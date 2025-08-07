HomeNewsMarathon

Marathon: Release-Prognose erneuert - Bungie wird zu einem PlayStation-Studio

Sonys Finanzchefin widmete sich in einem Investorenmeeting dem „Marathon“-Release und tiefgreifenden Strukturveränderungen bei Bungie. Der übernommene Entwickler verliert zunehmend die Eigenständigkeit. Doch ist auch eine Einstellung denkbar?


07.08.2025 - 11:41 Uhr 11
Im Rahmen einer Fragerunde zu den aktuellen Finanzergebnissen äußerte sich Sony-Finanzvorstand Lin Tao zum Stand des Bungie-Großprojekts „Marathon“. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Veröffentlichung weiterhin im laufenden Geschäftsjahr vorgesehen sei. Es endet am 31. März 2026.

„Wir haben es in unsere Prognose einbezogen und erwarten, dass der Launch noch im laufenden Geschäftsjahr erfolgt“, erklärte Tao. Gleichzeitig betonte sie, dass es sich nicht um eine endgültige Zusage handele. Eine offizielle Ankündigung stehe weiterhin aus.

Laut Tao werden derzeit Anpassungen an der Entwicklung von „Marathon“ vorgenommen. Abhängig vom Fortschritt könne voraussichtlich im Herbst eine konkretere Aussage zum Veröffentlichungszeitpunkt getroffen werden. Noch sei offen, ob der Release über Bungie oder direkt über PlayStation erfolgen werde.

Bungie verliert Unabhängigkeit und wird ein PlayStation-Studio

Neben dem Ausblick auf „Marathon“ sprach Tao über die aktuelle Unternehmensstruktur von Bungie. Das Studio wurde 2022 von Sony übernommen, arbeitete bislang jedoch mit einem hohen Maß an Autonomie.

„Was die Unternehmensführung von Bungie betrifft: Zum Zeitpunkt der Übernahme boten wir eine sehr unabhängige Umgebung. Das war also eine Denkweise“, erklärte Tao. Inzwischen sei dieser Ansatz überarbeitet worden. Im vergangenen Jahr habe Sony eine Strukturreform eingeleitet, durch die Bungie schrittweise stärker in die Organisation der PlayStation Studios eingebunden werde.

Langfristig ist eine vollständige Integration als Teil der PlayStation Studios vorgesehen. Laut Tao handelt es sich um einen „fortlaufenden Prozess“, bei dem Bungie künftig eine engere Rolle innerhalb der Gesamtstruktur übernehmen soll.

Mit den neuen Geschäftsergebnissen wurden auch eine neue Auslieferungszahl zur PS5 enthüllt. Mehr dazu und weitere Zahlen hält der verlinkte Artikel parat.

Droht eine Einstellung von Marathon?

Ursprünglich war die Veröffentlichung von „Marathon“ für den 23. September geplant. Im Juni teilte Bungie mit, dass dieser Termin nicht gehalten werden könne. Als Grund nannte das Studio den Bedarf an zusätzlicher Entwicklungszeit für Feinschliff und Tests.

Tao beantwortete auch die Frage nach einer möglichen Einstellung von „Marathon“. Davon gehe sie nicht aus: „Wir beheben derzeit die Probleme und glauben daher, dass der Launch stattfinden wird.“ Im Fall einer Einstellung des Projekts wäre eine Neubewertung der prognostizierten Finanzergebnisse notwendig, wovon Sony aktuell nicht ausgeht.

Es wäre nicht das erste Live-Service-Spiel, das trotz hoher Investitionen eingestellt würde. Auch bei „Concord“ zog Sony schnell die Reißleine, allerdings erst kurz nach Veröffentlichung. Käufer konnten eine Rückerstattung anfordern. Berichten zufolge verlor das Unternehmen mit dem Flop je nach Quelle zwischen 200 und 400 Millionen US-Dollar. Allerdings soll aus „Marathon“ kein zweites „Concord“ werden.

Kommentarregeln
Squallus Leonardus
07.08.2025, 13:29 Uhr

Der temerische Wolf hängt noch immer auf den ausgeschalteten Servern von Concord fest, Bro wo bist du?
Hoffentlich wird Marathon nicht ebenfalls so ein Flop, auch da kann der Schaden schnell bis zu 400 Millionen USD betragen.

PlaySeven
07.08.2025, 12:57 Uhr

Die sollen nach Marathon am besten Destiny 3 bringen. Verstehe nicht wieso so ein erfolgreiches Spiel wie Destiny 2 keinen Nachfolger bekommt. Mom gibt es auch echt wenige Loot Shooter … Und das am besten für alle Konsolen.

Bungie hat noch immer Potenzial, Sony muss die Führung austauschen und einen Weg zeigen.

Evermore
07.08.2025, 12:56 Uhr

Das Sony jetzt die Unabhängigkeit nimmt zeigt eigentlich nur das die die Schnauze voll haben und sich zum Eingreifen gezwungen sehen.
Bei dem was in den Laden investiert wurde kann ich es verstehen. Ergebnisse kommen ja kaum zustande.

NyanCat
07.08.2025, 12:45 Uhr

Vielleicht wird Marathon ja etwas, aber wahrscheinlich eher nicht, auch wenn das Gunplay gut sein wird. Es scheint nicht viele Leute anzusprechen, weder der Extraktion Modus, noch der Grafikstil des Spieles.

Sony sollte Bungie lieber dazu bringen etwas wie Halo zu entwickeln, da lag immer die Stärke von Bungie.

Die Milliarden in Bungie haben sich jedenfalls nicht ausgezahlt und man hätte es besser in Konami, Capcom, Kadokawa oder Square Enix investieren können.

longlegend
07.08.2025, 11:53 Uhr

Schwierig
Vor allem jetzt da Battlefield vielversprechend aussieht

FURZTROCKEN
07.08.2025, 11:53 Uhr

Warum auf Battlefield 6 warten oder zugreifen wenn Marathon dann am Start ist?!

Yolo_Molo
07.08.2025, 12:49 Uhr
Antwort auf FURZTROCKEN

XD Recht hast du.

AlgeraZF
07.08.2025, 11:46 Uhr

Interessiert mich nicht mehr das Spiel. Aber gut das Sony jetzt das sagen hat bei Bungie. Kann sich ja keiner mit ansehen was aus dem Studio geworden ist.

Stefan-SRB
07.08.2025, 11:44 Uhr

Das Spiel ist jetzt schon dead on arrival. Die armen Ressourcen…

Clive95
07.08.2025, 11:47 Uhr
Antwort auf Stefan-SRB

Nicht unbedingt, es war ja nicht alles schlecht, dass grundsätzlich Gameplay ist ja Bungie typisch hochwertig. Es fehlt halt an Langzeitmotivation und das kann man definitiv ausgleichen. Destiny 1 damals war auch sehr mau zu Release, die Community die es aber mittlerweile darum gibt ist riesig.

Wichtig ist halt jetzt genug Tests zu machen und auf das Feedback der Alpha Tester hören

Stefan-SRB
07.08.2025, 12:50 Uhr
Antwort auf Clive95

Ja aber Destiny ist ein Loot Shooter, Extraction Shooter sind schon an sich ein Nischensegment und die Optik war dann auch eher „mau“ in den Augen der meisten.