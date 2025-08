Metal Gear Solid Delta: Release des Remakes naht – Doch wann kommen die Reviews?

Anfang des Monats kündigte THQ die Rückkehr der vier apokalyptischen Reiter an: „Darksiders 4“ befindet sich in der Entwicklung und verschafft Krieg, Tod, Fury und Strife einen gemeinsamen Auftritt. Und passend dazu könnte das Action-Adventure ein beliebtes Feature zurückbringen, dass in Zeiten des Online-Multiplayers ein wenig in Vergessenheit geraten ist.