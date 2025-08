PS Plus Essential, Extra und Premium: Jubiläums-Avatare freischalten – Codes zum Einlösen

Zum 15-jährigen Jubiläum von PlayStation Plus „schenkt“ Sony allen Abonnenten ein exklusives Bonuspaket. Dieses enthält eine Auswahl besonderer Avatare, die nur für begrenzte Zeit verfügbar sind und ausschließlich über einen Code im PlayStation-Store eingelöst werden können.

Die Designs orientieren sich an beliebten PlayStation-Titeln und kombinieren bekannte Charaktere mit einem markanten PS-Plus-Hintergrund. Enthalten sind:

Lilith aus “Diablo 4”

Kratos und Atreus aus “God of War Ragnarök”

Sweet Tooth aus “Twisted Metal”

Weiblicher Hauptcharakter aus “Cyberpunk 2077”

Key-Art zu “Hogwarts Legacy”

Die Avatare lassen sich nicht direkt über ein Menü auswählen, sondern müssen durch einen regionalen Code im PlayStation-Store freigeschaltet werden.

So funktioniert die Code-Einlösung

Das Avatar-Paket steht allen aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedern offen, unabhängig von der Abo-Stufe. Für die Einlösung geben Spieler im PSN den passenden 12-stelligen Code für ihre Region ein:

Europa & Australien: PEDN-MARA-T2M9

PEDN-MARA-T2M9 Asien: HRK4-G9LC-LHLC

HRK4-G9LC-LHLC Japan: 4E9K-GTKL-5476

4E9K-GTKL-5476 USA: JGE9-RHJ3-3DLC

Die Codes sind laut Sony bis zum 10. September 2025 gültig. Zur Einlösung navigieren Abonnenten zum PlayStation-Store, wählen oben das Profil aus, öffnen das Dropdown-Menü und geben dort den Code ein.

Die Jubiläums-Avatare sind Teil einer breiteren Aktion rund um das 15-jährige Bestehen von PlayStation Plus. Bereits am 25. Juni 2025 hatte Sony das Jubiläum mit einer Reihe von Sonderaktionen gestartet. Dazu gehörten unter anderem eine Testversion von “WWE 2K25” sowie Rabatte bei Sony Pictures Core und ein Gratis-Weekend.

Ebenso deutete Sony an, dass der Abo-Dienst weiter ausgebaut werden soll, ohne näher ins Detail zu gehen. „Die Qualität der Spiele wird sich, wie die Leute hoffentlich zu schätzen wissen, wahrscheinlich von Jahr zu Jahr verbessern“, ergänzte das Unternehmen hinter der PS5.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August

Die regulären August-Spiele für PS Plus Essential stehen seit gestern zum Download bereit. Mit dabei ist unter anderem „Lies of P“. Die vollständige Übersicht liefert der nachfolgende verlinkte Artikel.

Weiter geht es in der kommenden Woche mit den Stufen PS Plus Extra und Premium. Zunächst erfolgt voraussichtlich am Mittwoch die Ankündigung der Neuzugänge. Nach dem altbekannten Muster sollte eine Woche später am Dienstag deren Freischaltung erfolgen.

Allerdings experimentierte Sony zuletzt mit einem gestaffelten System, sodass es hier zu Änderungen kommen kann:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst für PS4 und PS5, der Online-Multiplayer, monatliche Gratis-Spiele, Rabatte und – je nach Stufe – Zugriff auf Spielekataloge, Klassiker und Cloud-Streaming bietet. Es gibt drei Stufen: Essential mit Basisfunktionen für 71,99 Euro pro Jahr, Extra mit zusätzlichem Spielekatalog für 125,99 Euro und Premium mit Klassikern, Testversionen und Streaming für 151,99 Euro pro Jahr.