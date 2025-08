The Last of Us 2 Remastered: PS5-Patch 2.1.1 veröffentlicht und das steckt drin

The Last of Us 2 Remastered:

Mit dem Patch 2.1.1 behebt Naughty Dog in “The Last of Us 2 Remastered” technische Fehler. Der Fokus liegt auf dem chronologischen Modus, aber auch andere Bereiche wurden berücksichtigt.

Naughty Dog hat für “The Last of Us 2 Remastered” auf der PS5 einen neuen Patch bereitgestellt. Das Update 2.1.1 konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und bringt keine neuen Inhalte in das Spiel. Schwerpunkte sind im chronologischen Modus sowie ein Fix für eine fehlende Waffe im Kapitel “Hillcrest”.

Der Patch steht ab sofort zum Download bereit und wird beim Start des Spiels installiert, sofern eine Internetverbindung besteht.

Das steckt im PS5-Patch 2.1.1

Mit dem PS5-Patch 2.1.1 reagiert Naughty Dog auf mehrere kleinere technische Probleme in “The Last of Us 2 Remastered”. Die Aktualisierung betrifft vor allem Fehler im chronologischen Modus, der zuvor mit Patch 2.1.0 eingeführt wurde. Hierbei handelt es sich um eine alternative Erzählstruktur, bei der die Geschichte chronologisch und nicht in der ursprünglichen narrativen Abfolge erlebt wird.

Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Korrektur eines Problems, bei dem Ellie im Kapitel “Hillcrest” unter bestimmten Bedingungen ihre Pistole nicht mehr bei sich trug. Dieser Fehler trat laut Patchnotes nur in seltenen Fällen auf, konnte jedoch den Spielfluss beeinträchtigen.

Darüber hinaus adressiert das Update zwei Audioprobleme im chronologischen Modus. Zum einen fehlte der Voice-Over-Ton zu Beginn des Kapitels “Ground Zero”. Zum anderen wurden in bestimmten Zwischensequenzen keine Untertitel angezeigt. Beide Punkte wurden behoben.

Ein weiteres behobenes Problem in “The Last of Us 2 Remastered” betraf die Darstellung von Bonus-Skins. War ein solcher Skin aktiviert, erschien Ellie teilweise mit mehreren Armbändern gleichzeitig. Es ist ein Fehler, der nun ebenfalls korrigiert wurde.

Der Changelog zum Patch 2.1.1 in der Übersicht:

Allgemein

Ein Problem wurde behoben, bei dem Ellie mehrere Armbänder trug, wenn Bonus-Outfits ausgerüstet waren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Sprachausgabe zu Beginn des Kapitels „Ground Zero“ im Chronologischen Modus fehlte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Untertitel während bestimmter Zwischensequenzen im Chronologischen Modus nicht angezeigt wurden.

Gameplay

Ein Problem wurde behoben, bei dem Ellie in seltenen Fällen am Ende des Kapitels „Hillcrest“ ihre Pistole nicht hatte.

Kommt noch mehr?

Mit Patch 2.1.1 verfolgt Naughty Dog offensichtlich das Ziel, die technische Qualität von “The Last of Us 2 Remastered” auf der PS5 weiter zu verbessern. Neue Inhalte oder Gameplay-Änderungen sind im Rahmen dieses Updates nicht enthalten.

Ob und wann mit weiteren Inhalten zu rechnen ist, ließ das Studio offen. Zwar liegt die ursprüngliche Veröffentlichung des letzten Spiels bereits fünf Jahre zurück. Doch nach dem Remake von Teil 1 und dem Remaster von Part 2 scheint insbesondere der neu eingeführte chronologische Modus auf weitere Möglichkeiten hinzudeuten.

Gleichzeitig konzentriert sich der kalifornische Entwickler auf das nächste Großprojekt: Hierbei handelt es sich um „Intergalactic The Heretic Prophet“, das schon vor dem Launch für Kontroversen sorgt.