Gamescom 2025: Silksong und mehr – diese Spiele gibt es am Nintendo-Stand

In diesem Jahr wird Nintendo der Gamescom 2025 beiwohnen. Nun wurde bekannt, was das Unternehmen auf der Messe bieten wird.

In diesem Jahr hatte Nintendo erfreuliche Nachrichten bezüglich der kommenden Gamescom 2025. Nachdem die Japaner der weltweit größten Messe für Videospiele und Unterhaltungselektronik fernblieben, sind sie in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand vor Ort.

Natürlich soll dabei kräftig die Werbetrommel für die im Juni erschienene Nintendo Switch 2 gerührt werden. Allerdings bietet das Unternehmen auch einige Spiele zum antesten an, die neben der eigenen Konsole auch für andere Plattformen erscheinen. Nun wurde bekannt, welche Titel die Besucher bei Nintendo spielen können.

Nintendo bietet bereits erhältliche und kommende Titel

Die Gamescom findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. August statt. Am eigenen Stand bietet Nintendo in der Zeit eine ganze Reihe von Titeln zum anspielen an, die bereits für die Switch 2 erschienen sind oder voraussichtlich noch 2025 veröffentlicht werden sollen.

Folgende Titel können sich die Besucher der Gamescom 2025 bei Nintendo in Halle 9 anschauen:

Weitere Extras am Nintendo-Stand

Neben Spielen bietet Nintendo bei seinem Messeauftritt auch noch ein erweitertes Programm. So erhalten Besucher der Messe, die sich an dem Stand von Nintendo mit ihrem Nintendo-Account anmelden, einen exklusiven Pin und 100 Platin-Punkte für den My Nintendo Store.

Dazu gibt es eine Sport-Herausforderung für Spieler des Augmented-Reality-Smartphone-Spiels „Pikmin Bloom“, deren Abschluss mit Stickern und Postkarten belohnt wird. Weitere Preise winken Teilnehmern bei täglichen Turnieren, bei denen verschiedene Nintendo-Titel gespielt werden.

Quelle: GamesWirtschaft via Nintendo Life