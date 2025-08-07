PlayStation Studios: Nicht mehr wichtig genug? Multiplattform-Pläne ohne diese Konsole – Gerücht

Die vergangenen Monate haben einmal mehr gezeigt, dass selbst Konsolenhersteller wie Microsoft und Sony zunehmend auf Exklusivtitel verzichten und ihre First-Party-Spiele plattformübergreifend veröffentlichen.
Microsoft öffnete sich dabei vollständig für andere Systeme und veröffentlichte selbst ehemalige Exklusiv-Schwergewichte wie „Forza Horizon 5“ für die PS5. Sony hingegen verfolgt bislang eine zurückhaltendere Strategie. Das Unternehmen setzt auf zeitexklusive Titel für die PS5, die bis zu einem gewissen Grad zu einem späteren Zeitpunkt für den PC erscheinen.
Für Aufsehen sorgte vor wenigen Wochen zudem die überraschende Ankündigung, dass der erfolgreiche Koop-Shooter „Helldivers 2“ auch für Xbox Series X/S erscheinen wird. Trotz der aktuellen Gerüchte über eine mögliche Multiplattform-Offensive der PlayStation Studios sollten Xbox-Spieler aber wohl nicht damit rechnen, dass weitere große PS5-Titel für ihre Plattform umgesetzt werden.
Xbox laut Sony nicht mehr wichtig genug?
Dies berichtet die Industrie-Insiderin Millie Amand (via Comicbook). Eine konkrete Quelle für ihre Aussagen nannte sie zwar nicht, betonte jedoch, dass die Xbox-Plattformen in einer möglichen Multiplattform-Strategie der PlayStation Studios kaum eine Rolle spielen sollen. Stattdessen sehe Sony in den Xbox-Konsolen eine Plattform mit schwindender Relevanz.
Entsprechend sei nicht davon auszugehen, dass etablierte PlayStation-Marken künftig für die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Anders verhalte es sich hingegen bei Live-Service-Titeln, die auf eine möglichst große Reichweite und damit auf eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen ausgelegt sind.
„Intern betrachtet Sony die Xbox als eine Plattform mit abnehmender Bedeutung. Sie ist zwar noch vorhanden, spielt aber keine ausreichende Rolle mehr, um in die Planungen für Premium-Inhalte einbezogen zu werden. Für die großen Singleplayer-AAA-Titel der PS5 sind keine Veröffentlichungen auf Xbox geplant“, erklärte die Insiderin.
„Bei Live-Service-Spielen sieht es anders aus. Sie sind auf Reichweite ausgelegt, nicht auf Prestige“, so Millie Amand weiter. Als mögliche Kandidaten für einen Xbox-Release dürften daher vor allem Projekte wie „Fairgames“ in Frage kommen.
Xbox Series X/S weniger als 30 Millionen Mal verkauft?
Aktuelle Berichte zu den Verkaufszahlen der Xbox Series X/S stützen die Aussagen von Millie Amand. So meldete sich kürzlich der auf Hardware spezialisierte und als verlässliche Quelle geltende Leaker KeplerL2 zu Wort und brachte neue Schätzungen zu den Verkaufszahlen der Microsoft-Konsolen ins Gespräch.
Er berief sich dabei auf von AMD veröffentlichte Zahlen zu ausgelieferter Konsolen-Hardware und leitete daraus ab, dass sich die Xbox Series X/S bis Ende 2024 möglicherweise weniger als 30 Millionen Mal verkauft haben könnte. Da Microsoft seit mehreren Jahren keine offiziellen Verkaufszahlen mehr veröffentlicht, bleibt jedoch unklar, ob diese Schätzung tatsächlich zutrifft.
Fest steht hingegen, dass Sony den Markt für klassische Heimkonsolen weiterhin klar dominiert. Wie das japanische Unternehmen in dieser Woche bekannt gab, wurde die PS5 bis zum 30. Juni 2025 weltweit über 80 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert.
Ich finde, 30 mio sind eigentlich gar nicht so wenig… Aber auch wenn es viele Schätzungen dazu gibt, die das bestätigen, vom Gefühl her ist diese Zahl viel zu riesig. Gefühlt hat niemand ne Xbox
Wären davon nicht 90%+ extrem geizig und laufen sowieso kaum noch Spiele. Da bringen auch keine alten Sony Spiele nix mehr. Egal wie gut die mal waren.
Ich sags halt wies ist, für mich ist Xbox die „Hartz4 Konsole“…. Alleine wegen dem Hartz4Pass.
Wo sind denn die 2 Xbox Gurken, die sich schon gefreut haben das Sony jetzt Multi geht und auf Xbox veröffentlicht? Stattdessen gab es nochmal ein Stich ins Herz mit dem Hinweis auf fehlende Relevanz…. Aber bestimmt ist das alles im Masterplan von MS inbegriffen und absolut so gewollt.
Sony will auch nur Geld verdienen,langfristig wird es so kommen,da können sich einige quer stehen,wird aber Sony nicht interessieren.MS hat gezeigt das man damit Erfolg haben kann.Helldivers ist nur der Anfang
80 Millionen ist nicht dasselbe wie 29 Millionen um einen zu erzielen. Für MS würden PS-Veröffentlichungen definitiv mehr lohnen.
*um einen Erfolg
Wenn es Sony ähnlich sieht, dann Chapeau, ist genau der absolut richtige Gedanke!!!…Exklusives sind nun mal auch wichtig fürs Prestige, für die Attaktivität einer Plattform. Da wird Sony wohl kaum so dumm sein seine Perlen für eine „sterbende „Plattform zu bringen die praktisch keinerlei Relevanz mehr besitzt..Da gehts einfach auch um die Signalwirkung, ich sehe da den typischen Schneeballeffekt wenn wirklich ein Spiderman oder Days Gone für die XBox kommen würden…Dessen ist sich Sony bewusst und opfert und beschmutzt nicht die eigene Marke für ein paar Milliönchen Umsatz…Da hängt zu viel dran!!!
Das wird Sony sicherlich so sehen und wissen.
Deshalb wird man höchstens Service Games auf Xbox sehen. Mehr wird da nicht kommen.
Und wenn Helldivers 2 nicht gut ankommt dann wars das wahrscheinlich auch schon wieder.
Ist ja auch nichts neues, ich kenne in meinem Freundeskreis keinen der ne Xbox besitzt oder auch gaming Pc. Alle spielen auf einer PS5 oder PS4/Pro.
Ich denke das sieht nicht nur Sony so. 😉
Lassen wir die „Insiderin“ mal so stehen, Fanboys und -girls sind für mich keine Insider. Aber die Diskussion ist trotzdem völlig verfehlt. Wenn alles optimal läuft hat die Xbox Series Generation vielleicht noch zwei Jahre – ein Jahr mit voller thirdparty Unterstützung und das zweite da könnte es schon eng werden. Das ist die letzte Konsole für die es eigene Ports braucht, danach gibt’s nen PC als Nischenprodukt oder garnix…das kann immer noch komplett gecancelt werden. Natürlich verliert die Konsole an Relevanz, die einzige Frage ist ob Sony eine Vereinbarung mit Microsoft geschlossen hat bzw. auch ob sie noch ein paar alte Schinken günstig portieren um sie dann den letzten Xbox Kriegern der nächsten Generation ein zweites mal dann noch als PC Version zu verkaufen.
Hoffen wir Mal das die nächste Xbox rocken wird. Sonst bekommt Sony wieder ein Höhenflug. Es steht und fällt natürlich mit MS.
Da wird gar nichts mehr rocken du Träumer. Das Teil wird genau so keiner haben wollen, macht euch doch nichts vor. Unfassbar, dass einige echt immer noch an Microsofts Rockzipfel hängen,.lost
Das muss man sich mal vor Augen führen. Da investieren die über 70 Milliarden Dollar, wir reden von hier von Milliarden, um die Xbox Konsole zu retten und ein paar Monate später, ist das Teil tot. Well done Microsoft, das war vermutlich der größte Fail in der Gaming Geschichte, wenn man rein auf die Konsole Xbox blickt.
Warum entwickelt dann MS eine neue Konsole? Weil sie es können. MS ist sooo riesig. Die haben ein wert von 3 Tausend Milliarden €. Was sind dann lächerliche 70 Milliarden. MS hat einen langfristigen Plan.
„Die haben ein wert von 3 Tausend Milliarden €.“
Das ist der aktuelle, global von Kapitalanlegern Microsoft zugeschriebene Marktwert.
Der sich weder im Eigentum noch im Besitz von Microsoft befindet.
Nur mal generell als Anmerkung, da ich oft lese, dass der Börsenwert als „Hat Microsoft uffm Konto zu liegen!“ verstanden ist – fälschlicherweise.
Durch die FTC Verhandlung sieht man nun deutlich, dass MS keinen langfristigen Plan hat sondern nun sehr reaktiv reagiert, getrieben durch MS Kräfte, aber schon lange nicht mehr durch Xbox selbst.
Und dennoch will und muss MS alle 3 Monate eine positive Bilanz vorlegen, die immer eine Steigerung haben soll. Und wenn man merkt, es könnte nicht klappen, werden halt Preise erhöht, Leute entlassen, Projekte gecancelt……
Nach deiner These hätte es das ja alles nicht gebraucht, weilan ja sooooo riesig ist.
😀
MS ist ein Monopol. Und wenn die Bilanz schlecht ist wem juckt es? Sie fallen dann mal für ein paar Pünktchen runter. Das wars. Jedes Unternehmen braucht auch ein Ziel . Wie gesagt, MS denkt langfristig und in anderen Dimension. Gibt echt interessante Dokus auf YouTube über die dunkelne Seite von Microsoft.
Da ging es um den GP. Weniger um die Xbox.
Natürlich:-D
Spielt doch wirklich keine Rolle mehr wenn alles für die Xbox erscheint. Als würde die Playstation alles auf den Tamagotchi bringen, der niemand mehr besitzt.
MS, die Meister des Verkackens. Mit der XBone ging es los, arrogant sich nur auf 3rd Party verlassend in den Untergang. Der Aktivision Deal konnte es nicht retten und COD muss noch bis 2033 auf Playstation erscheinen.
Damit mach MS natürlich auch eine menge Kohle, aber mich würde nicht wundern, wenn MS das auch noch gegen die Wand fährt.
Als Sony würde ich auch fragen: „Microsoft, wer?“
Intern betrachtet Sony die Xbox als eine Plattform mit abnehmender Bedeutung. Sie ist zwar noch vorhanden, spielt aber keine ausreichende Rolle mehr, um in die Planungen für Premium-Inhalte einbezogen zu werden. Für die großen Singleplayer-AAA-Titel der PS5 sind keine Veröffentlichungen auf Xbox geplant“, erklärte die Insiderin.
Dem ist einfach so.
Das die Series Konsolen sich am wenigsten verkaufen ist ja kein Geheimnis.
Und das es immer weniger werden auch nicht.
Aber erstmal abwarten was noch kommt
Wieso überrascht es die Leute das helldivers 2 den Weg genommen hat? Es ist kein sony studio, es ist ein live Service game sowas dauerhaft exclusive zu halten ist Unsinn.
Das sind die Leute die geglaubt haben das ein destiny jetzt exclusiv wird.
Ganz ehrlich, mir sowas von egal ob die Exklusiven Spiele auf der Xbox landen werden. Werde mir immer eine Playstation holen, so lang es die Marke geben wird. Bin aus dem Fanboy alter schon längst raus um jetzt auszuflippen was SONY mit ihren Spielen macht. Oder zu sagen wenn SONY das macht werde ich keine Playstation mehr kaufen wie manche es hier in letzter Zeit schreiben…
Wenn es zu einem Deal kommen sollte SONY Spiele zu MS und MS Spiele zu SONY dann ist mir auch recht, kann mir ja nur Vorteile bringen.
Schön geschrieben 🙂
Ich mag Sony und die Playstation und so lange es eine Playstation gibt, werde ich mir auch immer eine holen und damit Sony unterstützen.
Auch wenn spiele auf anderen Plattformen kommen, hab ich kein Problem damit, warum auch.. Spiele auf meiner Lieblingsplattform und genieße da die Spiele von Sony und anderen Herstellern ❤️
Ist immer geil wie Sony ihren treuen Fans informiert. Echter Fan Service. Bin echt gespannt ob was dran ist. Je nachdem wie die Entscheidung ausgeht wird sich mein Kaufverhalten gegenüber Sony Produkte dementsprechend auswirken.
In wie weit sind die „Infos“ für treue Fans relevant, wenn vielleicht Spiel X in Y Jahren woanders veröffentlicht wird? Außer für den virtuellen Schwanzvergleich fällt mir da nix relevantes ein….
Stimmt. Jetzt wo du sagst. Ist wie mit den ganzen leaks über die Switch2 . War dann wohl auch nicht relevant. Wozu die Showcase von Nintendo anschauen. Ja du hast Recht. Alles ist Belange los
Hier geht’s aber um die sinnfreien Multiplattform Spekulationen und genau darauf beziehe ich mich. Keine Ahnung wenn deine Kommentare etwas komplett anderem gelten.
So fing es auch um die Gerüchte über Playstation exklusiv Spiele für den pc an. Wie gesagt sind nur Gerüchte
Weniger als 30 Millionen…Das ist so krank.
Und dazu muss noch bedacht werden, dass der Großteil die S Variante ist, von der viele lediglich eine Zweit-Konsole darstellen.
Das ist mir alles sowas von egal. Sony alles was ich will sind First Party SP Spiele wie zur PS4 Zeiten, mit dem selben Output.
Solch eine News nach den letzten 10 Tagen..
Spiderman 1 für Xbox bringen, Umsatz einsacken und Teil 2 und MM exklusiv für Playstation belassen. So kann man die Abwanderung von Xbox zur Playstation beschleunigen.
So wirds wohl auch sein.
Würde ohnehin nicht viel bringen.
Die XBox ist einfach ein Auslaufmodell.