Battlefield 6: Beta-Start sorgt für massiven Ansturm - 200.000 Spieler in der Warteschlange

Die Beta-Phase von “Battlefield 6” ist mit einem gewaltigen Spielerinteresse gestartet. Während die Early-Access-Tage noch laufen, stehen teils Hunderttausende Spieler gleichzeitig in den Warteschlangen. DICE arbeitet an Servererweiterungen, um die Situation zu entschärfen.


07.08.2025 - 12:44 Uhr 4
Die Beta von “Battlefield 6” hat begonnen, allerdings unter hoher Belastung. Noch bevor das Open-Beta-Wochenende startet, versuchen zahlreiche Spieler, einen ersten Blick auf den neuen Shooter zu werfen. Doch die Nachfrage übersteigt die Serverkapazitäten offenbar deutlich.

Der Zugang zur Beta von „Battlefield 6″ erfolgt gestaffelt und die Early-Access-Phase steht nur einem Teil der Community offen. Trotzdem verzeichnet der Titel schon jetzt außergewöhnlich hohe Zugriffszahlen. Kurz nach dem Start der Early-Access-Phase bildeten sich Warteschlangen mit sechsstelligen Zahlen. Ein Screenshot des YouTubers Craig Reid etwa zeigte einen Platz 210.340 in der Warteschlange. Andere Quellen berichten gar von 250.000 wartenden Spielern.

Ian Higton von Eurogamer.net berichtet wiederum, dass sich seine Position von Rang 195.000 auf 227.240 verschlechtert habe, nachdem er kurzzeitig die Verbindung verloren hatte. Dies deutet darauf hin, dass es aktuell keinen Schutzmechanismus für bestehende Warteschlangenplätze gibt. Spieler, deren Verbindung unterbrochen wird, müssen sich offenbar erneut hinten anstellen.

Mehr als 200.000 Leute befanden sich zeitweilig in den Warteschlangen. (Bildquelle: Craig Reid)

Entwickler reagieren auf Kapazitätsprobleme

DICE, eines der Entwicklerstudios hinter “Battlefield 6”, äußerte sich bereits im Vorfeld zur erwarteten Auslastung. Auf dem offiziellen X-Kanal @BattlefieldComms hieß es, man wolle das „bestmögliche Spielerlebnis“ sicherstellen und setze dazu gezielt Warteschlangen ein, um die Stabilität der Server zu gewährleisten. Die Einschätzung, die Auswirkungen würden „minimal“ bleiben, hat sich bislang nicht jedoch bestätigt.

Angesichts der anhaltenden Probleme meldete sich DICE zwischenzeitlich mit einem weiteren Statusupdate zu Wort. In einem Folgebeitrag heißt es, man arbeite „an einer erheblichen Erhöhung der Serverkapazität“, um die Wartezeiten zu verkürzen. Das Team ergänzte: „Vielen Dank für eure Geduld, während wir daran arbeiten, möglichst viele von euch so schnell wie möglich in das Spiel zu bringen.“

Vor wenigen Minuten folgte dann der Hinweis: „Wir sehen nun Anzeichen dafür, dass die Warteschlangenzahlen wieder auf ein angemessenes Niveau und zu angemessenen Zeiten zurückkehren.“

Mehr zu „Battlefield 6" auf PLAY3.DE:

Trotz oder gerade wegen der Warteschlangen zeigt sich das enorme Interesse an “Battlefield 6” auch in den Nutzerstatistiken. Auf Steam erreichte der Titel über 300.000 gleichzeitige Spieler. Diese Zahl umfasst jedoch nicht nur aktive Sessions, sondern auch Leute, die sich in Warteschlangen befinden.

Der allgemeine Ansturm dürfte sich zum bevorstehenden Open-Beta-Wochenende noch verstärken. Bis dahin sollen weitere Maßnahmen seitens der Entwickler greifen, um möglichst vielen Spielern gleichzeitig Zugang zu ermöglichen.

Das Interesse spiegelt sich auch an anderer Stelle wider: Minuten nach dem Beta-Launch war „Battlefield 6“ auf Twitch das Thema mit den meisten Zuschauern. Aktuell verfolgen knapp 700.000 Leute, wie sich andere Spieler über das Schlachtfeld bewegen.

Der offizielle Release des Spiels ist für den 10. Oktober 2025 geplant. Electronic Arts hofft auf 100 Millionen Spieler.

increased
07.08.2025, 13:24 Uhr

Also eben stand kurz 1100 Spieler vor mir, dann kam ich aber 3 Sekunden später bereits rein. Aber am Abend wird sicher mehr los sein.

Dante_80
07.08.2025, 13:07 Uhr

War ja nie und nimmer abzusehen……

MisterPlayStation
07.08.2025, 12:52 Uhr

Ab Samstag darf dann jeder, oder?

Dann gehts erst ab.^^

ZerRayza
07.08.2025, 12:47 Uhr

Verrückt.
Aber ich wollte nach dem Feierabend ne Runde zocken. Glaube das wird nichts xD