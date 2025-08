PS6 vs. Xbox Next: Microsoft-Plattform mit mehr Leistung? Diesen Grafikkarten sollen die Next-Gen-Konsolen ähneln

PS6 vs. Xbox Next:

Schon die Xbox Series X hatte in puncto Rohleistung die Nase gegenüber der PS5 vorn: Die Microsoft-Konsole erreicht 12 Teraflops, während Sonys Plattform auf 10,28 Teraflops kommt. Und auch in der kommenden Konsolengeneration könnte die nächste Xbox der PS6 zumindest auf dem Papier wieder überlegen sein.

Nachdem kürzlich die ersten Spezifikationen der voraussichtlich in den Next-Gen-Konsolen verbauten Chips durchgesickert sind, die darauf hindeuteten, dass die PS6 etwa dreimal so leistungsstark wie die PS5 sein könnte, hat ein Insider die kommenden Konsolen nun mit aktuellen Grafikkarten verglichen, um ihre Leistungsfähigkeit besser einzuordnen.

Insider: PS6 auf RX 9070-Niveau, Xbox Next auf dem Level einer RTX 5090

Bei dem besagten Insider handelt es sich um Kepler_L2, der in der Hardware-Community als zuverlässig und gut informiert gilt, besonders wenn es um Leaks zu AMD-Produkten und Konsolen geht. Und wie er jetzt in einem neuen Beitrag im NeoGAF-Forum (via Wccftech) erklärte, sei die Leistung der PS6 in etwa mit der einer AMD Radeon RX 9070 XT zu vergleichen – AMDs aktuellem Flaggschiff, basierend auf der aktuellen RDNA-4-Architektur.

Die nächste Xbox hingegen könne dem Branchenkenner zufolge das Leistungsniveau einer Nvidia GeForce RTX 5080 erreichen. Dabei handelt es sich um eine extrem leistungsstarke Grafikkarte, angesiedelt unter der RTX 5090, Nvidias absolutem Spitzenmodell. Und somit ist die RTX 5080 auch der 9070 XT von AMD überlegen.

Im Falle der PS6 und nächsten Xbox werden die Grafikchips jedoch beide von AMDs neuer RDNA-5-Architektur angetrieben. Dabei handle es sich laut Kepler_L2 um die größte Architektur-Überarbeitung seit der Graphics Core Next-Ära. Die GCN-Phase startete im Januar 2012 mit der Radeon HD 7970, während die Architektur auch für die Grafikchips der PS4 und Xbox One genutzt wurde.

PS6-Chip könnte mit zusätzlichen Funktionen punkten

Doch während der Grafikchip der nächsten Xbox auf dem Papier mehr Leistung bieten soll, merkte der Insider auch an, dass die maßgeschneiderte GPU der PS6 über mehr Funktionen verfüge – selbst im Vergleich zu Nvidias neuester Blackwell-Architektur. Als Beweis verwies er auf mehrere AMD-Patente, die vier Hauptverbesserungen andeuten:

Nanite-ähnliche Grafik : Eine neue Technologie namens „Dense Geometry Format“ soll der PS6 ermöglichen, komplexe und detaillierte Grafiken, wie man sie von der Unreal Engine 5 kennt, effizienter darzustellen. Dadurch könne die Konsole extrem detailreiche Umgebungen ohne Leistungseinbußen verarbeiten.

: Eine neue Technologie namens „Dense Geometry Format“ soll der PS6 ermöglichen, komplexe und detaillierte Grafiken, wie man sie von der Unreal Engine 5 kennt, effizienter darzustellen. Dadurch könne die Konsole extrem detailreiche Umgebungen ohne Leistungseinbußen verarbeiten. Effizientere Programmabläufe : Eine Technik namens „Streaming Wave Coalescer“ soll dafür sorgen, dass die Grafikkarte ihre Aufgaben intelligenter abarbeitet, indem sie die Reihenfolge der Befehle optimiert. Das führe zu einer besseren Ausnutzung der Rechenleistung.

: Eine Technik namens „Streaming Wave Coalescer“ soll dafür sorgen, dass die Grafikkarte ihre Aufgaben intelligenter abarbeitet, indem sie die Reihenfolge der Befehle optimiert. Das führe zu einer besseren Ausnutzung der Rechenleistung. Bessere Zusammenarbeit : „Workgroup Self-Launch“ soll ein bekanntes Problem zwischen CPU und GPU lösen und die Abhängigkeit zwischen den beiden Prozessoren reduzieren, sodass sie sich nicht gegenseitig ausbremsen.

: „Workgroup Self-Launch“ soll ein bekanntes Problem zwischen CPU und GPU lösen und die Abhängigkeit zwischen den beiden Prozessoren reduzieren, sodass sie sich nicht gegenseitig ausbremsen. Verbessertes Raytracing: Die Raytracing-Kerne werden weiter optimiert, um Lichtstrahlen und Reflexionen noch realistischer und effizienter berechnen zu können.

Es gilt jedoch nach wie vor zu beachten, dass es sich bei sämtlichen Angaben nur um Leaks, Spekulationen und Vermutungen handelt. Offizielle Angaben – weder zur PS6 noch zur nächsten Xbox – sind bislang noch nicht bekannt. Und bis es so weit ist, könnte es noch dauern: Zuletzt erklärte PlayStation-Architekt Mark Cerny, dass sein „Zeitrahmen auf mehrere Jahre ausgelegt“ ist.

Und auch der Insider Detective Seeds behauptete, dass der Launch womöglich eher später als früher erfolgen könnte. Demnach würde die PS6 erst im Jahr 2028 angekündigt werden, während mit einer Veröffentlichung angeblich „im Spätherbst/Frühwinter 2029“ zu rechnen sei.