Marathon: Release-Prognose erneuert – Bungie wird zu einem PlayStation-Studio

Sonys Finanzchefin widmete sich in einem Investorenmeeting dem „Marathon“-Release und tiefgreifenden Strukturveränderungen bei Bungie. Der übernommene Entwickler verliert zunehmend die Eigenständigkeit. Doch ist auch eine Einstellung denkbar?

Im Rahmen einer Fragerunde zu den aktuellen Finanzergebnissen äußerte sich Sony-Finanzvorstand Lin Tao zum Stand des Bungie-Großprojekts „Marathon“. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Veröffentlichung weiterhin im laufenden Geschäftsjahr vorgesehen sei. Es endet am 31. März 2026.

„Wir haben es in unsere Prognose einbezogen und erwarten, dass der Launch noch im laufenden Geschäftsjahr erfolgt“, erklärte Tao. Gleichzeitig betonte sie, dass es sich nicht um eine endgültige Zusage handele. Eine offizielle Ankündigung stehe weiterhin aus.

Laut Tao werden derzeit Anpassungen an der Entwicklung von „Marathon“ vorgenommen. Abhängig vom Fortschritt könne voraussichtlich im Herbst eine konkretere Aussage zum Veröffentlichungszeitpunkt getroffen werden. Noch sei offen, ob der Release über Bungie oder direkt über PlayStation erfolgen werde.

Bungie verliert Unabhängigkeit und wird ein PlayStation-Studio

Neben dem Ausblick auf „Marathon“ sprach Tao über die aktuelle Unternehmensstruktur von Bungie. Das Studio wurde 2022 von Sony übernommen, arbeitete bislang jedoch mit einem hohen Maß an Autonomie.

„Was die Unternehmensführung von Bungie betrifft: Zum Zeitpunkt der Übernahme boten wir eine sehr unabhängige Umgebung. Das war also eine Denkweise“, erklärte Tao. Inzwischen sei dieser Ansatz überarbeitet worden. Im vergangenen Jahr habe Sony eine Strukturreform eingeleitet, durch die Bungie schrittweise stärker in die Organisation der PlayStation Studios eingebunden werde.

Langfristig ist eine vollständige Integration als Teil der PlayStation Studios vorgesehen. Laut Tao handelt es sich um einen „fortlaufenden Prozess“, bei dem Bungie künftig eine engere Rolle innerhalb der Gesamtstruktur übernehmen soll.

Mit den neuen Geschäftsergebnissen wurden auch eine neue Auslieferungszahl zur PS5 enthüllt. Mehr dazu und weitere Zahlen hält der verlinkte Artikel parat.

Droht eine Einstellung von Marathon?

Ursprünglich war die Veröffentlichung von „Marathon“ für den 23. September geplant. Im Juni teilte Bungie mit, dass dieser Termin nicht gehalten werden könne. Als Grund nannte das Studio den Bedarf an zusätzlicher Entwicklungszeit für Feinschliff und Tests.

Tao beantwortete auch die Frage nach einer möglichen Einstellung von „Marathon“. Davon gehe sie nicht aus: „Wir beheben derzeit die Probleme und glauben daher, dass der Launch stattfinden wird.“ Im Fall einer Einstellung des Projekts wäre eine Neubewertung der prognostizierten Finanzergebnisse notwendig, wovon Sony aktuell nicht ausgeht.

Es wäre nicht das erste Live-Service-Spiel, das trotz hoher Investitionen eingestellt würde. Auch bei „Concord“ zog Sony schnell die Reißleine, allerdings erst kurz nach Veröffentlichung. Käufer konnten eine Rückerstattung anfordern. Berichten zufolge verlor das Unternehmen mit dem Flop je nach Quelle zwischen 200 und 400 Millionen US-Dollar. Allerdings soll aus „Marathon“ kein zweites „Concord“ werden.