Metal Eden: Rasanter Sci-Fi-Shooter erhält neuen Release-Termin und Story-Trailer

Im Februar dieses Jahres stellte das polnische Entwicklerstudio Reikon Games, die sich in der Vergangenheit vor allem durch den Cyberpunk-Top-Down-Shooter „Ruiner“ einen Namen machen konnte, mit „Metal Eden“ ihr neuestes Projekt vor. Der Sci-Fi-Shooter erinnert durch sein rasantes Gameplay an eine Mischung aus Titeln wie beispielsweise „Titanfall“ oder „Doom“.

Und eigentlich sollte „Medal Eden“ bereits erhältlich sein: Ursprünglich war der Release nämlich für den 6. Mai 2025 angesetzt. Doch Mitte April gaben Reikon Games und Publisher Deep Silver bekannt, dass sich die Veröffentlichung verzögern wird. Um das bestmögliche Ergebnis abzuliefern und in vereinzelten Bereichen nachzubessern, benötigte das Studio mehr Zeit. Ein neuer Release-Termin wurde nicht bekannt gegeben. Bis jetzt.

Metal Eden erscheint Anfang September

Wie die Verantwortlichen jetzt via Pressemitteilung bekannt gegeben haben, soll „Metal Eden“ nun am 2. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. „Es ist an der Zeit, in die geheimnisvolle, atmosphärische Welt von Metal Eden einzutauchen und Zeuge der packenden Reise ins Herz des Planeten Moebius zu werden“, heißt es von offizieller Seite.

Demnach scheint Reikon Games genügend Optimierungen vorgenommen zu haben, nachdem man im April noch erklärt hatte, man habe „einige klare Bereiche gesehen, in denen wir uns verbessern können“. Die Verbesserungen basieren dabei auf dem gesammelten Feedback der Community, die die Demo zu „Metal Eden“ gespielt haben. Die Probierfassung steht übrigens nach wie vor im PS Store zum Download bereit.

Neuer Trailer rückt die Story und Protagonistin Aska in den Fokus

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins wurde außerdem auch ein brandneuer Trailer zu „Metal Eden“ veröffentlicht. Das bewegte Bildmaterial rückt die Geschichte des Spiels in den Mittelpunkt und gewährt einen Blick auf die Ursprünge von Protagonistin Aska. Dabei kombiniert das Video Zwischensequenzen mit actionreichen Gameplay-Szenen, die einen weiteren Eindruck von Askas Fähigkeiten und verfügbaren Waffen vermitteln.

„Metal Eden“ ist „ein adrenalingeladener Sci-Fi-FPS, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt“, so die Verantwortlichen in der neuen Pressemitteilung. Das futuristische Abenteuer „entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.“

Geboten werden „8 einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht“, während das sogenannte Core Ripping die zentrale Spielmechanik darstellen wird. So kann Aska mithilfe ihres Multitools die Kerne aus den Körpern ihrer Feinde entfernen und sie sich zunutze machen – als Wurfgeschoss oder um ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken.