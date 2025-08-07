PlayStation: Eine Multiplattform-Strategie? Sonys Sadahiko Hayakawa kündigt neue Ausrichtung an

In dieser Woche legte Sony den Geschäftsbericht für das am 30. Juni 2025 beendete Quartal vor und ging dabei unter anderem auf den Erfolg der PlayStation-Sparte ein.
Zum einen gab das Unternehmen bekannt, dass die PS5 bis Ende Juni weltweit über 80 Millionen Mal ausgeliefert wurde. Darüber hinaus bestätigte Sony, dass die für das PlayStation-Geschäft zuständige Games & Network Services-Sparte zuletzt in allen relevanten Bereichen ein Wachstum verzeichnete.
Die Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen nahm Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President bei Sony, zum Anlass, um über die strategische Ausrichtung der PlayStation-Sparte zu sprechen und damit die zuletzt wieder aufgekommenen Gerüchte rund um eine mögliche Multiplattform-Strategie weiter anzuheizen.
Sony nimmt Abstand vom hardwarezentrierten Geschäftsmodell
Ohne sich zu einem konkreten Zeitplan oder zu detaillierten Maßnahmen zu äußern, betonte Hayakawa, dass sich Sony in den kommenden Jahren schrittweise vom bisherigen, hardwarefokussierten Ansatz lösen möchte. Künftig soll der Fokus stärker auf einem Plattform-Geschäftsmodell liegen, mit dem das Unternehmen die Community ausbaut und das Nutzer-Engagement erhöht.
Aussagen, die einen Teil der Spieler schnell an die Statements erinnerten, die diverse Microsoft-Verantwortliche kurz vor dem Start der Xbox-Multiplattform-Offensive abgaben.
„Im Gaming-Geschäft bewegen wir uns weg von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell hin zu einem Plattform-Geschäft, das die Community erweitert und das Engagement steigert“, sagte Sonys Senior Vice President.
Trotz dieser Aussage ist aber wohl nicht damit zu rechnen, dass plötzlich große PlayStation-Titel wie „God of War“ oder „The Last of Us“ für die Xbox Series X/S oder die Switch 2 erscheinen.
Stattdessen wiesen in den vergangenen Wochen mehrere als verlässliche Quellen geltende Insider darauf hin, dass Sony zwar weitere Umsetzungen von PlayStation-Titeln für Plattformen wie die Xbox Series X/S plane. Dabei soll es sich jedoch in erster Linie um Live-Service-Spiele handeln, die von einer Veröffentlichung auf mehreren Systemen und somit einer größeren Spielerbasis profitieren.
Die Insider dürften sich dabei vor allem auf Titel wie „Fairgames“ beziehen, die in Zukunft möglicherweise auf Spiele wie „Helldivers 2“ folgen könnten, die Sony bereits für die Xbox Series X/S ankündigte.
Stellenausschreibung sorgt für neue Gerüchte
Sony selbst hat die Gerüchte um weitere Multiplattform-Veröffentlichungen der PlayStation Studios bislang nicht kommentiert. Allerdings sorgte eine kürzlich veröffentlichte Stellenausschreibung für neue Spekulationen. Mit dieser sucht Sony nach einem Senior Director für die Entwicklung und Umsetzung einer Multiplattform-Strategie.
Der Schwerpunkt der Position liegt laut Ausschreibung auf „der Leitung eines leistungsstarken Teams, das sich auf plattformübergreifende Expansion, mittelfristige Geschäftsplanung und das Management von Plattformpartnern konzentriert.“ Zu den weiteren Aufgaben des Senior Directors soll zudem die Platzierung von PlayStation-Spielen in Online-Stores außerhalb des PSN-Ökosystems gehören.
Inwieweit die Stellenausschreibung tatsächlich auf baldige Multiplattform-Veröffentlichungen der PlayStation Studios hindeutet, bleibt allerdings abzuwarten.
Also sehen sie nun, dass MS mehr Kohle macht mit der Strategie, gleich mal mitmachen. Mal sehen, ob das gut geht.
Hatte gehofft, dass Sony fernt bleibt von solch dummen Ideen… na mal sehen, wie es weitergeht.
Wenn Sony auf den dummen Trichter kommt und in Zukunft alles zeitgleich auch aufm PC zu veröffentlichen oder auch 6-12 Monate später dann wird’s für mich wohl keine PS6 mehr geben. Wäre extrem schade weil ich jede Playstation seit der PS1 hatte und ich das eigentlich auch gerne so fortführen würde. Der PC ist eh schon lange meine Hauptplattform aber durch die Exklusivtitel und besonders Gran Turismo und MLB The Show hat die PS5 für mich noch absolut ihre Daseinsberechtigung aber wenn sie in Zukunft ALLES halbwegs zeitnah auch aufm PC veröffentlichen dann kann ich die Anschaffung einer PS6 schwer vor mir rechtfertigen. Besonders weil die Konsole eh immer schwächer sein wird als mein PC weil regelmäßig das beste „Zeug“ nachgerüstet wird Würde mir zwar ordentlich Geld sparen aber irgendwie wär’s auch ziemlich traurig muss ich sagen nach nun bald 30 Jahren Playstation Besitz Das selbe wie mit der Xbox, hab mir diese Gen noch ne Series S geholt einfach für alte Xbox, Xbox 360 Titel und Emulation und dafür wird die auch in Zukunft super ausreichen, deshalb wird’s auch keine neue Xbox mehr im Haus geben. Das Konsolenzeitalter scheint sich bei mir im Hause wohl dem Ende zu neigen, sehr schade irgendwie. Aber Mal abwarten wie Sony das in Zukunft handhabt, ganz hab ich noch nicht den Glauben verloren das sie doch noch irgendwie nen Kaufgrund für ne Playstation behalten wollen (für Leute mit starkem PC).
Wenn die Aussage stimmt mit Playstation ist immer noch der beste Ort um PS Spiele zu spielen . Mal abwarten
Ích überlege in letzter Zeit immer mehr einfach auf PC zu gehen
Hab ich vor zwei Jahren gemacht und schaue mir das Spektakel im Markt in Ruhe von dort an ^^ die Spiele werfen mir da eh alle Publisher außer Nintendo hinterher.
Ist so viele Spiele im Angebot auch die Spiel Auswahl ist sehr groß. Games laufen besser muss mich nicht ärgern wenn ein Game nicht für die Pro Optimiert ist , Und weg von denn 30 FPS
Konsolen im Wandel der Zeit. Etwas was für Fanboys aber schwer anzunehmen ist.