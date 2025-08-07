PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, wonach künftig weitere Titel der PlayStation Studios auch für andere Konsolen erscheinen könnten. Laut der Industrie-Insiderin Millie Amand spielt jedoch eine Plattform in Sonys Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle.

Die vergangenen Monate haben einmal mehr gezeigt, dass selbst Konsolenhersteller wie Microsoft und Sony zunehmend auf Exklusivtitel verzichten und ihre First-Party-Spiele plattformübergreifend veröffentlichen.

Microsoft öffnete sich dabei vollständig für andere Systeme und veröffentlichte selbst ehemalige Exklusiv-Schwergewichte wie „Forza Horizon 5“ für die PS5. Sony hingegen verfolgt bislang eine zurückhaltendere Strategie. Das Unternehmen setzt auf zeitexklusive Titel für die PS5, die bis zu einem gewissen Grad zu einem späteren Zeitpunkt für den PC erscheinen.

Für Aufsehen sorgte vor wenigen Wochen zudem die überraschende Ankündigung, dass der erfolgreiche Koop-Shooter „Helldivers 2“ auch für Xbox Series X/S erscheinen wird. Trotz der aktuellen Gerüchte über eine mögliche Multiplattform-Offensive der PlayStation Studios sollten Xbox-Spieler aber wohl nicht damit rechnen, dass weitere große PS5-Titel für ihre Plattform umgesetzt werden.

Xbox laut Sony nicht mehr wichtig genug?

Dies berichtet die Industrie-Insiderin Millie Amand (via Comicbook). Eine konkrete Quelle für ihre Aussagen nannte sie zwar nicht, betonte jedoch, dass die Xbox-Plattformen in einer möglichen Multiplattform-Strategie der PlayStation Studios kaum eine Rolle spielen sollen. Stattdessen sehe Sony in den Xbox-Konsolen eine Plattform mit schwindender Relevanz.

Entsprechend sei nicht davon auszugehen, dass etablierte PlayStation-Marken künftig für die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Anders verhalte es sich hingegen bei Live-Service-Titeln, die auf eine möglichst große Reichweite und damit auf eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen ausgelegt sind.

„Intern betrachtet Sony die Xbox als eine Plattform mit abnehmender Bedeutung. Sie ist zwar noch vorhanden, spielt aber keine ausreichende Rolle mehr, um in die Planungen für Premium-Inhalte einbezogen zu werden. Für die großen Singleplayer-AAA-Titel der PS5 sind keine Veröffentlichungen auf Xbox geplant“, erklärte die Insiderin.

„Bei Live-Service-Spielen sieht es anders aus. Sie sind auf Reichweite ausgelegt, nicht auf Prestige“, so Millie Amand weiter. Als mögliche Kandidaten für einen Xbox-Release dürften daher vor allem Projekte wie „Fairgames“ in Frage kommen.

Xbox Series X/S weniger als 30 Millionen Mal verkauft?

Aktuelle Berichte zu den Verkaufszahlen der Xbox Series X/S stützen die Aussagen von Millie Amand. So meldete sich kürzlich der auf Hardware spezialisierte und als verlässliche Quelle geltende Leaker KeplerL2 zu Wort und brachte neue Schätzungen zu den Verkaufszahlen der Microsoft-Konsolen ins Gespräch.

Er berief sich dabei auf von AMD veröffentlichte Zahlen zu ausgelieferter Konsolen-Hardware und leitete daraus ab, dass sich die Xbox Series X/S bis Ende 2024 möglicherweise weniger als 30 Millionen Mal verkauft haben könnte. Da Microsoft seit mehreren Jahren keine offiziellen Verkaufszahlen mehr veröffentlicht, bleibt jedoch unklar, ob diese Schätzung tatsächlich zutrifft.

Fest steht hingegen, dass Sony den Markt für klassische Heimkonsolen weiterhin klar dominiert. Wie das japanische Unternehmen in dieser Woche bekannt gab, wurde die PS5 bis zum 30. Juni 2025 weltweit über 80 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert.