Gears of War Reloaded: Preload-Termin steht – So groß ist der Download auf PS5

Mit „Gears of War: Reloaded“ erscheint die beliebte Shooterserie in diesem Monat zum ersten Mal auf der PS5. Wenige Wochen vor dem Release wurden sowohl die Downloadgröße auf Sonys Konsole als auch der Termin für den Preload bekannt.

Unter den diversen Highlights, die in diesem Monat den Weg auf die PS5 finden, befindet sich unter anderem der Shooter „Gears of War: Reloaded“.

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich dabei um eine Neuauflage des ersten Teils aus dem Jahr 2006, die neben PC und Xbox Series X/S auch für die PS5 erscheint. Wenige Wochen vor dem Release lieferte uns PlayStation Game Size die Downloadgröße auf Sonys Konsole und bestätigte, dass es „Gears of War: Reloaded“ (ohne ein mögliches Day-One-Update) auf eine Größe von 63,103 Gigabyte bringt.

Ein Download, den Vorbesteller der digitalen Version ab dem 21. August 2025 anstoßen können. An diesem Termin startet nämlich auf der PS5.

Was hat das Remaster zu bieten?

Zu den Inhalten von „Gears of War: Reloaded“ gehört zum einen die Kampagne des Shooters, die unter Genrefans bis heute Kultstatus genießt. Genau wie im Original ist es möglich, die Kampagne wahlweise alleine oder zusammen mit einem Mitspieler in Angriff zu nehmen. Dank der Crossplay-Unterstützung sind dabei auch plattformübergreifende Teams möglich.

Dies gilt natürlich auch für den Multiplayer, der neben dem Content des Originalspiels alle in späteren Versionen veröffentlichten Inhalte umfasst. Hinzukommt ein 120-FPS-Modus für besonders flüssige Multiplayer-Matches.

„Das legendäre Original sieht jetzt besser aus und spielt sich besser als je zuvor. Ohne Ladezeiten, mit 4K-Grafik, überarbeiteten Texturen, Beleuchtung, Schatten und Reflexionen, HDR, Dolby Atmos, variabler Bildwiederholrate sowie bis zu 120 FPS im Multiplayermodus“, versprechen die Entwickler.

Zu den weiteren Features der Shooter-Neuauflage gehört die Cross-Progression, von der Spieler profitieren, die „Gears of War: Reloaded“ auf mehreren Plattformen spielen. Durch die Cross-Progression werden sowohl die Kampagnenspeicherstände als auch die Fortschritte im Multiplayer übertragen, sodass das eigene Abenteuer auf einer anderen Plattform nahtlos fortgesetzt werden kann.

„Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Unbestätigten Berichten zufolge könnte das Remaster lediglich den Anfang einer „Gears of War“-Offensive auf der PS5 markieren.

Laut einem Bericht von MP1st soll nämlich auch das im vergangenen Jahr angekündigte Prequel „Gears of War: E-Day“ für die PS5 veröffentlicht werden. Gerüchte, zu denen sich Microsoft bislang jedoch nicht äußerte.