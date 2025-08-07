Mafia The Old Country: Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann? Tests und Wertungen im Überblick

Am morgigen Freitag erscheint „Mafia: The Old Country“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Doch wie gut ist das Gangster-Prequel geworden? Ob das neueste Werk von Entwickler Hangar 13 überzeugen kann, verraten die Tests und Wertungen.

Die „Mafia: Definitive Edition“ mal außen vor, mussten Fans der beliebten Actionspiel-Reihe fast neun Jahre auf einen neuen Teil warten, nachdem die Veröffentlichung von „Mafia 3“ bereits im Oktober 2016 erfolgte. Doch jetzt steht am morgigen Freitag der Release von „Mafia: The Old Country“ bevor.

Und nachdem der letzte Teil im Jahr 1968 in einer Nachbildung von New Orleans spielte, drehen die Entwickler von Hangar 13 nun die Uhr zurück: „The Old Country“ versetzt die Spieler in das Sizilien des Jahres 1905, um die Anfänge der italienischen Mafia zu erzählen. Aber auch spielerisch kehrt der Titel zu den Wurzeln zurück und konzentriert sich wieder auf eine lineare Geschichte, die deutlich im Vordergrund steht.

Mit dieser Rückbesinnung möchte Hangar 13 eine „hochwertige, cineastische Erfahrung“ schaffen, die vor allem an die beiden ersten Spiele der „Mafia“-Reihe erinnert. Ob dieses Vorhaben gelungen ist, machen jetzt die ersten Reviews zu „Mafia: The Old Country“ deutlich.

Starke Inszenierung und Story treffen auf solides Gameplay

Und basierend auf den ersten Tests lässt sich sagen, dass Hangar 13 die Rückkehr zu den Anfängen der „Mafia“-Serie geglückt ist. Das wird vor allem durch die Geschichte und die Inszenierung deutlich. Auf der anderen Seite hat „Mafia: The Old Country“ aber auch klare Schwächen. So beträgt der Metascore nach 54 Reviews derzeit 76 Punkte. Die Tests beziehen sich aktuell alle auf die PC-Version, da die Konsolenfassung vorab nicht zur Verfügung stand.

Größter Pluspunkt von „Mafia: The Old Country“ sei den Tests zufolge die dichte, filmreife Story und die starke Atmosphäre. Die Handlung wird als fesselnd beschrieben, während die Charaktere ebenfalls zu überzeugen wissen. Auch die visuelle Gestaltung wird als herausragend empfunden – von den Charaktermodellen bis hin zur detailverliebten Umgebung Siziliens.

Die Spielmechaniken hingegen gelten nicht als bahnbrechend, werden aber dennoch als solide und abwechslungsreich beschrieben. So bekommen Spieler die gewohnte Mischung aus Schusswechseln, Nahkämpfen und Stealth-Elementen. Viel Anklang findet zudem die Rückkehr zum linearen Format und die Tatsache, dass Hangar 13 auf langwierige Füllmaterial-Aufgaben verzichtet hat.

Kritik gibt es hingegen für den Mangel an Innovation: Spielerisch wird nur wenig Neues geboten und vor allem das Gunplay wird von vielen Testern als zu simpel empfunden, während insbesondere das Deckungssystem als „konservativ“ oder „altbacken“ beschrieben wird. Dazu kommt die schwache KI der Gegner, die sich vor allem im Stealth-Gameplay bemerkbar macht.

Und auch wenn die Spielwelt visuell überzeugen kann, biete sie zu wenig Interaktion und Tiefe, sodass es kaum lohnenswert sei, die weitläufige sizilianische Karte zu erkunden. Durch die lineare Struktur falle zudem der Wiederspielwert äußerst gering aus, zumal von einigen Testern auch die kurze Spielzeit von 10 bis 15 Stunden kritisiert wird. Andere sehen es jedoch als genau passend für ein straffes Story-Erlebnis.

Test-Wertungen zu Mafia: The Old Country in der Übersicht

Eine der höheren Wertungen kommt von GamingTrend, die 8,5 von 10 Punkten vergeben: „Mafia: The Old Country kehrt in mehrfacher Hinsicht zu den alten Zeiten zurück. Während das Gameplay einem klassischen Third-Person-Actionspiel entspricht, ist es erfrischend, ein Spiel zu spielen, das einen nicht durch unnötiges Füllmaterial waten lässt, um zu den wirklich guten Inhalten zu gelangen. Mit einer mitreißenden Erzählung, die deine Aufmerksamkeit fesselt, und einer Grafik, die den Blick vollständig in ihren Bann zieht, ist The Old Country genau der richtige Ort, um den Sommer ausklingen zu lassen.“

Wccftech, die vor allem die Story hervorheben, verteilen 8 von 10 Punkten: „Mafia: The Old Country ist ganz darauf ausgelegt, ein narratives Erlebnis zu sein, was ihm größtenteils auch gelingt, während es gleichzeitig ein solides Gameplay bietet. Etwas schade ist, dass man Sizilien in diesem Spiel nicht wirklich erkunden kann. Doch wer sich für Mafia-Geschichten begeistern kann, findet hier eine der besten, die es in Spielen gibt. Und der Preis ist auch nicht allzu hoch.“

Auch VGC lobt die Rückkehr zu den Wurzeln und zückt 8 von 10 Punkten: „Mafia: The Old Country kehrt mit einem lineareren Abenteuer zu den Wurzeln der Serie zurück und liefert eine solide Geschichte (wenn auch eine klischeebeladene) und befriedigende Kämpfe. Die Charaktermodelle und Umgebungen sind atemberaubend anzusehen, aber Letzteres ist unser größter Kritikpunkt: So sehr wir den Fokus auf eine lineare Geschichte auch schätzen, diese wunderbar gestaltete Sizilien-Karte fleht förmlich danach, mehr erkundet zu werden und wird infolgedessen sträflich untergenutzt.“

Etwas enttäuscht zeigt sich der Tester des Game Informer, der auf lediglich 6 von 10 Punkten kommt: „Auch wenn es ein wunderschönes Spiel ist, das obendrein eine exzellente sizilianische Synchronisation bietet, lässt Mafia: The Old Country leider viel Potenzial ungenutzt und kann das Versprechen seiner Prämisse nicht einlösen.“

Internationale Test-Wertungen im Überblick (Auszug):

Impulsegamer – 98

Press Start Australia – 90

The New York Times – 87

GamingTrend – 85

DualShockers – 85

GAMES.CH – 81

Gamesurf – 80

Wccftech – 80

VGC – 80

IGN – 80

GamingBolt – 80

Gamekult – 70

GAMINGbible – 70

Digital Trends – 60

Game Informer – 60

Screen Rant – 60

GameSpot – 60

Game Rant – 50

Innerhalb der nächsten Stunden und Tage dürften noch weitere Tests zu „Mafia: The Old Country“ folgen, sodass sich der Metascore womöglich noch ändern könnte. Außerdem dürften in naher Zukunft auch die Tests zur Konsolenversion nachgereicht werden, die sich allerdings in einem ähnlichen Bereich Wertungsbereich befinden sollten.

Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ wie eingangs bereits erwähnt am morgigen Freitag, dem 8. August 2025, für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer sich für die digitale Version entscheiden hat, kann bereits seit gestern mit dem Preload beginnen. Die Standardfassung des Spiels wird allerdings auch in physischer Form erhältlich.

Preislich werden für „Mafia: The Old Country“ vergleichsweise günstige 49,99 Euro fällig. Die digitale Deluxe Edition ist für 59,99 Euro erhältlich und bietet ein paar Zusatzinhalte, den Soundtrack und ein digitales Artbook. Beginnen lässt sich mit dem Gangster-Abenteuer bereits in der heutigen Nacht um 1 Uhr unserer Zeit – zumindest auf den Konsolen. PC-Spieler können hingegen erst um 18 Uhr loslegen.