Edition“ bewegt.

Die Startzeiten wurden ebenfalls schon bestätigt: Konsolenspieler können direkt in der Nacht um 1 Uhr unserer Zeit mit dem Abenteuer beginnen, während PC-Spieler noch etwas mehr Geduld aufbringen müssen. Hier fällt der Startschuss um 18 Uhr nämlich erst deutlich später. Ein Vorabzugriff wird nicht angeboten. Die digitale Deluxe Edition für 59,99 Euro bietet lediglich ein paar Zusatzinhalte in Form von Kostümen und Waffen sowie den Soundtrack und ein Artbook.

Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ am 8. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.