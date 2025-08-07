PlayStation: Eine Multiplattform-Strategie? Sonys Sadahiko Hayakawa kündigt neue Ausrichtung an

Anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen kündigte Sonys Senior Vice President Sadahiko Hayakawa eine Neuausrichtung der PlayStation-Sparte an. Eine Aussage, die für neue Spekulationen über eine mögliche Multiplattform-Strategie sorgte.

In dieser Woche legte Sony den Geschäftsbericht für das am 30. Juni 2025 beendete Quartal vor und ging dabei unter anderem auf den Erfolg der PlayStation-Sparte ein.

Zum einen gab das Unternehmen bekannt, dass die PS5 bis Ende Juni weltweit über 80 Millionen Mal ausgeliefert wurde. Darüber hinaus bestätigte Sony, dass die für das PlayStation-Geschäft zuständige Games & Network Services-Sparte zuletzt in allen relevanten Bereichen ein Wachstum verzeichnete.

Die Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen nahm Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President bei Sony, zum Anlass, um über die strategische Ausrichtung der PlayStation-Sparte zu sprechen und damit die zuletzt wieder aufgekommenen Gerüchte rund um eine mögliche Multiplattform-Strategie weiter anzuheizen.

Sony nimmt Abstand vom hardwarezentrierten Geschäftsmodell

Ohne sich zu einem konkreten Zeitplan oder zu detaillierten Maßnahmen zu äußern, betonte Hayakawa, dass sich Sony in den kommenden Jahren schrittweise vom bisherigen, hardwarefokussierten Ansatz lösen möchte. Künftig soll der Fokus stärker auf einem Plattform-Geschäftsmodell liegen, mit dem das Unternehmen die Community ausbaut und das Nutzer-Engagement erhöht.

Aussagen, die einen Teil der Spieler schnell an die Statements erinnerten, die diverse Microsoft-Verantwortliche kurz vor dem Start der Xbox-Multiplattform-Offensive abgaben.

„Im Gaming-Geschäft bewegen wir uns weg von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell hin zu einem Plattform-Geschäft, das die Community erweitert und das Engagement steigert“, sagte Sonys Senior Vice President.

Trotz dieser Aussage ist aber wohl nicht damit zu rechnen, dass plötzlich große PlayStation-Titel wie „God of War“ oder „The Last of Us“ für die Xbox Series X/S oder die Switch 2 erscheinen.

Stattdessen wiesen in den vergangenen Wochen mehrere als verlässliche Quellen geltende Insider darauf hin, dass Sony zwar weitere Umsetzungen von PlayStation-Titeln für Plattformen wie die Xbox Series X/S plane. Dabei soll es sich jedoch in erster Linie um Live-Service-Spiele handeln, die von einer Veröffentlichung auf mehreren Systemen und somit einer größeren Spielerbasis profitieren.

Die Insider dürften sich dabei vor allem auf Titel wie „Fairgames“ beziehen, die in Zukunft möglicherweise auf Spiele wie „Helldivers 2“ folgen könnten, die Sony bereits für die Xbox Series X/S ankündigte.

Stellenausschreibung sorgt für neue Gerüchte

Sony selbst hat die Gerüchte um weitere Multiplattform-Veröffentlichungen der PlayStation Studios bislang nicht kommentiert. Allerdings sorgte eine kürzlich veröffentlichte Stellenausschreibung für neue Spekulationen. Mit dieser sucht Sony nach einem Senior Director für die Entwicklung und Umsetzung einer Multiplattform-Strategie.

Der Schwerpunkt der Position liegt laut Ausschreibung auf „der Leitung eines leistungsstarken Teams, das sich auf plattformübergreifende Expansion, mittelfristige Geschäftsplanung und das Management von Plattformpartnern konzentriert.“ Zu den weiteren Aufgaben des Senior Directors soll zudem die Platzierung von PlayStation-Spielen in Online-Stores außerhalb des PSN-Ökosystems gehören.

Inwieweit die Stellenausschreibung tatsächlich auf baldige Multiplattform-Veröffentlichungen der PlayStation Studios hindeutet, bleibt allerdings abzuwarten.