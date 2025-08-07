Gamescom 2025: Silksong und mehr – diese Spiele gibt es am Nintendo-Stand

In diesem Jahr hatte Nintendo erfreuliche Nachrichten bezüglich der kommenden Gamescom 2025. Nachdem die Japaner der weltweit größten Messe für Videospiele und Unterhaltungselektronik fernblieben, sind sie in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand vor Ort.
Natürlich soll dabei kräftig die Werbetrommel für die im Juni erschienene Nintendo Switch 2 gerührt werden. Allerdings bietet das Unternehmen auch einige Spiele zum antesten an, die neben der eigenen Konsole auch für andere Plattformen erscheinen. Nun wurde bekannt, welche Titel die Besucher bei Nintendo spielen können.
Nintendo bietet bereits erhältliche und kommende Titel
Die Gamescom findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. August statt. Am eigenen Stand bietet Nintendo in der Zeit eine ganze Reihe von Titeln zum anspielen an, die bereits für die Switch 2 erschienen sind oder voraussichtlich noch 2025 veröffentlicht werden sollen.
Folgende Titel können sich die Besucher der Gamescom 2025 bei Nintendo in Halle 9 anschauen:
- Borderlands 4 (erscheint für die Nintendo Switch 2 am 3. Oktober 2025, für PS5, Xbox Series X|S und PC am 12. September 2025)
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (bereits erhältlich)
- Donkey Kong Bananza (bereits erhältlich)
- EA Sports FC 26 (erscheint am 26. September)
- Elden Ring: Tarnished Edition (erscheint voraussichtlich Ende 2025)
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade (erscheint für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S Ende 2025, für PS5 und PC bereits erhältlich)
- Hades 2 (erscheint Konsolen-zeitexklusiv für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie PC voraussichtlich Ende 2025)
- Hollow Knight: Silksong (erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie Switch und Switch 2 voraussichtlich 2025)
- Mario Kart World (bereits erhältlich)
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition (erscheint voraussichtlich 2025)
- Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (erscheint am 16. Oktober 2025)
- Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (bereits erhältlich)
Weitere Extras am Nintendo-Stand
Neben Spielen bietet Nintendo bei seinem Messeauftritt auch noch ein erweitertes Programm. So erhalten Besucher der Messe, die sich an dem Stand von Nintendo mit ihrem Nintendo-Account anmelden, einen exklusiven Pin und 100 Platin-Punkte für den My Nintendo Store.
Dazu gibt es eine Sport-Herausforderung für Spieler des Augmented-Reality-Smartphone-Spiels „Pikmin Bloom“, deren Abschluss mit Stickern und Postkarten belohnt wird. Weitere Preise winken Teilnehmern bei täglichen Turnieren, bei denen verschiedene Nintendo-Titel gespielt werden.
