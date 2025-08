PlayStation: Mehr Einzelspieler-Titel und Exklusivität – Ehemaliger Days-Gone-Entwickler mit klarer Ansage an Sony

Eine Stellenanzeige von Sony ließ kürzlich vermuten, dass der PlayStation-Hersteller künftig eine ähnliche Multiplattform-Strategie wie Microsoft verfolgen könnte - was bei vielen Fans für Unmut sorgte. Und nun hat sich auch ein ehemaliger Mitarbeiter des „Days Gone“-Entwicklers Bend gegen die Idee ausgesprochen und gleichzeitig ein paar Ratschläge für Sony parat.

Ende Juli sorgte eine Stellenanzeige von Sony für Aufsehen in der Gaming-Branche: Das japanische Unternehmen sucht einen Mitarbeiter für den neu geschaffenen Posten des Senior Director of Multiplatform & Account Management. Sofort wurden Befürchtungen laut, dass Sony in Zukunft womöglich eine ähnliche Multiplattform-Strategie wie Microsoft verfolgen.

Eine Vorstellung, die bei einem Großteil der PlayStation-Fans für Unmut sorgte. Aber auch Robert Morrison, ein ehemaliger Mitarbeiter der Bend Studios, bekannt für „Days Gone“, scheint von solch einer Idee nicht sonderlich viel zu halten. So richtete er sich jetzt mit einigen Ratschlägen direkt an Sony und erklärte, was der PlayStation-Hersteller seiner Meinung nach besser machen könnte.

„PlayStation-Spiele auf PlayStation halten und Fokus auf Einzelspieler-Spiele“

Morrison arbeitete als Senior Animator bei Bend an Projekten wie „Days Gone“, wurde jedoch im Juni dieses Jahres entlassen. Nachdem ein geplantes Live-Service-Spiel und Berichten zufolge noch weitere unangekündigte Projekte des Studios eingestellt wurden, erhielten rund 40 Mitarbeiter, was etwa 30 Prozent der Belegschaft entsprach, ihre Kündigung.

Um solche Szenarien zukünftig zu vermeiden, rät Morrison Sony dazu, „sich zu 90 Prozent auf Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren“. Außerdem sprach er sich auch gegen eine mögliche Multiplattform-Strategie aus und erklärte, dass „PlayStation-Spiele auf der PlayStation“ bleiben sollten.

Darüber hinaus hatte Morrison aber noch weitere Vorschläge, die er in einem X-Beitrag (via Tech4Gamers) teilte. Die vollständige Liste liest sich dabei wie folgt:

PlayStation-Spiele auf PlayStation halten

Den Fokus zu 90 % auf Einzelspieler-Spiele legen

4-jährige Entwicklungszyklen

Den Umfang wichtiger Titel verkürzen

Indie-Teams mit bewährten Prototypen finanzieren

Weniger Auftragnehmer, mehr Festanstellungen

Den Austausch von proprietären Systemen, Pipelines und Prozessen stärker fördern

30-köpfige Spezialteams in jedem Erstanbieter-Studio gründen, die an originellen/einzigartigen Prototypen arbeiten

Eine stärkere Kultur des Zuhörens gegenüber jedem Teammitglied aufbauen, anstatt sich auf Fokusgruppen zu konzentrieren

Die meinungsstarken Teammitglieder mehr ermutigen, belohnen und befördern, nicht die Ja-Sager

Abschließend stellte Morrison jedoch auch klar, dass es nur seine Meinung sei: „Jeder hat eine Leidenschaft für Videospiele, und das finde ich toll. Ihr müsst mir nicht zustimmen, das erwarte ich nie, ich respektiere unterschiedliche Meinungen.“ Er selbst sei stets dafür, „was auch immer das Beste für Gamer ist, egal, was ihr bevorzugt“, und hoffe, „die Branche bald in einem gesünderen Zustand zu sehen“.

Mögliche Neuausrichtung bei Sony und ein mysteriöser Tweet von Bend

Sony selbst hat sich bislang noch nicht zu den Spekulationen zum vermeintlichen Multiplattform-Push geäußert. Dass aber auch beim PlayStation-Hersteller ein Umdenken stattzufinden scheint, machte bereits die Ankündigung von „Helldivers 2“ für die Xbox Series X/S deutlich, die Anfang Juli erfolgte.

Insidern zufolge könnte der erfolgreiche Koop-Shooter der Arrowhead Studios lediglich den Anfang darstellen, während weitere Xbox-Umsetzungen bekannter Titel der PlayStatio Studios folgen würden. Andererseits wird aber auch darüber spekuliert, dass kommende PlayStation-Spiele trotz einer möglichen Neuausrichtung mindestens ein Jahr lang exklusiv für Sony-Plattformen bleiben.

Und während die Community fleißig spekuliert, welche Titel Sony als Nächstes für die Xbox oder andere Plattformen umsetzen könnte, sorgte ausgerechnet ein Tweet von Morrisons Ex-Arbeitgeber für Aufsehen: Die Bend Studios veröffentlichten vor zwei Tagen einen X-Beitrag, der lediglich ein Emoji mit einem Monokel enthielt.

Doch die Fans interpretierten sofort alles Mögliche hinein. Und während ein „Days Gone 2“ in der Vergangenheit mehrfach ausgeschlossen wurde, tippten zahlreiche Nutzer auf eine mögliche Xbox-Portierung von „Days Gone“. Bend selbst ließ den Spekulationen zunächst freien Lauf, doch letztendlich handelte es sich lediglich um die Ankündigung, dass der „Broken Road“-DLC für die PC-Version von „Days Gone“ ab sofort auch via GOG erhältlich ist.