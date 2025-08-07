HomeNewsPhantom Blade Zero

Die neusten Demo-Eindrücke zu „Phantom Blade Zero“ bestätigen, was die Entwickler bereits mehrfach betont haben: Es ist kein Soulslike. Stattdessen habe das Kampfsystem mehr mit Titeln wie „God of War“ gemeinsam und auch der Schwierigkeitsgrad halte sich in Grenzen.


07.08.2025 - 15:19 Uhr 7
Phantom Blade Zero: Mehr God of War als Soulslike? Neue Eindrücke zum Kampfsystem und Schwierigkeitsgrad 

Bereits im Mai 2023, als „Phantom Blade Zero“ erstmals im Rahmen von Sonys PlayStation Showcase präsentiert wurde, sorgte das Action-Rollenspiel vom chinesischen Studio S-Game für Aufsehen. Doch aufgrund des Gameplays erweckte das Spiel den Eindruck, dass es sich um einen weiteren Vertreter des zuletzt so populären Soulslike-Subgenres handeln könnte – hohem Schwierigkeitsgrad inklusive.

Doch in der Vergangenheit haben die Entwickler mehrfach betont, dass es sich nicht um ein Soulslike handle. Und dieser Eindruck wird jetzt auch durch die neuesten Hands-on-Eindrücke untermauert, nachdem „Phantom Blade Zero“ im vergangenen Monat nach Peking lud, um eine neue Demo zum Spiel auszuprobieren.

Kämpfe erinnern an God of War, Schwierigkeit geringer als Elden Ring oder Lies of P

Und nachdem zuletzt bereits 22 Minuten brandneues Gameplay aus der neuesten Demo zu „Phantom Blade Zero“ präsentiert wurden, lieferte der Content Creator GJX Game Arcade, der die Probierfassung vor Ort in Peking selbst ausprobieren konnte, nun weitere Eindrücke. Wie er in seinem YouTube-Video (via Tech4Gamers) berichtet, sei „Phantom Blade Zero“ anders als alles andere, was er bisher sehen und auch spielen durfte.

Seinen Aussagen nach handle es sich bei „Phantom Blade Zero“ tatsächlich um kein Souslike. Stattdessen würden die Kämpfe eher an Actionspiele wie beispielsweise „God of War“ erinnern. Und auch der Schwierigkeitsgrad sei nicht auf dem Niveau bekannter Soulslike-Vertreter. Demnach sei das Spiel selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nicht so schwer wie etwa „Elden Ring“ oder „Lies of P“.

Schwierigkeitsgrade nehmen enormen Einfluss

Allerdings betont er auch, dass jeder der drei verfügbaren Schwierigkeitsgrade das Spielerlebnis komplett ändern würde – vor allem die Kämpfe gegen die Bosse würden dadurch enorm beeinflusst werden. Zudem enthüllte er, dass „Phantom Blade Zero“ mehr als 30 Primär- und über 20 Sekundärwaffen bieten wird, zwischen denen die Spieler wählen können.

Abschließend verriet er auch ein paar neue Details zur Handlung: So leidet Protagonist Soul, ein Elite-Assassin, der für den Mord an einem Patriarchen angeklagt wird und nur 66 Tage Zeit hat, seine Unschuld zu beweisen, an einer tödlichen Krankheit. Hierfür sucht er nach einem Heilmittel, während die verbleibenden Tage, auf dem Bildschirm angezeigt werden. Und auch mit jedem Tod würde der Zähler zurückgesetzt werden.

Ein genauer Release-Termin für „Phantom Blade Zero“ steht bislang noch nicht fest, soll den Entwicklern zufolge aber noch im Laufe dieses Jahres verkündet werden. Geplant ist die Veröffentlichung aber für 2026, während das Spiel für die PS5 und den PC erscheinen soll. Eine Xbox-Version wurde noch nicht angekündigt und könnte womöglich später nachgereicht werden.

proevoirer
07.08.2025, 16:25 Uhr

Letztens das Video sah klasse aus, so geschmeidig.
Da freue ich mich schon drauf

No_Saint
07.08.2025, 15:39 Uhr

GOTY 2026.(-:

EvilBread
07.08.2025, 16:14 Uhr
Antwort auf No_Saint

Ich bleibe bei Gothic. (-;

OzeanSunny
07.08.2025, 15:33 Uhr

Das ist definitiv einer der nächsten Highlights für die PlayStation.
Schade dass der Release noch so weit entfernt ist.
Das was bis jetzt gezeigt wurde macht definitiv Laune

StoneyWoney
07.08.2025, 15:33 Uhr

Also ich fand God of War auf höchster Schwierigkeitsstufe teilweise härter als Dark Souls

Blackmill_x3
07.08.2025, 16:19 Uhr
Antwort auf StoneyWoney

Ja weils da unfair schwer wird bzw. ist es mit der Steuerung auch ein krampf und deutlich weniger präzise als in einem Dark Souls.
Bin in GoW auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nur gestorben, weil der Charakter nicht genau das macht was ich wollte. Da sind zu viele random faktoren drin.

Dark Souls ist nur so schwer, wie schlecht man eben darin ist etwas auswendig zu lernen und was für eine Reaktion man hat. Wenn man beides gut kann, sind die Souls Spiele schon sehr einfach.

EvilBread
07.08.2025, 16:13 Uhr
Antwort auf StoneyWoney

Der Klon-Kampf war sowas von abartig am Ende gewesen.