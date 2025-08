Mafia The Old Country: Preload ab heute möglich, so groß ist der Download auf PS5

Mafia The Old Country:

Ab heute ist es für Vorbesteller der digitalen Version möglich, die Daten von „Mafia: The Old Country“ herunterzuladen. Passend zum heutigen Start des Preloads wurde auch die Download-Größe auf der PS5 bestätigt.

Mit „Mafia: The Old Country“ erscheint in dieser Woche der nächste vielversprechende Titel für Konsolen und PC, der uns das Sommerloch ein wenig versüßen soll.

Wie bereits bekannt ist, verabschiedeten sich die Entwickler von Hangar 13 von der offenen Welt eines „Mafia 3“ und setzten hinsichtlich der Spielzeit auf eine kompaktere Erfahrung. Dies schlägt sich auch in der Download-Größe von „Mafia: The Old Country“ nieder, die uns passend zum heutigen Preload-Start für Vorbesteller der digitalen Version erreichte.

Laut PlayStation Game Size liegt diese auf der PS5 bei 40,009 Gigabyte und bewegt sich für eine moderne Triple-A-Produktion in einem moderaten Rahmen.

Erlebt die Vorgeschichte der Mafia-Reihe

Der neueste Ableger der „Mafia“-Reihe versteht sich spielerisch als ein Prequel zur beliebten Serie, der uns in das Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfrachtet. In der Rolle des Protagonisten Enzo Favara erleben wir die Ursprünge des organisierten Verbrechens und stehen vor der Aufgabe, uns in einer gnadenlosen und gefährlichen Epoche in der Familie zu bewähren.

„Enzo wird alles für ein besseres Leben geben. Nach einer brutalen Kindheit mit Zwangsarbeit ist er bereit, alles zu riskieren, um in der kriminellen Familie Torrisi ein Ehrenmann zu werden“, erklären die Entwickler weiter.

„Sein Eid auf die Mafia, mit all ihrer Macht, ihren Versuchungen und Entbehrungen, ist eine schmerzliche Erinnerung an eine simple Wahrheit.“

Kurz vor dem Release von „Mafia: The Old Country“ nannte das Team weitere Details zu den gebotenen Features und kündigte unter anderem an, dass drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf die Spieler warten. Durch diese ist laut Hangar 13 gewährleistet, dass sowohl erfahrene Action-Fans als auch Neulinge im Genre auf ihre Kosten kommen.

Auch an Spieler, die in erster Linie die Geschichte von „Mafia: The Old Country“ erleben möchten, haben die Entwickler bei der Konzeption der Schwierigkeitsgrade gedacht.

Entwickler verzichten komplett auf Mikrotransaktionen

Des Weiteren stellte Hangar 13 in dieser Woche klar, dass es in „Mafia: The Old Country“ keine Ingame-Käufe oder Mikrotransaktionen geben wird. Ausschließlich im Spiel können die Spieler allerdings die Währung „Dinari“ verdienen, indem sie bestimmte Aufgaben abschließen, und diese nutzen, um zusätzliche Waffen, Autos oder andere Inhalte freizuschalten.

Neben den Mikrotransaktionen verzichteten die Entwickler zumindest zum Launch auf einen Fotomodus. Ob dieser zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte, ließ Hangar 13 offen.

„Mafia: The Old Country“ erscheint am Freitag, den 8. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.