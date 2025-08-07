HomeNewsContrabandXbox

Nachdem Microsoft bereits Anfang Juli gleich die Entwicklung von mehreren Spielen gestoppt hat, ist jetzt das nächste Xbox-Game am Ende. Mit "Contraband" wurde nun dem nächsten Spiel der Stecker gezogen und auch zu Hideo Kojmias "OD" gibt es ein neues Update.


07.08.2025 - 20:02 Uhr 19
Microsoft: Xbox stellt Entwicklung von Contraband ein – was ist mit Kojimas OD?
Das Schicksal von "Contraband" scheint besiegelt.

Anfang Juli 2025 hat die jüngste große Entlassungswelle bei Microsoft für Aufsehen gesorgt, vor der auch die Xbox Game Studios und drei Xbox-Spiele nicht verschont geblieben sind. Im Rahmen der Stellenstreichung wurde etwa das „Perfect Dark“-Reboot eingestellt. Ausgehend von einem neuen Bericht der Kollegen von Game File hat Microsoft nun einem weiteren Exklusivspiel den Stecker gezogen.

Hierbei handelt es sich um das im Juni 2021 angekündigte Koop-Game „Contraband“ von Avalanche Studios („Just Cause“-Reihe). Das Spiel sollte euch in das fiktive Schmugglerparadies Bayan entführen. „Contraband“ wurde von den Verantwortlichen als das bis dato ambitionierteste Spiel des Entwicklerteams bezeichnet. Nun hat Publisher Xbox die aktive Entwicklung des Koop-Abenteuers gestoppt.

Contraband wohl Geschichte, doch OD soll sicher sein

Nach der offiziellen Ankündigung des Koop-Games wurde es damals sehr ruhig um „Contraband“. In den vergangenen Jahren gab es kaum stichhaltige neue Details zum Spiel. Auf ihrer hauseigenen Website haben sich Avalanche Studios inzwischen selbst zu den Meldungen geäußert und diese bestätigt. Darin heißt es unter anderem, die aktive Entwicklung wurde gestoppt, während die Zukunft des Spiels „bewertet wird“.

In der Zwischenzeit hat sich darüber hinaus Bloomberg-Journalist Jason Schreier zu den jüngsten Entwicklungen auf Bluesky geäußert. Quellen hätten Bloomberg gegenüber die Einstellung des Koop-Titels bestätigt. Doch das ist noch nicht alles, denn Schreier hat darüber hinaus noch ein kurzes Update zum Xbox-exklusiven Horrorspiel „OD“ von „Death Stranding“-Schöpfer Hideo Kojima geteilt: „OD, die Zusammenarbeit zwischen Xbox und Hideo Kojima, befindet sich laut einem Microsoft-Sprecher noch in der Entwicklung“, heißt es hierzu kurz und knapp.

Wenn wir Jason Schreiers Worten glauben dürfen, befindet sich der Titel also weiter ungefährdet in Arbeit. Bereits nach der jüngsten Entlassungswelle gab es Gerüchte, dass Xbox und Kojima Productions die Arbeiten an „OD“ womöglich eingestellt haben könnten. Damals hatte sich der bekannte Brancheninsider Jez Corden zu Wort gemeldet und erklärt, laut seinen Quellen sei das Horrorspiel nach wie vor sicher.

Microsoft hat sich zu den jüngsten Entwicklungen rund um „Contraband“ bei Avalanche Studios noch nicht offiziell geäußert.

Was ist eure Meinung zur Einstellung von „Contraband“?

KaIibri-96
07.08.2025, 22:21 Uhr

Schade, ein Mad Max in den 80ern hätte ich gerne genommen. Stand bei mir sogar weit oben auf der Liste (obwohl es nicht mal Gameplay gab) und habe mich regelmäßig erkundigt, aber da nie ein Lebenszeichen zu hören war, war das schon naheliegend.

Affenknutscher
07.08.2025, 21:48 Uhr

Wäre eh untergegangen vom Spiel Prinzip her.

Calia_Sakaresh
07.08.2025, 20:39 Uhr

Um hier einen Kommentar eines gewissen Users zu zitieren, der diesen Kommentar des öfteren immer schreibt.

„Einen weiteren Grund weniger für die Xbox“ :PPPPPP

Zum Thema:
„OD, die Zusammenarbeit zwischen Xbox und Hideo Kojima, befindet sich laut einem Microsoft-Sprecher noch in der Entwicklung“

Betonung liegt auf „noch“. Ich glaube Hideo Kojima wird es im nachhinein noch bereuen einen Deal mit Microsoft eingegangen zu sein. Er sollte in Zukunft auch weiterhin lieber mit Sony weiter zusammenarbeiten. Da ist der Support zu seinen Spielen auch zu 100% garantiert.

Blitzwerfer
07.08.2025, 20:49 Uhr
Antwort auf Calia_Sakaresh

Ist doch egal, das wird sowieso kein exklusiver Titel mehr.

Lovely-NaYeon
07.08.2025, 21:53 Uhr
Antwort auf Blitzwerfer

Die Frage ist, ob Sony so ein Game wie OD überhaupt möchte, bzw. kann.
Das soll doch ein auf Cloud basierendes Game mit Live-Smartphone Anbindung werden.
Ich weiß nicht, ob Sony das nicht wollte oder kann, weil Hideo ja zu Microsoft gegangen ist, um seine Vision zu realisieren zu können.

walt the spooky kasak 29
07.08.2025, 20:36 Uhr

Was diese Gen an Spielen eingestellt wurde ist schon abgefahren. Führt jemand eine Strichliste?

Molekül
07.08.2025, 20:34 Uhr

Kann mal jemand nach Shadow Moses sehen?

Die Liste seiner „unglaublichen Xbox First Party Spiele“, die er im Tagestakt allen selbst ungefragt ständig vor die Nase rieb, wird ja immer kürzer.

Bei Fable müsste bei ihm dann die gedankliche Kernschmelze folgen. Achtung!

Hp1709
07.08.2025, 20:58 Uhr
Antwort auf Molekül

Ist kein guter tag für ihn.
Das die Quartalszahlen von Sony so gut sind haben ihm schon nicht gefallen.

ResiEvil90
07.08.2025, 20:34 Uhr

Ist das dumm.
Wozu ohne irgendwas wirkliches zu zeigen so früh ankündigen wenn es eh gestrichen wird.

Bonbon
07.08.2025, 20:34 Uhr

Was kommt als nächstes?

Sandraklaus
07.08.2025, 20:33 Uhr

Hauptsache etliche Spiele bei Showcases ankündigen damit die Leute Beifall klatschen können.

xSeVaLzZ
07.08.2025, 20:28 Uhr

Mit ihren dummen Entscheidungen werde ich safe auch kein The Evil Within 3 sehen . Keine Ahnung was die immer machen man lässt Leute Jahre lang Entwickeln und stellt es dann ein. Einfach eine Dumme Firma

spacebub
07.08.2025, 20:26 Uhr

Contra was?

Flex_deine_Ex
07.08.2025, 20:15 Uhr

Das Schiff sinkt weiter

Bonbon
07.08.2025, 20:38 Uhr
Antwort auf Flex_deine_Ex

Da sinkt eigentlich gar nichts. Hast du eine Ahnung wie hoch der Gewinn von MS im Jahre 2025 war? Die säubern alles was sich nicht lohnt oder in einem Zustand ist das einfach keinen Sinn mehr macht. Ist natürlich mies für die betroffenen, aber das Unternehmen steht so gut wie da und machen Rekordgewinne. Die XBOX Studios sind auch nach der Kündigungen und Schließungen immer noch Riesig. Ich denke das der Multiplattform Strategie dazu geführt hat das man Exklusive Deals mit Drittentwickler sich doch nicht mehr zu lohnen scheint.

OzeanSunny
07.08.2025, 20:15 Uhr

Schade.
Wird aber bestimmt nicht das letzte Game sein das gecancelt wird.
Ich glaube das würde sich Microsoft nicht trauen Kojima San zu verärgern. 😉

Hp1709
07.08.2025, 20:36 Uhr
Antwort auf OzeanSunny

Das denke ich mir auch.
Ein Kojima spiel einzustellen wäre ja noch ein größerer shitstorm in den Medien.
Obwohl ich mir sicher bin, das Microsoft auch bei OD kurz davor war.

OzeanSunny
07.08.2025, 20:50 Uhr
Antwort auf Hp1709

Aber absoluter Shitstorm.
Kann natürlich möglich gewesen sein dass es auch auf der Kippe gestanden hat.
Würde mich nicht wundern

OzeanSunny
07.08.2025, 20:40 Uhr
Antwort auf Hp1709

Oh ja das wäre ein Mega Shitstorm.
Das könnte sein das es auch auf der Kippe stand.