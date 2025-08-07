Elden Ring Nightreign: Was steckt hinter „Deep of Night“? Hinweise auf neuen Endlos-Modus

Im Code von "Elden Ring: Nightreign" entdeckte ein Dataminer Hinweise auf einen neuen Endlos-Modus, der den Namen "Deep of Night" tragen könnte. Wir haben die ersten unbestätigten Informationen für euch zusammengefasst.

Erst vor wenigen Tagen zeigten die Entwickler von FromSoftware, dass sie bereit sind, auf das Feedback der Spieler einzugehen und entsprechende Verbesserungen an „Elden Ring: Nightreign“ vorzunehmen.

So kündigte das Studio kürzlich das Update 1.02 an, das mehrere neue Inhalte ins Spiel bringt. Darunter den Duo-Modus, dessen Fehlen bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Elden Ring: Nightreign“ von vielen Spielern kritisiert worden war. Dataminer entdeckten im aktuellen Code des Spiels kürzlich Hinweise auf einen weiteren neuen Modus, an dem FromSoftware derzeit arbeiten könnte.

Dieser trägt den Namen „Deep of Night“ und könnte den klassischen Drei-Tage-Zyklus des Spiels zugunsten eines neuen Modus ersetzen.

Zufallsbegegnungen und ein stetig ansteigender Schwierigkeitsgrad?

Den Angaben des Dataminers zufolge soll es sich bei „Deep of Night“ um einen Endlos-Modus handeln, der die Spieler mit Zufallsbegegnungen und einem kontinuierlich ansteigenden Schwierigkeitsgrad konfrontiert. Zudem ist von einem Rangsystem die Rede, das sich an „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ orientiert.

Sollten sich die Informationen des Dataminers bewahrheiten, könnte „Deep of Night“ die Spieler in fünf unterschiedliche Schwierigkeitsstufen mit jeweils 999 Bewertungspunkten unterteilen.

Wenn sie aus Auseinandersetzungen erfolgreich hervorgehen, sammeln die Spieler Bewertungspunkte und können im Level beziehungsweise der Schwierigkeitsstufe aufsteigen. Niederlagen hingegen würden wertvolle Bewertungspunkte kosten. Ein Rückfall auf niedrigere Level soll nur bis zur zweiten Stufe möglich sein.

Das Matchmaking soll skillbasiert ausfallen und verhindern, dass erfahrene Spieler und Neulinge in einer Gruppe landen. Lediglich in Ausnahmefällen, wenn nicht ausreichend Spieler zur Verfügung stehen, könnte das Matchmaking auch Spieler unterschiedlicher Erfahrungsstufen zusammenführen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

So zumindest die Angaben des Dataminers, der Hinweise auf den Endlos-Modus entdeckt haben will. Ob FromSoftware tatsächlich aktiv an „Deep of Night“ – oder wie auch immer der Endlos-Modus letztlich heißen wird – arbeitet, ist unklar.

Eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung des Studios steht bislang noch aus. Sollte diese erfolgen, erfahrt ihr es auf PLAY3 natürlich sofort.

„Elden Ring: Nightreign“ erschien Ende Mai für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S sowie die Xbox One und entwickelte sich für FromSoftware zum nächsten großen Erfolg. Mittlerweile verkaufte sich das kooperative Spin-off nämlich mehr als fünf Millionen Mal.