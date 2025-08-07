HomeNewsgamescom 2025

Gamescom 2025: Samstagstickets ausverkauft - diese Optionen gibt es noch

Erste Tickets für die Gamescom 2025 sind vergriffen. Vor allem Besucher, die am Messesamstag dabei sein möchten, haben fortan "schlechte Karten". 


07.08.2025 - 14:02 Uhr 10
Die Gamescom 2025 rückt näher. Vom 20. bis 24. August öffnet die Kölner Messe ihre Pforten einmal mehr für ein internationales Publikum. Zunächst gilt es, ein Ticket zu erwerben. Und hier kommt es bereits zu ersten Einschränkungen. 

Die Samstagstickets für Privatbesucher sind inzwischen vergriffen. Betroffen sind sowohl Standard-Tageskarten als auch ermäßigte Tickets und Familienkarten. Aktuell verfügbar ist lediglich das Abendticket für Samstag, das ab 16 Uhr Einlass gewährt.

Der Samstag gilt traditionell als besucherstärkster Tag der Gamescom. Auch 2025 war im Vorfeld mit einer hohen Nachfrage zu rechnen. Besucher können weiterhin Tickets für Donnerstag, Freitag und Sonntag erwerben.

Ticketpreise im Überblick

Für Donnerstag, Freitag und Sonntag stehen verschiedene Ticketarten zur Auswahl. Die Tageskarte für Erwachsene kostet an diesen Tagen jeweils 30,50 Euro. Ermäßigte Tickets für berechtigte Personengruppen liegen bei 22,00 Euro. Familienpakete sind für 68,00 Euro erhältlich. Abendkarten ab 16 Uhr schlagen mit 10,00 Euro bzw. 12,50 Euro (Samstag) zu Buche.

Die Ticketpreise für Privatbesucher in der Übersicht

Donnerstag & Freitag:

TicketartDonnerstagFreitag
Tagesticket30,50 EUR30,50 EUR
Tagesticket ermäßigt*22,00 EUR22,00 EUR
Tagesticket Familie**68,00 EUR68,00 EUR
Abendticket (ab 16:00 Uhr)10,00 EUR10,00 EUR

Samstag & Sonntag:

TicketartSamstagSonntag
Tagesticketausverkauft30,50 EUR
Tagesticket ermäßigt*ausverkauft22,00 EUR
Tagesticket Familie**ausverkauft68,00 EUR
Abendticket (ab 16:00 Uhr)12,50 EUR10,00 EUR

*) Für Schüler, Studierende, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ) gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises

**) Gültig für maximal fünf Personen, davon mindestens 1 bis maximal 2 Erwachsene und mindestens 1 bis maximal 3 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Neben den regulären Eintrittskarten waren auch spezielle Ticket-Bundles erhältlich. Das „Superfan Bundle“ beinhaltet den Zugang zur Opening Night Live am 19. August sowie einen Wildcard-Zutritt am 20. August. Die erweiterte Variante „Superfan Bundle Plus“ enthält zusätzlich eine Übernachtung im Gamescom-Camp. Beide Pakete sind ebenfalls ausverkauft.

Was gibt es sonst noch zu beachten? 

Für den Zutritt zur Gamescom gelten altersabhängige Regelungen:

  • Kinder unter vier Jahren dürfen das Messegelände grundsätzlich nicht betreten.
  • Zwischen vier und sechs Jahren ist der Eintritt nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich und kostenlos.
  • Kinder zwischen sieben und elf Jahren benötigen ein eigenes Ticket und eine erwachsene Begleitperson.
  • Ab zwölf Jahren ist der Besuch (in zugelassenen Bereichen) auch ohne Begleitung erlaubt.

Haustiere sind auf dem Gelände nicht gestattet. Der Zutritt zur Opening Night Live am 19. August ist ausschließlich Personen ab 18 Jahren gestattet. Die eigentliche Gamescom läuft vom 20. bis 24. August 2025, wobei der erste Tag für Fachbesucher und Presse reserviert ist. Käufer eines Wildcard-Tagestickets, das weiterhin für 64 Euro verfügbar ist, dürfen an diesem Tag ab 13 Uhr in die Hallen.

BasSsFreAK
07.08.2025, 16:17 Uhr

Itiotentreff

dharma
07.08.2025, 15:44 Uhr

30 Euro Tagesticket? Als ich das letzte mal war zum Launch der PS4 und One konnte man für den Preis noch 4 Tage gehen.

Mauga
07.08.2025, 15:27 Uhr

Dann lieber Play3 nach dem Event besuchen um schnell sehen ob es überhaupt neue interessante Ankündigungen gab und wenn welche. Spart viel Zeit und Nerven 🙂

Mauga
07.08.2025, 15:26 Uhr

Es gibt echt noch Leute die sich das freiwillig antun? 😀

TheGameChanger
07.08.2025, 14:50 Uhr

Man soll echt Geld bezahlen um „Influencer“ Werbung zu schauen und Stunden lang irgend wo abzustehen damit man vielleicht mal 5 Min was anspielen kann ? ne danke

StoneyWoney
07.08.2025, 14:55 Uhr
Antwort auf TheGameChanger

Und dann nochmal extra Geld für überteuerte, schlechte Verpflegung 🙂

MisterPlayStation
07.08.2025, 14:08 Uhr

Da gehen echt noch so viele Leute hin?

matze0018
07.08.2025, 14:06 Uhr

InfluencerCom

SKALAR1
07.08.2025, 15:24 Uhr
Antwort auf matze0018

So können nur Leute schreiben die noch nie da waren, und dummes Zeug von sich geben.

Mauga
07.08.2025, 15:29 Uhr
Antwort auf SKALAR1

Naja sind tausende pupertierende Blagen mit übergroßen Rucksäcken besser? Ich glaube nicht 😀