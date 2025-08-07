HomeNewsNintendogamescom 2025

Gamescom 2025: Silksong und mehr - diese Spiele gibt es am Nintendo-Stand

In diesem Jahr wird Nintendo der Gamescom 2025 beiwohnen. Nun wurde bekannt, was das Unternehmen auf der Messe bieten wird.


07.08.2025 - 14:59 Uhr 1
Gamescom 2025: Silksong und mehr – diese Spiele gibt es am Nintendo-Stand

In diesem Jahr hatte Nintendo erfreuliche Nachrichten bezüglich der kommenden Gamescom 2025. Nachdem die Japaner der weltweit größten Messe für Videospiele und Unterhaltungselektronik fernblieben, sind sie in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand vor Ort.

Natürlich soll dabei kräftig die Werbetrommel für die im Juni erschienene Nintendo Switch 2 gerührt werden. Allerdings bietet das Unternehmen auch einige Spiele zum antesten an, die neben der eigenen Konsole auch für andere Plattformen erscheinen. Nun wurde bekannt, welche Titel die Besucher bei Nintendo spielen können.

Nintendo bietet bereits erhältliche und kommende Titel

Die Gamescom findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. August statt. Am eigenen Stand bietet Nintendo in der Zeit eine ganze Reihe von Titeln zum anspielen an, die bereits für die Switch 2 erschienen sind oder voraussichtlich noch 2025 veröffentlicht werden sollen.

Folgende Titel können sich die Besucher der Gamescom 2025 bei Nintendo in Halle 9 anschauen:

  • Borderlands 4 (erscheint für die Nintendo Switch 2 am 3. Oktober 2025, für PS5, Xbox Series X|S und PC am 12. September 2025)
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (bereits erhältlich)
  • Donkey Kong Bananza (bereits erhältlich)
  • EA Sports FC 26 (erscheint am 26. September)
  • Elden Ring: Tarnished Edition (erscheint voraussichtlich Ende 2025)
  • Final Fantasy 7 Remake Intergrade (erscheint für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S Ende 2025, für PS5 und PC bereits erhältlich)
  • Hades 2 (erscheint Konsolen-zeitexklusiv für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie PC voraussichtlich Ende 2025)
  • Hollow Knight: Silksong (erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie Switch und Switch 2 voraussichtlich 2025)
  • Mario Kart World (bereits erhältlich)
  • Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition (erscheint voraussichtlich 2025)
  • Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (erscheint am 16. Oktober 2025)
  • Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (bereits erhältlich)

Weitere Extras am Nintendo-Stand

Neben Spielen bietet Nintendo bei seinem Messeauftritt auch noch ein erweitertes Programm. So erhalten Besucher der Messe, die sich an dem Stand von Nintendo mit ihrem Nintendo-Account anmelden, einen exklusiven Pin und 100 Platin-Punkte für den My Nintendo Store.

Dazu gibt es eine Sport-Herausforderung für Spieler des Augmented-Reality-Smartphone-Spiels „Pikmin Bloom“, deren Abschluss mit Stickern und Postkarten belohnt wird. Weitere Preise winken Teilnehmern bei täglichen Turnieren, bei denen verschiedene Nintendo-Titel gespielt werden.

Quelle: GamesWirtschaft via Nintendo Life

Startseite Im Forum diskutieren 1 Kommentare

Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Beliebt bei Lesern

PS5: Konsolenabsatz überschreitet Meilenstein – Spieleverkäufe legen deutlich zu, Digitalanteil aber auch
PS5 Konsolenabsatz überschreitet Meilenstein - Spieleverkäufe legen deutlich zu, Digitalanteil aber auch

Die PS5 hat eine neue Auslieferungsmarke überschritten. Mit über 80 Millionen abgesetzten Einheiten weltweit verzeichnet Sony einen starken Start in das Geschäftsjahr 2025. Auch bei der Software wurden Zuwächse gemeldet.

07.08.2025, 09:00 Uhr 83
Gears of War Reloaded: Preload-Termin steht – So groß ist der Download auf PS5
Gears of War Reloaded Preload-Termin steht – So groß ist der Download auf PS5

Mit „Gears of War: Reloaded“ erscheint die beliebte Shooterserie in diesem Monat zum ersten Mal auf der PS5. Wenige Wochen vor dem Release wurden sowohl die Downloadgröße auf Sonys Konsole als auch der Termin für den Preload bekannt.

07.08.2025, 08:34 Uhr 49
DayZ: PS-Plus-Ansturm legt die Server lahm – Publisher meldet sich zu Wort
DayZ PS-Plus-Ansturm legt die Server lahm – Publisher meldet sich zu Wort

Unter den PlayStation Plus Essential-Titeln dieses Monats befand sich auch der Hardcore-Survival-Titel "DayZ". Nachdem die Freischaltung über PS Plus die Server in kürzester Zeit in die Knie zwang, liegt mittlerweile ein offizielles Statement des verantwortlichen Publishers Bohemia Interactive vor.

06.08.2025, 17:15 Uhr 25
PlayStation: Mehr Einzelspieler-Titel und Exklusivität – Ehemaliger Days-Gone-Entwickler mit klarer Ansage an Sony
PlayStation Mehr Einzelspieler-Titel und Exklusivität - Ehemaliger Days-Gone-Entwickler mit klarer Ansage an Sony

Eine Stellenanzeige von Sony ließ kürzlich vermuten, dass der PlayStation-Hersteller künftig eine ähnliche Multiplattform-Strategie wie Microsoft verfolgen könnte - was bei vielen Fans für Unmut sorgte. Und nun hat sich auch ein ehemaliger Mitarbeiter des „Days Gone“-Entwicklers Bend gegen die Idee ausgesprochen und gleichzeitig ein paar Ratschläge für Sony parat.

06.08.2025, 12:24 Uhr 82
Anthem: BioWare auf dem Niveau von FIFA? Wie überzogene Ambitionen zur Bruchlandung führten
Anthem BioWare auf dem Niveau von FIFA? Wie überzogene Ambitionen zur Bruchlandung führten

Die "What Really Happened to Anthem" genannte Videoreihe nutzte der langjährige BioWare-Veteran Mark Darrah, um ausführlich über die Entstehungsgeschichte des Loot-Shooters zu sprechen. Unter anderem verriet er, wie überzogene Ambitionen und Versprechen zum Misserfolg führten.

07.08.2025, 09:30 Uhr 9
Call of Duty Black Ops 7: „Zu groß zum Scheitern“ – Warum Activision keine Angst vor Battlefield 6 hat
Call of Duty Black Ops 7 „Zu groß zum Scheitern“ - Warum Activision keine Angst vor Battlefield 6 hat

Im Herbst dieses Jahres kommt es zum großen Shooter-Showdown zwischen „Battlefield 6“ und „Call of Duty: Black Ops 7“. Und neuesten Berichten zufolge habe Activision zwar den zunehmenden Hype rund um „Battefield 6“ wahrgenommen, mache sich aber keine Sorgen, seine Dominanz zu verlieren.

06.08.2025, 22:04 Uhr 23
Kommentarregeln
juggler
07.08.2025, 16:14 Uhr

Reizen tut mich nur MP4, aber vielleicht noch Hades 2 und Silksong anschauen.