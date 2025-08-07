Anthem: BioWare auf dem Niveau von FIFA? Wie überzogene Ambitionen zur Bruchlandung führten

Die "What Really Happened to Anthem" genannte Videoreihe nutzte der langjährige BioWare-Veteran Mark Darrah, um ausführlich über die Entstehungsgeschichte des Loot-Shooters zu sprechen. Unter anderem verriet er, wie überzogene Ambitionen und Versprechen zum Misserfolg führten.

Anfang Juli kündigte EA an, dass die Server von „Anthem“ im Januar 2026 vom Netz genommen werden. Eine Ankündigung, die langjährige Fans von BioWares Loot-Shooter auf den Plan rief, die versuchen, das endgültige Ende von „Anthem“ abzuwenden.

Im Rahmen der „What Really Happened to Anthem“ genannten Videoreihe (via GamesRadar) ging Mark Darrah, ehemaliger Executive Producer bei BioWare, ausführlich auf die Entstehungsgeschichte des Loot-Shooters ein und wies darauf hin, dass dieser vor allem überzogenen Ambitionen und Versprechungen zum Opfer fiel.

Laut Darrah hatte es das „Mass Effect“-Team in den frühen 2010er Jahren satt, ausschließlich an der Reihe zu arbeiten und wollte sich einer neuen kreativen Herausforderung stellen. Dabei ging es dem BioWare-Veteranen Casey Hudson unter anderem darum, den Spielern eine ganz neue Version des Studios zu präsentieren.

„BioWare erzählt Geschichten, aber in einem Live-Service-Format“, beschrieb Darrah die ursprünglich ausgerufenen Ziele. „Immer online, mit brandneuen Geschäftsmodellen und einer brandneuen Denkweise über die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen.“

Erste Präsentation sorgte für unrealistische Erwartungen

Dass es Casey umgehend gelang, die Verantwortlichen von EA für sein Projekt beziehungsweise seine Vision zu gewinnen, lag laut Darrah daran, dass er die Führungsetage mit unrealistischen Erwartungen köderte. Beispielsweise skizzierte er eine mögliche Zukunft, in der BioWare ähnliche Zahlen generiert wie die ungemein populäre „FIFA“-Reihe.

„Ein großer Teil von Caseys ursprünglicher Vision hat es letztlich gar nicht ins fertige Spiel geschafft. Aber genau diese Vision war der Grund, warum Anthem innerhalb des Unternehmens so viel Schwung aufnehmen konnte. Denn im Kern pitchte Casey Folgendes: ‚Was wäre, wenn ein BioWare-Spiel die Zahlen von FIFA erreichen könnte?“, sagte Darrah.

„Was wäre, wenn man gemeinsam mit Freunden eine Geschichte erleben könnte? Was wäre, wenn es ein Onboarding gäbe, das es dir ermöglicht, das Spiel auszuprobieren und nahtlos in ein Bezahlmodell überzugehen?‘“, erklärte Darrah zu dem damaligen Pitch von Casey weiter.

Auch die langen Entwicklungszeiten von BioWare-Titeln sollten mit „Anthem“ zu Ende gehen und einem neuen Geschäftsmodell weichen.

„Was auch immer du dir – als Führungskraft bei EA – gerade vorstellst: Vielleicht kann dieses Spiel genau das sein. Bist du es leid, dass BioWare ewig braucht, um Spiele zu entwickeln, die sich dann nur ziemlich gut verkaufen? Nun, dann habe ich genau das richtige Spiel für dich“, beschrieb Darrah den ersten Pitch zu „Anthem“ weiter.

Versprechungen, die zwar umgehend dazu führten, dass „Anthem“ intern grünes Licht bekam, auf der anderen Seite jedoch hohe Erwartungen schürten, die „Anthem“ niemals erfüllen konnte – weder qualitativ noch kommerziell.

Weiterentwicklung wurde schnell eingestellt

Nach mehreren internen Verschiebungen erschien „Anthem“ Anfang 2019 und kämpfte zum Launch mit diversen technischen Problemen und spielerischen Schwächen. Dies führte zu einem enttäuschenden Metascore von lediglich 59 Punkten und zum bislang schlechtesten Titel in BioWares Studiogeschichte.

Zwar kündigten EA und BioWare an, den Loot-Shooter unter dem Namen „Anthem 2.0“ grundlegend zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. Doch dieses Vorhaben wurde bereits nach wenigen Monaten aufgegeben.

Dem Lebenslauf von Alexandre Scriabine, ehemaliger Senior Global Marketing Strategy Manager bei EA, ließ sich Ende 2023 entnehmen, dass sich „Anthem“ in der ersten Woche rund zwei Millionen Mal verkauft hat. In den folgenden Jahren kamen drei weitere Millionen Verkäufe hinzu.

Relativiert werden die Verkaufszahlen von der Tatsache, dass „Anthem“ im Rahmen von Sales immer wieder für wenige Euro angeboten wurde.