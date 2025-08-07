Microsoft: Xbox stellt Entwicklung von Contraband ein – was ist mit Kojimas OD?

Nachdem Microsoft bereits Anfang Juli gleich die Entwicklung von mehreren Spielen gestoppt hat, ist jetzt das nächste Xbox-Game am Ende. Mit "Contraband" wurde nun dem nächsten Spiel der Stecker gezogen und auch zu Hideo Kojmias "OD" gibt es ein neues Update.

Anfang Juli 2025 hat die jüngste große Entlassungswelle bei Microsoft für Aufsehen gesorgt, vor der auch die Xbox Game Studios und drei Xbox-Spiele nicht verschont geblieben sind. Im Rahmen der Stellenstreichung wurde etwa das „Perfect Dark“-Reboot eingestellt. Ausgehend von einem neuen Bericht der Kollegen von Game File hat Microsoft nun einem weiteren Exklusivspiel den Stecker gezogen.

Hierbei handelt es sich um das im Juni 2021 angekündigte Koop-Game „Contraband“ von Avalanche Studios („Just Cause“-Reihe). Das Spiel sollte euch in das fiktive Schmugglerparadies Bayan entführen. „Contraband“ wurde von den Verantwortlichen als das bis dato ambitionierteste Spiel des Entwicklerteams bezeichnet. Nun hat Publisher Xbox die aktive Entwicklung des Koop-Abenteuers gestoppt.

Contraband wohl Geschichte, doch OD soll sicher sein

Nach der offiziellen Ankündigung des Koop-Games wurde es damals sehr ruhig um „Contraband“. In den vergangenen Jahren gab es kaum stichhaltige neue Details zum Spiel. Auf ihrer hauseigenen Website haben sich Avalanche Studios inzwischen selbst zu den Meldungen geäußert und diese bestätigt. Darin heißt es unter anderem, die aktive Entwicklung wurde gestoppt, während die Zukunft des Spiels „bewertet wird“.

In der Zwischenzeit hat sich darüber hinaus Bloomberg-Journalist Jason Schreier zu den jüngsten Entwicklungen auf Bluesky geäußert. Quellen hätten Bloomberg gegenüber die Einstellung des Koop-Titels bestätigt. Doch das ist noch nicht alles, denn Schreier hat darüber hinaus noch ein kurzes Update zum Xbox-exklusiven Horrorspiel „OD“ von „Death Stranding“-Schöpfer Hideo Kojima geteilt: „OD, die Zusammenarbeit zwischen Xbox und Hideo Kojima, befindet sich laut einem Microsoft-Sprecher noch in der Entwicklung“, heißt es hierzu kurz und knapp.

Wenn wir Jason Schreiers Worten glauben dürfen, befindet sich der Titel also weiter ungefährdet in Arbeit. Bereits nach der jüngsten Entlassungswelle gab es Gerüchte, dass Xbox und Kojima Productions die Arbeiten an „OD“ womöglich eingestellt haben könnten. Damals hatte sich der bekannte Brancheninsider Jez Corden zu Wort gemeldet und erklärt, laut seinen Quellen sei das Horrorspiel nach wie vor sicher.

Microsoft hat sich zu den jüngsten Entwicklungen rund um „Contraband“ bei Avalanche Studios noch nicht offiziell geäußert.

Was ist eure Meinung zur Einstellung von „Contraband“?