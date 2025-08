Mafia The Old Country: Sizilianische Villen und Vehikel – Weitere Einblicke in das Mafiosi-Leben

Mafia The Old Country:

Egal ob zu Fuß, zu Pferd oder in schicken Automobilen, in „Mafia: The Old Country“ erfolgt die Fortbewegung immer stilgerecht - durch die sizilianische Landschaft oder die prunkvollen Villen der Familie. Das wird auch im neuesten Trailer zum Spiel deutlich, der die Aspekte des Mafiosi-Lebens in den Mittelpunkt rückt, die nicht nur mit Gewalt zu tun haben.

Nur noch zwei Tage lässt die Veröffentlichung von „Mafia: The Old Country“ auf sich warten. Und um die restliche Wartezeit zu überbrücken und weiter auf den nahenden Release einzustimmen, hat das verantwortliche Entwicklerstudio Hangar 13 nun das neueste Video der „The Family Code“-Reihe veröffentlicht.

Nachdem sich der erste Teil bereits dem brutalen Alltag eines Mafiosos widmete, rückte das zweite Video die Auseinandersetzungen des kommenden Action-Abenteuers in den Mittelpunkt. Dafür geht es dieses Mal deutlich gemächlicher zur Sache und so widmet sich das neueste Video den Teilen des Gangster-Lebens, die weitaus weniger mit Gewalt zu tun haben.

Neues Video gewährt weitere Gameplay-Einblicke

So konzentriert sich das bewegte Bildmaterial mit dem Titel „Vehikel & Villen“ vor allem auf zwei Dinge: die Fortbewegung durch die sizilianische Landschaft und die Behausung der Familie. Ersteres erfolgt in „Mafia: The Old Country“ wahlweise zu Fuß, zu Pferd oder in den authentischen Automobilen der Jahrhundertwende erfolgt. Dabei sind auch einige der Nebenaktivitäten zu sehen, wie etwa die Rennen, an denen Spieler teilnehmen können.

Darüber hinaus widmet sich das neue Video den Villen, besser geht der Villa der Torrisi-Familie, der sich Protagonist Enzo anschließt. So werden einige Einblicke in die Behausung der kriminellen Organisation gewährt, während Cesare, der Neffe des Dons, ein paar der schönen Seiten hervorhebt und unter anderem auf die eigene Weinherstellung aufmerksam macht. Wie es sich für „Mafia“ gehört, wird es zum Ende des Videos aber auch wieder etwas rabiater.

PS5 Pro-Support und Spielzeit enthüllt

Unterdessen hat Entwickler Hangar 13 erst kürzlich bestätigt, dass „Mafia: The Old Country“ auf der PS5 Pro im Vergleich zur herkömmlichen PS5 mit einigen Verbesserungen daherkommen wird. Dazu zählen eine höhere dynamische Auflösung im Qualitäts- und Leistungsmodus sowie eine Unterstützung für VRR und einen 120-Hz-Modus.

Darüber hinaus äußerten sich die Macher mittlerweile auch zur Spielzeit des Action-Abenteuers, die der bisherigen Serientradition – mit Ausnahme des dritten Teils und seiner Open-World – treu bleiben wird. Demnach können sich Spieler von „Mafia: The Old Country“ auf etwa 10 bis 13 Stunden einstellen, sodass sich die Spielzeit auf dem Niveau von „Mafia: The Definitive Edition“ bewegt.

Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ am nächsten Freitag, dem 8. August 2025, für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer eine der beiden digitalen Versionen vorstellt hat, kann bereits seit gestern mit dem Preload beginnen. Außerdem wurden auch schon die Startzeiten enthüllt: So können Konsolenspieler direkt in der Nacht um 1 Uhr unserer Zeit loslegen.